Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо уполномоченного по правам предпринимателей и, по совместительству, кандидата в президенты Бориса Титова, к которому приложен список бизнесменов, желающих вернуться из эмиграции в Россию.

Многие уверены, что «список Титова» — достаточно сомнительная идея, потому что Кремль должен будет либо признать, что в России преследовались невиновные предприниматели, либо вернуть в страну мошенников. Но, если на это посмотреть с другой стороны, начинание не лишено смысла. Не дело президента разбираться с судьбами конкретных предпринимателей — глава государства должен подать сигнал, который будет воспринят его подчиненными. И тут главный вопрос в том, готовы ли этот сигнал услышать.