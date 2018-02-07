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7 февраля 2018, среда, 10:58
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07 февраля 2018, 09:24
SpaceX «АвтоВАЗ» Владимир Путин Дональд Трамп КНДР космос Молдавия финансовый рынок Центробанк ЮАР Южная Корея
Илья Карпюк

Заголовки утра. 7 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «С разрешительными последствиями». Недропользователи просят доступа к ресурсам без лицензий.

«Туристов напугали Мальдивами»: режим ЧП на островах может сократить спрос на направление.

«Город выборной славы»: Владимир Путин может проголосовать на президентских выборах в Севастополе.

«Ведомости»: «ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи». Регулятор хочет убедиться, что работающие с банками не коррумпированы и хранят тайну.

«"Газпром" на треть увеличил долю на европейском рынке газа»: за пять лет его доля выросла с 26 до 35%.

«Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки несмотря на обвал рынков»: активное снижение может продлиться весь год.

РБК: «Мор сделал свое дело». «Ростех» объявил о смене главы АвтоВАЗа.

«Рубль обретает доверие»: банки пересматривают прогнозы по российской валюте.

«Агрегаторы наехали на частный извоз»: эксперты проанализировали российский рынок такси.

«Известия»: «Спорт против спирта». Потребление алкоголя сократилось на 40% за десять лет.

«Евроинтеграция распада»: президент Молдавии Игорь Додон считает идею правящего большинства об изменении конституции угрозой приднестровскому урегулированию.

«Школьную охрану проверят на нарушения»: Росгвардия составила перечень требований для ЧОПов, охраняющих объекты образования.

«Газета.ru» в статье «Она полетела» описывает дебют ракеты-носителя Falcon Heavy.

В статье «Когда США нанесут первый удар» рассказывается, когда Вашингтон начнет вводить новые санкции против России.

The Economist: «Почему Южная Корея все больше опасается Китая» (Why South Korea is growing wary of China). Китай, главный торговый партнер Южной Кореи, стремительно превращается в ее главного конкурента.

Bloomberg: «Иммиграционный компромисс, который разумен» (An Immigration Compromise That Makes Sense). Возрастает вероятность того, что конгрессу США в ближайшие недели придется принимать неудобные решения в связи с пограничной безопасностью и миграцией.

The Wall Street Journal: «Банки приветствуют возвращение диких рынков» (Banks Cheer Return of Wild Markets). Мирные рынки банкам не нравились из-за того, что проводимые ими крупные торговые операции давали крайне скромную прибыль.

The Washington Post: «Трамп и республиканцы узнали, как опасно расхваливать биржевой рынок» (Trump and Republicans discover the perils of touting the stock market). Президент США Дональд Трамп в момент падения индекса Dow Jones сделался молчалив, хотя до этого больше года хвастался успехами Уолл-стрит.

The Guardian: «Джейкоб Зума собрал кабинет министров среди призывов к отставке» (Jacob Zuma summons cabinet ministers amid calls for his resignation). Президент ЮАР Джейкоб Зума испытывает всё более сильное давление с призывами уйти в отставку.

Reuters: «Северной Корее потребуется "несколько месяцев", чтобы обрести возможность нанести удар по США ядерным оружием, заявил американский дипломат» (North Korea 'months away' from ability to hit U.S. with nuclear weapon: U.S. envoy). По мнению одного американского дипломата, оттепель в отношениях между КНДР и Южной Кореей не говорит о том, что КНДР перестала разрабатывать оружие против США.

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