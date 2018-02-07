Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 февраля 2018, среда, 16:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Закон о холокосте» подписан президентом Польши
Тюменские врачи используют дрели и иглы для спасения пациентов (ФОТО)
В тюменском аквапарке установят «сухие» горки (ВИДЕО) (ФОТО)
Улица Коммунистическая в Тюмени вернет свое историческое название — Большая Монастырская
Нетрезвая автоледи обвинила в распитии спиртных напитков сотрудников ГИБДД (ФОТО)
Два уголовных дела возбуждено по факту дачи взятки сотрудникам ДПС за последние дни в Тюмени
Лесничий в Тюменском районе осужден на два года за незаконную вырубку сосен
2,54 грамма «соли» обнаружено у 27-летнего мужчины в Тюмени
9068 человек заболели ОРВИ за последнюю неделю в Тюмени
Цинизм и бесчеловечность: тюменки продолжают делиться отзывами о гинекологическом отделении перинатального центра
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
07 февраля 2018, 13:55
Владимир Путин выборы Крым Севастополь
Олег Бондаренко

Владимир Путин: кандидат без кампании

Владимир Путин в Крыму
Владимир Путин в Крыму
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, являющийся также одним из кандидатов на пост президента на предстоящих выборах, может проголосовать где-либо в Крыму или даже конкретно в Севастополе, утверждают СМИ. Высказываются предположения о том, что такой шаг Путина помог бы увеличить явку в регионе.

О том, что Путин может проголосовать в Севастополе, сообщила, в частности, газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. По их сведениям, для голосования могут нарочно подобрать регион, где есть проблемы с явкой. Ранее Путин всегда голосовал в Москве, на одном и том же избирательном участке.

Между тем опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что приезд Путина «повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года».

Прокомментировать эти сообщения и поговорить с «Полит.ру» о тактике Путина как кандидата на выборах согласился политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. По его мнению, решение президента голосовать не в Москве, а в Крыму или конкретно в Севастополе, если даже он такое решение примет, не сможет сказаться на уровне явки в республике – разве что на явке на том конкретном участке, который выберет Путин.

 
Владимир Путин в Севастополе
kremlin.ru

«Что касается голосования: давайте все же будет исходить из исторических фактов. И не забывать, что 18 марта – это не только и не столько день выборов президента, сколько, по сути, государственный праздник. 18 марта – это день возвращения Крыма к России. А то, что на эту дату выпали еще и президентские выборы, это приятная добавка. Поскольку выборы президента у нас проходят, как известно, в марте.

Так что надо исходить из того, что 18 марта будет важный день – четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией. И я очень надеюсь, что после этих выборов 18 марта будет объявлено официальным выходным днем впредь, что это станет официальным государственным праздником. Что касается непосредственно голосования президента, то вполне логично, что президент, который вернул Крым, будет голосовать в Крыму. Это и символично, и логично, на мой взгляд.

Может ли это повысить явку? Каким образом, скажите? Я не представляю. Это может повысить явку на том избирательном участке, на котором будет голосовать Путин? Может быть. Но для этого надо знать, что это будет за участок, чтобы люди как-то там собирались загодя. И, опять же, что это даст? Они же не смогут со всего Крыма придти на один избирательный участок! Так что, по-моему, это пустые разговоры: голосование президента никак не может повысить явку где бы то ни было.

Вообще если говорить о Путине и выборах, то очень сложно воспринимать его в качестве кандидата. Это почти невозможно. Ну какой он кандидат в президенты? Он – действующий президент. Кандидаты – все остальные, а он – глава государства. В этом его самое большое отличие. На какие результаты он может рассчитывать? Мы видим по соцопросам, что его вероятный результат – выше 60% и ниже 80% голосов граждан, которые придут на выборы. Где-то в этом промежутке, а сколько конкретно будет, зависит от явки.

 
Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина
Авилов Александр/ АГН "Москва"

Заинтересован ли он в повышении результатов? По-моему, нет. Зачем ему это, куда? Чтобы было как у «батьки» Лукашенко, который говорил: «Я получил на выборах 83%, но потом мне стало немного неудобно, стыдно. И я решил 20% распределить между своими оппонентами, поэтому попросил избирком уменьшить свои проценты»? Это же смешно. Никакая стратегия для повышения результатов ему, фактически, не нужна – достаточно продолжать свою работу как президент. Ну, в общем, Путин это и делает.

В принципе, у него сейчас нет никакой избирательной кампании: он работает в прежнем режиме. Я его мог бы даже за это упрекнуть: с точки зрения политтехнолога можно было бы и что-то повеселее устроить. С точки зрения политтехнолога мне даже немного обидно за коллег, которые могли бы для Владимира Владимировича устроить шикарную кампанию, если бы он только дал им такую возможность. Но он этой возможности им не дает. Совершенно не считает это необходимым», – сказал Олег Бондаренко.

Комментируя распространенное представление о том, что власть заинтересована в участии в выборах Ксении Собчак уже хотя бы потому, что она является новой фигурой, тогда как большинство кандидатов на выборах 2018 года в политике уже очень давно и примелькались для избирателей, эксперт согласился с мнением, что новых лиц на политической арене в России крайне мало.

«Я полностью согласен с тем, что у нас очень короткая «скамейка запасных» в актуальной российской политике. Ее, конечно, нужно расширять: сама она не расширится, если власть не будет заниматься ее расширением. Российская политика имеете очень централизованный характер, и само в ней ничего не растет. Растет оно только не просто с соизволения, но еще и при активной поддержке со стороны администрации.

Есть исключения, конечно: например, Геннадий Андреевич Зюганов очень сильно удивил администрацию, выдвинув вместо себя Павла Грудинина. Что же касается Собчак, то, как уже как-то говорил, что всерьез ее рассматривать невозможно – это клоунесса, причем, по-моему, гораздо хуже Жириновского, которая по просьбе «старших товарищей» согласилась несколько разнообразить эту президентскую кампанию, привнести в нее некий свежий флер. А если говорить о том, что это могла быть ее личная инициатива, продиктованная желанием вернуться на вершину общественно-политической жизни, то, на мой взгляд, она на этой вершине никогда и не была.

 
Ксения Собчак
sobchakprotivvseh.ru

Что касается Путина и избирательной кампании, то я хотел бы сказать вот еще что. На мой взгляд, мысль о том, что избирательная кампания ему, по сути, не нужна, все же является заблуждением. Есть некие «правила сцены», которые следует соблюдать. Конечно, он с высоты своего опыта может уже позволить себе от них отступать (и регулярно этим пользуется). Но, на мой взгляд, существуют нормативы, которые соблюдать бы стоило. И они касаются, в том числе, проведения избирательной кампании. Шоу народу нужно дать, не надо пытаться уйти от него.

Шоу нужно, потому что известно: народу нужно хлеба и зрелищ. Вот «зрелища» в рамках избирательной кампании должны быть предоставлены в полном объеме», – убежден Олег Бондаренко.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Григорий Алексеевич Явлинский
ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты после проверки подписей
Заседание бундестага
СМИ узнали о подписании коалиционного договора в бундестаге
Здание Следственного комитета РФ
Обыски по делу о хищениях затронули почти все структуры власти Дагестана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил получение списка желающих вернуться бизнесменов
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты
Минтруд объяснил падение доходов россиян уменьшением теневого сектора
16:28 Греф отказал майнингу в высокой доходности
16:12 Forbes составил первый рейтинг криптомиллионеров
15:33 Минтруд объяснил падение доходов россиян уменьшением теневого сектора
15:32 Обыски по делу о хищениях затронули почти все структуры власти Дагестана
15:01 В метро Москвы произошел массовый сбой в работе терминалов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Маковский
Владимир Маковский. Автопортрет. 1905г.
7 февраля 1846 года родился художник Владимир Маковский
14:33 ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты после проверки подписей
14:05 Путин выразил уверенность в непреходящем лидерстве России в спорте
13:59 Песков подтвердил получение списка желающих вернуться из-за границы бизнесменов
13:44 Кудрин назвал неизбежным повышение пенсионного возраста в России
13:40 Медики напали на след виновника ревматоидного артрита
13:19 В Госдуме захотели вернуть летнее время
13:18 Песков напомнил о праве Путина голосовать в любом месте России
13:14 Шувалов заверил «Лидеров России» в превосходстве над американцами
12:54 СМИ узнали о подписании коалиционного договора в бундестаге
12:26 Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ
12:16 СК показал обыск в доме арестованного дагестанского чиновника
12:04 СМИ нашли причину подорожания 1 км пути на такси по Москве
11:49 Кириенко уточнил условия использования гранта «Лидеров России»
11:48 Титов обнародовал имена желающих вернуться в Россию предпринимателей
11:27 Полпред ставропольского губернатора найден мертвым
11:13 Трамп попросил Пентагон провести парад с военной техникой
10:53 Ученые смогли получить эмбриональные стволовые клетки коров
10:50 Племянник Юнус-Бека Евкурова найден мертвым в ингушской станице
10:45 В Сочи началась трансляция финала конкурса «Лидеры России»
10:28 Тиллерсон предрек попытку России вмешаться в выборы в Конгресс
10:26 Сценаристы «Игры престолов» решили перейти в «Звездные войны»
10:07 Актер Джим Керри из-за «российского вмешательства» удалился из Facebook
09:49 Росавиация предложила впустить зарубежные авиакомпании на ЧМ-2018
09:37 Польский президент подписал закон о Холокосте
09:25 СМИ узнали о возможном голосовании Путина в Крыму на выборах
09:24 SpaceX осуществила первый в истории пуск сверхтяжелой ракеты
09:00 Американец получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта
08:47 Россия начала депортацию северокорейских рабочих
08:38 В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека
08:18 CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов
06.02 21:11 Десятки человек оказались под завалами из-за землетрясения на Тайване
06.02 20:47 У «АвтоВАЗа» сменится руководитель
06.02 20:31 ЦИК обнародовал сведения о доходах Путина за шесть лет
06.02 20:13 Разработчик пообещал России гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
06.02 19:57 Минспорт подал иски к застройщикам стадионов ЧМ-2018 почти на 3 млрд рублей
06.02 19:35 Москва заняла второе место в рейтинге загруженности дорог
06.02 19:16 Минобрнауки проверит увольнение преподавателя в Таганроге после жалобы Медведеву
06.02 18:53 Собчак назвала абсурдом идею бойкота выборов
06.02 18:35 Президент Польши заявил о намерении одобрить закон о холокосте
06.02 18:17 Превышение импорта над экспортом при Трампе достигло максимума за девять лет
06.02 17:54 Борис Титов опубликует список желающих вернуться в Россию бизнесменов
06.02 17:34 Фигуранты «кремлевского доклада» столкнулись с проблемами в США
06.02 17:11 Путин присвоил погибшему в Сирии летчику звание Героя России
06.02 17:10 Суд арестовал бывшего врио главы правительства Дагестана
06.02 17:05 Австрия оценила потери от антироссийских санкций в 100 млн евро в год
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.