Эксперт: Сейчас наиболее удачный момент для вхождения турецких инвесторов в проект строительства АЭС «Аккую»

Росатом изучает все предложения инвесторов по участию в проекте строительства первой атомной станции в Турции – АЭС «Аккую», подтвердил первый заместитель генерального директора «Русатом Энерго Интернешл» Антон Дедусенко. Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, ранее заявивший о намерении инвестировать в проект, отказался от участия в нем, так как не смог прийти к согласию по коммерческим вопросам и финансированию. Росатом, который в рамках межправительственного соглашения с Турцией может продать 49% акций «Аккую» компаниям-инвесторам, в настоящее время продолжает вести переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект АЭС «Аккую».

Ярослав Кабаков, советник президента ГК «ФИНАМ»:

Полагаю, что сейчас наиболее удачный момент для вхождения турецких инвесторов в проект строительства АЭС «Аккую». Во-первых, есть возможность для маневра – можно выбрать как большую долю в рамках 49% (именно столько предлагает инвесторам Росатом в соответствии с подписанным межправсоглашением с Турцией), так и любую другую в этих пределах.

Во-вторых, как и при реализации любого другого строительного проекта, по мере готовности объекта его стоимость будет увеличиваться. Если взять пример из жизни – квартира в строящемся доме на стадии котлована продается дешевле, чем когда уже завершается отделка.

Перспективы проекта строительства АЭС с точки зрения экономики не вызывают сомнений – это первенец, который станет основой для создания атомной энергетики в Турции, повысит энергонезависимость и укрепит энергобезопасность страны.