В Сочи в среду, 7 февраля открылся финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», до него дошли 300 участников из 54 регионов. На открытии первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал конкурс кадровым лифтом, а первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что надеется на появление в России своих «Илонов Масков».

Изначально, в октябре, заявки на участие в конкурсе подали 200 тысяч человек, до финала в феврале дошли 300, из них по итогам заключительных испытаний будет отобрано 100 победителей. Впрочем, все 300 финалистов получают грант в 1 миллион рублей, который можно будет потратить на повышение квалификации и обучение.

«Я подумал, что еще, пожалуй, никогда не выступал в аудитории, в которой одновременно находилось 300 миллионеров», — пошутил по этому поводу Сергей Кириенко, открывая финал.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента

По словам Кириенко, воспользоваться средствами гранта можно в течение года, выбрав образовательную программу в любом из российских учебных заведений. Но главный стимул для участников конкурса — не деньги, а возможность общения с наставником из числа лучших управленцев страны. «Каждый наставник выбирает себе двух-трех подопечных, с которыми в течение года будут делиться опытом», — напомнил Кириенко суть конкурса. Его слова передает «Российская газета».

Кириенко уверен, что победители, «Лидеры России», смогут найти новое место работы. «Наставники, среди которых много первых лиц госструктур и компаний, часто задают вопрос: а на работу я к себе могу позвать? Конечно, могут», — рассказал Кириенко. Он напомнил, что задача, которую поставил президент Владимир Путин — создание прозрачных процедур конкурса, которые позволили бы побеждать исходя не из количества денег у семьи, а только исходя из знаний, профессионализма, стремления человека и воли к победе. Он также назвал конкурс «первой остановкой кадрового лифта».

«Для наиболее продвинутых вакансии всегда найдутся», — заверил первый вице-премьер и один из самых высокопоставленных наставников конкурса Игорь Шувалов. Он заверил, что лично будет серьезно присматриваться к участникам конкурса на предмет возможного трудоустройства.

Игорь Шувалов / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

«Пусть среди вас появятся Илоны Маски, создатели Tesla, — пожелал Шувалов. Уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть меня простят американцы».

Теперь в Сочи будут выступать с мастер-классами, участвовать в оценочных сессиях и общаться с участниками конкурса ведущие управленцы страны — министры, губернаторы, топ-менеджеры крупнейших компаний. Имена 100 победителей назовут 11 февраля. Ими станут участники с самыми высокими результатами по итогам испытаний на управленческий потенциал.

Конкурс «Лидеры России» — основной проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс должен выявить сильных управленцев и дать им возможность для самореализации. Он проводится Администрацией президента и Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Владимира Путина.