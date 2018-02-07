Президент России Владимир Путин, являющийся также одним из кандидатов на пост президента на предстоящих выборах, может проголосовать где-либо в Крыму или даже конкретно в Севастополе, утверждают СМИ. Высказываются предположения о том, что такой шаг Путина помог бы увеличить явку в регионе.

О том, что Путин может проголосовать в Севастополе, сообщила, в частности, газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. По их сведениям, для голосования могут нарочно подобрать регион, где есть проблемы с явкой. Ранее Путин всегда голосовал в Москве, на одном и том же избирательном участке.

Между тем опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что приезд Путина «повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года».

Прокомментировать эти сообщения и поговорить с «Полит.ру» о тактике Путина как кандидата на выборах согласился политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. По его мнению, решение президента голосовать не в Москве, а в Крыму или конкретно в Севастополе, если даже он такое решение примет, не сможет сказаться на уровне явки в республике – разве что на явке на том конкретном участке, который выберет Путин.

Владимир Путин в Севастополе kremlin.ru

«Что касается голосования: давайте все же будет исходить из исторических фактов. И не забывать, что 18 марта – это не только и не столько день выборов президента, сколько, по сути, государственный праздник. 18 марта – это день возвращения Крыма к России. А то, что на эту дату выпали еще и президентские выборы, это приятная добавка. Поскольку выборы президента у нас проходят, как известно, в марте.

Так что надо исходить из того, что 18 марта будет важный день – четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией. И я очень надеюсь, что после этих выборов 18 марта будет объявлено официальным выходным днем впредь, что это станет официальным государственным праздником. Что касается непосредственно голосования президента, то вполне логично, что президент, который вернул Крым, будет голосовать в Крыму. Это и символично, и логично, на мой взгляд.

Может ли это повысить явку? Каким образом, скажите? Я не представляю. Это может повысить явку на том избирательном участке, на котором будет голосовать Путин? Может быть. Но для этого надо знать, что это будет за участок, чтобы люди как-то там собирались загодя. И, опять же, что это даст? Они же не смогут со всего Крыма придти на один избирательный участок! Так что, по-моему, это пустые разговоры: голосование президента никак не может повысить явку где бы то ни было.

Вообще если говорить о Путине и выборах, то очень сложно воспринимать его в качестве кандидата. Это почти невозможно. Ну какой он кандидат в президенты? Он – действующий президент. Кандидаты – все остальные, а он – глава государства. В этом его самое большое отличие. На какие результаты он может рассчитывать? Мы видим по соцопросам, что его вероятный результат – выше 60% и ниже 80% голосов граждан, которые придут на выборы. Где-то в этом промежутке, а сколько конкретно будет, зависит от явки.

Работа общественной приемной кандидата в президенты РФ В.Путина Авилов Александр/ АГН "Москва"

Заинтересован ли он в повышении результатов? По-моему, нет. Зачем ему это, куда? Чтобы было как у «батьки» Лукашенко, который говорил: «Я получил на выборах 83%, но потом мне стало немного неудобно, стыдно. И я решил 20% распределить между своими оппонентами, поэтому попросил избирком уменьшить свои проценты»? Это же смешно. Никакая стратегия для повышения результатов ему, фактически, не нужна – достаточно продолжать свою работу как президент. Ну, в общем, Путин это и делает.

В принципе, у него сейчас нет никакой избирательной кампании: он работает в прежнем режиме. Я его мог бы даже за это упрекнуть: с точки зрения политтехнолога можно было бы и что-то повеселее устроить. С точки зрения политтехнолога мне даже немного обидно за коллег, которые могли бы для Владимира Владимировича устроить шикарную кампанию, если бы он только дал им такую возможность. Но он этой возможности им не дает. Совершенно не считает это необходимым», – сказал Олег Бондаренко.

Комментируя распространенное представление о том, что власть заинтересована в участии в выборах Ксении Собчак уже хотя бы потому, что она является новой фигурой, тогда как большинство кандидатов на выборах 2018 года в политике уже очень давно и примелькались для избирателей, эксперт согласился с мнением, что новых лиц на политической арене в России крайне мало.

«Я полностью согласен с тем, что у нас очень короткая «скамейка запасных» в актуальной российской политике. Ее, конечно, нужно расширять: сама она не расширится, если власть не будет заниматься ее расширением. Российская политика имеете очень централизованный характер, и само в ней ничего не растет. Растет оно только не просто с соизволения, но еще и при активной поддержке со стороны администрации.

Есть исключения, конечно: например, Геннадий Андреевич Зюганов очень сильно удивил администрацию, выдвинув вместо себя Павла Грудинина. Что же касается Собчак, то, как уже как-то говорил, что всерьез ее рассматривать невозможно – это клоунесса, причем, по-моему, гораздо хуже Жириновского, которая по просьбе «старших товарищей» согласилась несколько разнообразить эту президентскую кампанию, привнести в нее некий свежий флер. А если говорить о том, что это могла быть ее личная инициатива, продиктованная желанием вернуться на вершину общественно-политической жизни, то, на мой взгляд, она на этой вершине никогда и не была.

Ксения Собчак sobchakprotivvseh.ru

Что касается Путина и избирательной кампании, то я хотел бы сказать вот еще что. На мой взгляд, мысль о том, что избирательная кампания ему, по сути, не нужна, все же является заблуждением. Есть некие «правила сцены», которые следует соблюдать. Конечно, он с высоты своего опыта может уже позволить себе от них отступать (и регулярно этим пользуется). Но, на мой взгляд, существуют нормативы, которые соблюдать бы стоило. И они касаются, в том числе, проведения избирательной кампании. Шоу народу нужно дать, не надо пытаться уйти от него.

Шоу нужно, потому что известно: народу нужно хлеба и зрелищ. Вот «зрелища» в рамках избирательной кампании должны быть предоставлены в полном объеме», – убежден Олег Бондаренко.