Эксперт: Кардинально на реализации проекта АЭС «Аккую» изменение состава акционеров не отразится

Росатом изучает все предложения инвесторов по участию в проекте строительства первой атомной станции в Турции – АЭС «Аккую», подтвердил первый заместитель генерального директора «Русатом Энерго Интернешл» Антон Дедусенко. Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, ранее заявивший о намерении инвестировать в проект, отказался от участия в нем, так как не смог прийти к согласию по коммерческим вопросам и финансированию. Росатом, который в рамках межправительственного соглашения с Турцией может продать 49% акций «Аккую» компаниям-инвесторам, в настоящее время продолжает вести переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект АЭС «Аккую».

Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО:

Строительство атомной станции – это для Турции дело новое и незнакомое. Понятно, что в процессе могут проясняться какие-то вещи для турецкой стороны, которые не были понятны в самом начале. Уход или приход инвесторов в проект в данной ситуации не стоит воспринимать как какое-то чрезвычайное событие. Надо понимать, что это бизнес, у каждой стороны есть свои интересы.

Хотел бы подчеркнуть, что в данной ситуации кардинально на реализации проекта изменение состава акционеров не отразится. Проект идет в своем графике, проблем с финансированием не испытывает. Учитывая, что турецкие власти считают строительство первой в стране атомной станции стратегической задачей, можно с уверенностью сказать, что проект будет осуществлен.

Другое дело, что для потенциальных инвесторов вхождение в проект сейчас является наиболее выгодным, потому что стоимость проекта по мере его приближения к окончанию будет только расти. Сейчас одним из таких ключевых этапов, которые повлияют на цену акций, является получение основной лицензии на строительство, которая позволит начать работы по возведению так называемого ядерного острова – основных сооружений АЭС.