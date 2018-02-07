Криптовалюты ждет непростое будущее. Таким прогнозом удивили всех аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. Об обзоре, который был опубликован на этой неделе, пишет РБК. Проблема криптовалют в том, что эксперты не могут найти для них справедливой стоимости.

В обзоре Goldman Sachs говорится, что динамика цен и поведение инвесторов на рынке соответствуют классическому определению спекулятивного пузыря. В пример приводится «бум доткомов» в США в конце 1990-х годов, когда на рынке взлетали в цене акции любых компаний, имеющих хоть какое-то отношение к интернет-технологиям. Любопытно при этом, что сейчас в десятку самых дорогих компаний США входят в том числе и компании, акции которых резко подешевели в результате «краха доткомов» в 1999 году.

Напомним, биткоин, первая и самая известная криптовалюта, подорожала примерно с 1000 долларов в начале 2017 года до почти 20 тысяч к концу года. Уже в 2018 году курс биткоина рухнул до 6 тысяч долларов. В среду на различных биржах за него давали 8-9 тысяч долларов.

Жетон с изображением биткоина / pixabay.com

Пока что, указывают аналитики Goldman Sachs, криптовалюты находятся в очень странном положении. С одной стороны, им не хватает государственного регулирования — без него невозможно привлечь деньги крупнейших институциональных инвесторов. Первые шаги на пути признания криптовалют финансовыми властями крупнейших юрисдикций уже сделаны (например, на Чикагской бирже торгуются фьючерсы на биткоин), но пока этого недостаточно. С другой стороны, изначально криптовалюты создавались как инструмент, неподвластный государственному управлению, и пока до конца непонятно, как может выглядеть дизайн такого регулирования.

Отметим, что такое «подвешенное» состояние криптовалют приводит к вполне зримым неприятным последствиям. Так, на днях одна из площадок торговле криптовалютами сообщила, что платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют, в том числе биткоина, по кредитным картам к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных транзакций с 4 до 9%. Это мгновенно привело к очередному падению курса биткоина — правда, Visa уже опровергла эту информацию.

Еще одна причина для беспокойства институциональных инвесторов — развитие технологий, неизвестно, будут ли существовать современные криптовалюты через 5-10 лет. Так, почти все первые интернет-поисковики теперь не функционируют — их заменили более эффективные системы, указывают авторы обзора.

Между тем журнал Forbes впервые составил список разбогатевших благодаря криптовалюте людей. Правда, точный размер состояние на называется, видимо оценить его слишком сложно.

Крис Ларсен, сооснователь Ripple

Всего в список вошли 19 человек. Возглавляет его Крис Ларсен, сооснователь Ripple, криптовалютной платформы для платежных систем. Его состояние оценивается в 7,5–8 млрд долларов. Второе место занял Джозеф Лубин, основатель криптовалютной платформы ConsenSys (1–5 млрд долларов), на третьем Чанпен Чжао — директор криптообменной биржи Binance (1,1–2 млрд долларов). Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Daily Telegraph назвала первыми в мире биткойновыми миллиардерами, находятся на четвертом месте с состоянием 0,9–1,1 млрд долларов.

В рейтинге два человека российского происхождения. Родившейся в Советском Союзе Валерий Вавилов, сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших производителей оборудования для обработки операций на рынке криптовалют, заработал от 500 до 700 млн долларов и занимает 13 строчку. На 17 месте с состоянием 400-500 млн находится канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, создавший криптовалюту Ethereum.