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07 февраля 2018, 16:30
законотворчество Польша холокост
Павел Салин

Польский закон и американский ответ

Израильские туристы на территории концлагеря Освенцим
Израильские туристы на территории концлагеря Освенцим
pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Холокосте, запрещающий СМИ упоминать о причастности поляков к Холокосту и отрицать преступления украинских бандеровцев (ультранационалистов), совершенные в отношении поляков. США отреагировали на это негативно.

«Вступление в силу нового закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях», – приводит телеканал РЕН-ТВ слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что термин «польские лагеря смерти» действительно может ввести в заблуждение, однако, по его оценке, в этом случае нужно не принимать запрещающий упоминания закон, а проводить дебаты и решать вопрос на уровне образовательных программ.

Напомним, против принятия закона выступали 87 известных польских политиков и деятелей культуры, заявивших, что этот документ делает из поляков «единственную безупречную нацию в Европе».

 
Анджей Дуда, президент Польши

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его словам, Польша приняла этот закон потому, что заинтересована в создании определенного имиджа, соответствующего той роли, которую она для себя отводит в восточноевропейской политике.

 
Павел Салин

Потенциальное ухудшение отношений с Украиной, которое может стать следствием принятия этого закона, Варшаву не заботит, так как ее отношения с Киевом и не были хорошими, полагает он. Эксперт также высказал мнение, что комментарии США относительно этого закона связаны с активностью израильского лобби в Вашингтоне.

«В принципе, Польша давно претендует на ведущую роль в Восточной Европе. У поляков есть застарелый "имперский комплекс": если русские в свое время реализовали свой имперский проект, то поляки этого не смогли сделать. Их "имперский комплекс" формировался столетиями, он не был реализован. И после распада советского блока стран Польша стала пытаться взять исторический реванш и все-таки утвердиться в качестве ведущей страны в Восточной Европе.

А если ты претендуешь на какую-то лидирующую роль, особенно если эта роль не столько экономическая, сколько политическая, то ты ни в коем случае не должен выступать стороной виноватой, стороной оправдывающейся. Вот, допустим, Германия к своему лидерству в Европе пришла другим путем: Германия никогда не претендовала на политическое лидерство, потому что признавала и признает вину той Германии, правопреемницей которой является, за преступления нацистов.

Поэтому Германия политически никак не могла претендовать на роль лидера, но она смогла реализоваться экономически. Польша же выбрала путь политического самоутверждения; а если ты хочешь самоутверждаться политически, ты не можешь иметь никакого комплекса вины, на который можно надавить. С точки зрения конструирования новой польской идентичности и с точки зрения реализации геополитических планов Польши все достаточно логично, по-другому быть не может.

Польша для того, чтобы утверждать свое лидерство в Восточной Европе сейчас, должна заявить о том, что ни к каким черным пятнам из прошлого, в том числе из ХХ века, она не причастна», – сказал Павел Салин.

Говоря о том, что подписанный польским лидером закон ухудшает отношения Польши с Украиной, эксперт отметил, что при этом Польша почти ничего не теряет, так как эти отношения и прежде не были тесными и дружественными.

 
Украинские активисты на Майдане

«Польша в этом случае немногое теряет, потому что в Польше конструируется своя национально-идентичная модель, а на Украине – своя. Они вступают в противоречие: в этих странах уже давно были противоположные взгляды на роль поляков на Украине и украинцев на территории Польши во время Второй мировой войны. 

Обе стороны обвиняют друг друга в том, что националистические формирования второй страны уничтожали их мирное население. Так что говорить о том, что все в отношениях этих стран было безоблачно, а тут вдруг Польша приняла такой закон и сразу все испортилось, не приходится. Так думать нет оснований. В принципе, кардинально различные взгляды на роль обеих стран во Второй мировой существовали давно, и закон о Холокосте ничего не изменил с политической точки зрения.

А если говорить о том, почему США решили отреагировать на принятие поляками нового закона, то, думаю, это стало следствием активности в США израильского лобби. Израиль уже высказал крайнее недовольство подобной инициативой польских властей, потому что любая попытка любой страны, которая по итогам Второй мировой была признана, целиком или частично, ответственной за преступления нацистов, является попыткой пересмотра того консенсуса по поводу Холокоста, который был уже достигнут и которого придерживается Израиль.

Такого рода попытки Израиль и израильское лобби в других странах крайне не устраивают, вступают в противоречия с его интересами. Но если Польша к возражениям Израиля не очень прислушивается, то Соединенные Штаты для нее имеют больший вес. Все-таки считается (сейчас уже недостаточно обоснованно, впрочем, потому что ситуация в мире изменилась), что к голосу США Польша куда охотнее прислушается. 

Правда, эта точка зрения была верной лет 15 назад, а сейчас Соединенные Штаты во многом растеряли свой символический капитал: мы видим, что многие их союзники ведут свою собственную игру. Например, так делает Турция, да и Польша тоже – в частности, по газовым вопросам, да и по вопросам политическим, как теперь видно. Но, в любом случае, голос Соединенных Штатов в данном случае звучит по этому вопросу куда весомее, чем голос Израиля. Поэтому США и заняли такую позицию», – объяснил Павел Салин.

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