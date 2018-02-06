Топ новостей 6 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК зарегистрировал кандидатуру Владимира Путина на выборах-2018, погибшему в Сирии летчику Роману Филипову присвоено звание Героя России, МОК представил проект реформирования Олимпийских игр.

Работа штаба кандидата в президенты В.Путина / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Центризбирком России завершил проверку подписных листов действующего президента РФ Владимира Путина и зарегистрировал его кандидатом на предстоящих выборах. Члены избиркома поддержали это решение единогласно.

Такие песни о Путине интернет может быть и не взорвут, а вот мозг сломают точно pic.twitter.com/vqFFYYH2je — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 6 февраля 2018 г.

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России майору Роману Филипову, погибшему в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, звание присвоено посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Здание МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) представил проект из 118 реформ, связанных с организацией и проведением Олимпийских игр. Проект под названием «Новая норма» был представлен на очередной сессии МОК в южнокорейском Пхенчхане, где на этой неделе откроются зимние Игры.

Шамиль Исаев, врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан /АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания членов правительства Дагестана. Официальный представитель Кремля отказался считать ситуацию критической: «Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране».

Басманный суд Москвы арестовал бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Судья Елена Ленская санкционировала содержание Гамидова под стражей до 5 апреля.

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что причиной поездки в США стала его профессиональная деятельность: «В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки».

Банки и платежные системы собираются предложить россиянам сервис, позволяющий на кассе магазина не только расплатиться картой за выбранные товары, но снять наличные. В одном из вариантов получить с карты деньги можно будет только при совершении покупки, по другому – без привязки к оплате.

Россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов, расплачиваясь за продуктыhttps://t.co/Qn2rTCmli3 pic.twitter.com/gu6rSDofCZ — Лентач (@oldLentach) 6 февраля 2018 г.

Российские хоккеисты прилетели в Сеул; подготовку к Олимпийским играм они продолжат в пригороде южнокорейской столицы Аняне. В аэропорту россиян встретили около 200 болельщиков. Они приветствовали игроков с российскими флагами в руках и скандировали: «Россия!».

Москва, Александровский сад / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) дала разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи со сложными погодными условиями: прежде чем применять дисциплинарное взыскание к опоздавшему сотруднику работодатель должен получить у него письменное объяснение.

Власти Крыма решили повысить явку на предстоящих президентских выборах до показателей референдума о присоединения полуострова к России. Об этом рассказали источники, близкие к Кремлю. По их словам, инициатива повышения явки принадлежит самим крымским властям.