Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 февраля 2018, среда, 10:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Флоатинг: антистресс-терапия для занятых людей
Открытый чемпионат и первенство по горнолыжному спорту состоятся в Тюмени
Туман стал причиной задержки авиарейсов в аэропорту Тюмени
Норка украла улов у рыбаков в Ямало-Ненецком АО (ВИДЕО)
Контактный зоопарк «Живая Планета» в ТРЦ «Панама»: животные сами «липнут» к детям
Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидата в президенты В. Путина
Два локомотива столкнулись на станции Войновка в Тюмени
Тюменские Росгвардейцы во время патрулирования задержали наркодилеров
Центробанк отозвал лицензию у тюменского СБРР из-за пропажи крупной суммы денег
Отстрел лис разрешен в Тюменской области из-за карантина по бешенству
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
07 февраля 2018, 10:28
Албания Босния и Герцеговина Евросоюз Косово Македония Сербия Черногория
Алексей Макаркин

ЕС между тягой к интеграции и евроскептицизмом

Переговоры
Переговоры

6 февраля Еврокомиссия опубликовала план самого значительного расширения ЕС за два десятилетия. Речь идет о вступлении в Евросоюз Албании, Черногории, Сербии, Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговины.

В документе, представленном еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, говорится, что первыми в ЕС могут быть приняты Сербия и Черногория и что произойти это может в 2025 году. Эти страны, по оценке Еврокомиссии, показали наибольший прогресс в продвижении в соответствии с требованиями ЕС. 

Остальные страны Западных Балкан в стратегии расширения пока рассматриваются как потенциальные кандидаты, передает информационное агентство РБК.

СМИ напоминают, что после того, как Великобритания решила покинуть Евросоюз, в организации встал вопрос о том, как компенсировать выпавшие из ее бюджета средства. Для начала предполагалось, что Великобритания выплатит ЕС около 50 млрд долларов; затем всплыла тема возможного значительного расширения ЕС.

 
Британский флаг / pixabay.com

Побеседовать с Полит.ру о процессах, которые происходят в Евросоюзе, согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его словам, в Европе сейчас наблюдаются одновременно настроения, направленные на евроинтеграцию и на обособление стран Европы.

 
Алексей Макаркин

«В Европе сейчас существует очень сильное евроскептическое движение: люди настроены не только против приема в ЕС новых членов, но и за выход старых. То есть целым рядом политиков ставка делается на то, чтобы обособиться. Соответственно, Брекзит стал стимулом для этих политиков – стали появляться предложения по выходу других стран. И тут началось самое, пожалуй, интересное: когда эти предложения пошли, то началась обратная реакция.

Мы сейчас воспринимаем то, что происходит в Евросоюзе в контекте его ослабления. На самом деле это не совсем так, точнее – не только так. Да, пошла обратная реакция. Когда мадам Ле Пен во Франции на выборах сказала, что нужно отказаться от евро, это стало одной из причин того, что она получила меньше голосов, чем ожидалось. Потому что люди уже привыкли к этой реальности, люди боятся возвращения к национальным валютам. В Англии этой темы не было – там никогда не использовался евро, всегда ходили фунты. Во Франции же эта идея сразу вызвала страх.

Можно вспомнить историю с Грецией: когда там был пик кризиса, внутри страны были идеи возвращения к драхме. И, кстати, тогда и в Евросоюзе были мысли о том, что, может, стоит Грецию вытолкнуть, «сбросить с корабля» как полностью безнадежную. Но и в Евросоюзе, и в Греции возобладала другая точка зрения – что это будет слишком большим риском для обеих сторон, и для Европы, и для Греции.

Дальше появляется президент Франции Эмманюэль Макрон, который предлагает идею «Европы на разных скоростях». Эта идея парадоксальным образом ведет не к сокращению Евросоюза, а, напротив, к его увеличению. То есть Макрон предлагал использовать разные подходы к разным участникам ЕС, сделать их более дифференцированными. Чтобы подход, например, к Франции и Германии отличался от подхода к странам Центральной Европы уже на уровне критериев.

 
Гражданская война в Косово

Эта идея оказывается интересной. А есть и еще одна тема: тема того, что делать с Балканами. Ведь расширение Евросоюза во многом проходило в связи с тем, что у многих в Европе был страх перед неуправляемыми конфликтами. Люди помнили, что было между двумя мировыми войнами, когда была очень серьезной проблема территориальных претензий. Так что активное расширение Евросоюза было связано не только с каким-то завышенным «еврооптимизмом», но и с желанием всех упаковать в некую конструкцию, где они, может быть, и ругались бы, но при этом дело не ходило бы до каких-то серьезных конфликтов.

Ведь, как известно, есть проблема Германии и Чехии (она связана с Судетами), есть проблема Германии и Польши (связана с Силезией), есть проблема Венгрии и Румынии (связана с Трансильванией). В общем, есть множество территориальных проблем – я пока обозначил только какую-то их часть. Так что в Европе был страх, что все эти проблемы вылезут на поверхность – они ведь уже стали вылезать. Например, когда свергали Чаушеску, начались волнения в Трансильвании среди венгерского меньшинства. Ну, понятно: Чаушеску свергали все вместе, а потом стали разбираться, кто чего хочет, и оказалось, что интересы-то разные.

И страх, что все это может привести к каким-то конфликтам и войнам, был очень серьезным. Сейчас эти проблемы в Европе остаются, но они смягчены. Даже, например, приход в Венгрии [премьер-министра Виктора] Орбана не изменил ситуацию принципиально. Да, у Орбана куда более радикальная риторика, чем у его предшественников; да, он считает себя покровителем вех венгров, где бы они ни жили. Но при этом он не переходит определенной грани, переход которой приводил бы к какому-то серьезному конфликту.

 
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Сейчас в Европе смотрят на Балканы и видят, что там есть целый ряд стран, которые находятся в своего рода промежуточном положении. Некоторые из них являются членами Североатлантического блока (недавно туда вступила Черногория, например), другие не являются – по разным причинам. Понятно, что этот блок неприемлем для Сербии, которую в 1999 году бомбили, и сербы туда не пойдут. Есть своя проблема у Македонии, связанная с наименованием страны и с тем, что это наименование не признает Греция. Сейчас там наметились возможности компромисса – чтобы Македония переименовалась, но не очень сильно, например – в Северную Македонию, Верхнюю Македонию или еще как-то в этом духе. Это вызывает протесты среди немалой части греков: вот только что  был большой митинг в Афинах против этого. Но греческое правительство ориентировано на такой компромисс.

В общем, в Европе есть желание завершить процесс интеграции, чтобы не плодить националистов и не давать им новых импульсов. Это один момент. Второй момент связан с фактором России. Идет конкуренция за влияние на Балканах, и Россия может предложить этим странам что-то интересное. Это, в первую очередь, газовые сделки. У России неплохие отношения с правительством Сербии – но для этого правительства все равно приоритетом является европейская интеграция. Если надо будет выбирать принципиально, оно, скорее всего, выберет Европейский союз – оно сделало на него слишком большую политическую ставку. У России были неплохие отношения с бывшим правительством Македонии.

Да, есть проблема Черногории, где Россию обвиняют в том, что она чуть ли не пыталась организовать переворот, чтобы только не допустить прихода Черногории в Североатлантический блок. У России сейчас очень серьезно испорчены отношения с черногорскими властями, притом что исторические симпатии к России в Черногории весьма велики. В общем, там есть желание не пустить Россию, не позволить ей закрепить свое влияние. Вот это – второй момент. Россия выступает в качестве негативного фактора, который способствует тому, чтобы этими странами в ЕС как-то занялись. И дают элитам этих стран такой очень сильный стимул: мол, вы через семь лет будете в Европейском союзе. Но если будете слишком сближаться с Россией, вы не войдете в Евросоюз.

Итак, сейчас действуют два фактора – Европа «разных скоростей», который появился в ответ на евроскептицизм, и фактор противостояния с Россией. Конечно, как я уже говорил, есть проблемы. Я даже не все перечислил. Есть, например, проблема Сербии и Косово: правительство Сербии не может принять решение самостоятельно по тому, делать дальше, – придется обращаться к гражданам за советом, как поступить. Просто принять на себя ответственность сербское правительство не может, потому что в Конституции Сербии так записано. И справиться с проблемой будет непросто. Сербам придется решить, что для них важнее: отказаться от исторической территории или отказаться от вступления в Европейский союз. Потому что без урегулирования косовской проблемы никто в Европейский союз Сербию не будет принимать.

 
Сербия. Плакат у дороги / YouTube.com

Здесь возможно что угодно: с одной стороны, сейчас в Сербии стараются меньше об этих проблемах говорить, стремятся как-то их забыть. С другой стороны, для представителей старшего, а в немалой степени и среднего поколения отказаться от Косово – это драма, и очень серьезная. Хотя де-факто отказ уже произошел, но все еще сохраняется некая внутренняя надежда, что вот-вот что-то изменится, появятся какие-то новые исторически обстоятельства. Здесь уже нужно согласиться с мыслью, что этого не произойдет. А это очень сложно. Поэтому тут вот такая проблема существует.

Есть также проблема Боснии и Герцеговины, очень сложная, где есть сербы, есть, по сути, сербское государство внутри этой конфедерации, которое, по сути, тяготеет к Сербии. Что, конечно, резко снижает стабильность этого государственного образования.

Есть тема Македонии, даже две связанные с этой страной темы. Одна, как я уже сказал, – это отношения с Грецией. И в обеих странах есть очень серьезные силы, которые выступают против уступок, против компромисса. И если его сторонники говорят, что надо сменить название, отказаться от «Македонии», добавить к ней какое-нибудь прилагательное, потому что они хотят быть в Евросоюзе, в Объединенной Европе, то другая сторона апеллирует к тому, что это унижение, когда ты меняешь название своей страны под давлением. Ну, и в Греции, повторю, очень разные мнения по поводу того, можно ли соглашаться на такой компромисс, где в названии Македонии останется слово «Македония». С этим тоже все очень непросто.

А вторая тема – фактор албанцев, которые в Македонии живут. Сейчас новое правительство Македонии в значительной степени пришло к власти благодаря албанцам. С их помощью оно получило большинство. Соответственно, это привело к большому конфликту – были даже стычки с рукоприкладством между сторонниками прежнего и нового правительств. Так что Европа может получить большое количество проблем в связи с таким расширением. Что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту евроскептицизма. Так что ситуация очень непростая», – сказал Алексей Макаркин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин голосует на выборах
СМИ узнали о возможном отсутствии Путина в Москве в день выборов
Запуск Falcon Heavy
SpaceX осуществила первый в истории пуск сверхтяжелой ракеты
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Племянник Юнус-Бека Евкурова найден мертвым в ингушской станице
Анджей Дуда
Польский президент подписал закон о Холокосте
Диспетчерский пульт управления в «Шереметьево»
Росавиация предложила впустить зарубежные авиакомпании на ЧМ-2018
10:53 Ученые смогли получить эмбриональные стволовые клетки коров
10:50 Племянник Юнус-Бека Евкурова найден мертвым в ингушской станице
10:45 В Сочи началась трансляция финала конкурса «Лидеры России»
10:28 Тиллерсон предрек попытку России вмешаться в выборы в Конгресс
10:26 Сценаристы «Игры престолов» решили перейти в «Звездные войны»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Маковский
Владимир Маковский. Автопортрет. 1905г.
7 февраля 1846 года родился художник Владимир Маковский
10:07 Актер Джим Керри из-за «российского вмешательства» удалился из Facebook
09:49 Росавиация предложила впустить зарубежные авиакомпании на ЧМ-2018
09:37 Польский президент подписал закон о Холокосте
09:25 СМИ узнали о возможном голосовании Путина в Крыму на выборах
09:24 SpaceX осуществила первый в истории пуск сверхтяжелой ракеты
09:00 Американец получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта
08:47 Россия начала депортацию северокорейских рабочих
08:38 В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека
08:18 CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов
06.02 21:11 Десятки человек оказались под завалами из-за землетрясения на Тайване
06.02 20:47 У «АвтоВАЗа» сменится руководитель
06.02 20:31 ЦИК обнародовал сведения о доходах Путина за шесть лет
06.02 20:13 Разработчик пообещал России гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
06.02 19:57 Минспорт подал иски к застройщикам стадионов ЧМ-2018 почти на 3 млрд рублей
06.02 19:35 Москва заняла второе место в рейтинге загруженности дорог
06.02 19:16 Минобрнауки проверит увольнение преподавателя в Таганроге после жалобы Медведеву
06.02 18:53 Собчак назвала абсурдом идею бойкота выборов
06.02 18:35 Президент Польши заявил о намерении одобрить закон о холокосте
06.02 18:17 Превышение импорта над экспортом при Трампе достигло максимума за девять лет
06.02 17:54 Борис Титов опубликует список желающих вернуться в Россию бизнесменов
06.02 17:34 Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с проблемами в США
06.02 17:11 Путин присвоил погибшему в Сирии летчику звание Героя России
06.02 17:10 Суд арестовал бывшего врио главы правительства Дагестана
06.02 17:05 Австрия оценила потери от антироссийских санкций в 100 млн евро в год
06.02 16:59 Свадьбу внучки японского императора отложили из-за его отречения
06.02 16:42 В Пентагоне обнаружили пропажу 800 млн долларов
06.02 16:38 Отсутствие кремлевских чиновников на коллегии СК связали с его возможным упразднением
06.02 16:19 МОК представил масштабный план реформирования Игр
06.02 16:15 Эрдоган объяснил военное присутствие США в Сирии кознями против России и Турции
06.02 15:59 Половина опрошенных петербургских отцов готовы уйти в декрет
06.02 15:41 В Эстонии под лед провалился фургон с людьми
06.02 15:23 В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота
06.02 15:19 Сын Караченцова рассказал о прохождении актером химиотерапии
06.02 15:18 Расследование дел о хищении в Дагестане началось в 2015 году
06.02 15:03 Журналисты узнали о планах приблизить явку в Крыму к уровню референдума
06.02 14:45 Верховная Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса‍
06.02 14:37 Российских хоккеистов встретили в Корее с гимном и флагами
06.02 14:25 Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли почти на треть
06.02 14:19 Суд начал аресты дагестанских чиновников
06.02 14:18 В Англии найдена неизвестная картина итальянского художника XVII века Гверчино
06.02 14:04 Минобороны РФ попросило Турцию помочь с вывозом обломков сбитого Су-25
06.02 13:57 Бастрыкин предложил пересмотреть декриминализацию домашнего насилия
06.02 13:49 Песков прокомментировал размещение «Искандеров» в Калининградской области
06.02 13:43 ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела»
06.02 13:31 СМИ выяснили причину удаления Telegram из AppStore
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.