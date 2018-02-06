Лидер ЛДПР Владимир Жириновский примет участие в выборах президента России в качестве кандидата от своей партии. Политолог размышляет о том, могла ли ЛДПР выдвинуть другого кандидата и почему Жириновскому фактически не важен результат, который он получит на выборах.

Жириновский, будучи представителем парламентской партии, стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты России на выборах-2018. Однако его присутствие в информационном пространстве с тех пор было сравнительно слабым. В результате к середине января его электоральный рейтинг достигал примерно 6% (как и рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина), тогда как рейтинг президента России Владимира Путина по данным того же опроса достигал 66%, свидетельствует Фонд «Общественное мнение».

Побеседовать с «Полит.ру» о том, почему Владимир Жириновский идет на выборы, могла ли ЛДПР выдвинуть другого кандидата, на какой результат он может рассчитывать, есть ли способы воздействовать на эти показатели и заинтересован ли на деле лидер КПРФ в том, чтобы эти цифры увеличивать, согласился политолог Григорий Голосов.

Григорий Голосов

«Дело в том, что Жириновский никогда и не стремился побеждать на президентских выборах, поэтому стратегию для улучшения результатов ему, наверно, можно было бы придумать, но она ему не нужна. Жириновский участвует в президентских выборах для того, чтобы закрепиться в массовом сознании для последующего участия своей партии в думских выборах. Он – думский политик, и президентского кресла уже давным-давно не ищет, если вообще когда-то искал.

Что касается вопроса, могли ли выдвинуть кого-то другого, кроме Жириновского, то ответ, в общем, будет «нет». ЛДПР – партия персоналистская, никакого отдельного от Жириновского образа у ЛДПР в электорате не существует, поэтому выдвигать кого-то еще было бы нецелесообразно с электоральной точки зрения. Вот КПРФ, например, может выдвинуть кого угодно, потому что у нее есть избиратели, которые привязаны именно к образу партии, а не к образу лидера. А с ЛДПР и Жириновским все не так.

Кроме того, нужно понимать, что ЛДПР – это такое бизнес-предприятие, которое контролируется Жириновским, и отказаться от участия в президентских выборах для него означало бы в некоторой степени ослабить свой контроль над партией. По крайней мере, это значило бы показать однопартийцам, что есть некий другой кандидат. Да, Жириновский один раз экспериментировал таким образом с Малышкиным, если помните. Но это было вызвано чрезвычайными обстоятельствами, и все понимали, что Малышкин – несерьезный кандидат. Сейчас никаких особых обстоятельств нет и Жириновский, конечно, участвует в этих выборах сам.

Юбилей лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в Манеже / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

У Жириновского есть последователи в российском электорате; в то же время понятно, что у значительной части избирателей он вызывает очень сильное отторжение. И в этом смысле Жириновский – идеальный кандидат для того, чтобы участвовать в авторитарных выборах. Идеальный в том смысле, что какие-то голоса получает, но этих голосов по определению может быть немного. В сущности, все кандидаты на предстоящих выборах вписываются в эту категорию, но, повторяю, Жириновской с этой точки зрения идеален. Он не упадет в минимальные значения, но и «потолок» у него есть. А какой это будет «потолок», зависит в действительности от обстоятельств кампании.

Дело в том, что у всех российских «нишевых» так называемых оппозиционных партий «потолки» действительно лояльного электората чрезвычайно низки. Даже у КПРФ он очень низкий. Если они что-то и получают на выборах, то в значительной степени за счет того, что за них голосуют их лояльные избиратели плюс кто-то еще. Поэтому все зависит от того, как эти «кто-то еще» распределятся между другими кандидатами. Но кто это? Это люди, которые пойдут на выборы без определенных политических предпочтений. Не желая голосовать за Путина, они выбирают между остальными кандидатами, в общем, более или менее воспроизводя стратегию, которую Навальный предлагал на думских выборах 2011 года: «голосовать за любого другого кандидата». Только они делают это не по призыву, а потому, что не видят другого пути, не видят, как проголосовать так, чтобы это было и за оппозицию тоже.

Владимир Жириновский / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Ну, какая-то часть этих людей голосует и за Жириновского. Правда, я думаю, что в этом году таких людей будет сравнительно немного. Отчасти – из-за присутствия Собчак, отчасти – из-за того, что Грудинин у этой категории избирателей не вызывает такого отторжения, как вызывал Зюганов. Поэтому шансы у Жириновского с этой точки зрения не очень хорошие. С другой стороны, все же нужно понимать, что сейчас довольно сильны националистические настроения в электорате, мобилизованные крымскими событиями, ситуацией с Украиной и вообще внешнеполитической риторикой нынешнего руководства. И я не могу исключить того, что Жириновский сможет перетянуть какую-то часть лояльного электората, которому неинтересны, скучны, не вызывают прежнего энтузиазма внешнеполитические действия нынешнего российского руководства.

Я думаю, однако, что вот об этом президентская администрация будет заботиться. Я имею в виду, о том, чтобы эти избиратели остались в сфере электорального притяжения Владимира Путина. То есть исключить такого варианта я не могу, но высоковероятным его не нахожу. Но Жириновскому неважен конкретный результат: ему вообще неважно участвовать в президентских выборах с точки зрения результата. Важна как бы не победа, а участие. Важно еще раз напомнить о партии, которая остается активной на политической арене, консолидировать актив на местах, показать, что он остается главным; с точки зрения внутрипартийного расклада все участие во всех выборах тоже важно. Это все – достаточно существенные цели, но они к цели победы на президентских выборах отношения не имеют», – сказал Григорий Голосов.