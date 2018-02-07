Российская пресса внезапно вспомнила о рубле. В последние месяцы журналисты все больше внимания уделяли инфляции и производным от нее — процентной ставке ЦБ, ставкам по кредитам и депозитам. Это объяснимо, ведь курс иностранных валют напрямую касается только тех граждан, кто едет отдыхать за границу. Но повод поговорить о курсе рубля сегодня неприятный — «кремлевский доклад» США.

В этом докладе перечислены почти все крупные предприниматели и руководители государства, но отмечено, что на суверенный долг санкции распространять не стоит из-за того, что это может навредить глобальным рынкам. Это, очевидно, окажет позитивное влияние на курс рубля в 2018 году — но это не значит, что рисков не осталось.

Например в обзоре Газпромбанка, о котором пишет РБК, говорится, что рубль теперь может оказаться более устойчивым к ужесточению политики ФРС, чем другие валюты развивающихся рынков. Отказ от распространения санкций на госдолг и возможность присвоения России рейтинга инвестиционной категории от S&P и Moody’s способны повысить устойчивость рубля, предотвратить его ослабление и позволить курсу остаться в диапазоне 55–60 рублей.

Nordea Bank Wikimedia Commons

В Nordea Bank также пересматривают прогноз по рублю в связи со снятием санкционного риска. «Мы сейчас как раз в процессе пересмотра прогноза, — сказала РБК главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. — Мы рассматривали санкционный риск как одно из оснований нашего довольно негативного прогноза по рублю на текущий год (61 руб. за доллар)».

Хотя риск запрета на сделки с российскими госбумагами снизился, появился новый фактор, способный ослабить рубль, — недавний обвал американских фондовых рынков. Проблема в том, что волатильность на рынке ценных бумаг не только плохо сказывается на валютах развивающихся стран, но еще и может привести к снижению цен на нефть — а это достаточно быстро отразится на курсе рубля.

Между тем, как выяснил Bloomberg, включение в «кремлевский доклад» российских миллиардеров уже негативно сказалось на их бизнесе. Один из тех, чье имя упомянуто в докладе, рассказал агентству, что опасается срыва сделки с иностранными партнерами, которую он планировал закрыть в ближайшие месяцы. Другой российский предприниматель пожаловался, что его репутация от включения в доклад серьезно пострадала.

Сгорающие доллары Mike Poresky/flickr.com

Базирующаяся в Вашингтоне консалтинговая компания Financial Integrity Network, которая специализируется на оценке финансовых рисков, уже призвала своих клиентов тщательно анализировать сделки с фигурантами «кремлевского доклада». Компания предлагает рассматривать их как «политически значимых лиц».

Руководитель отдела развития бизнеса в московском офисе UFG Wealth Management Андрей Пожитков рассказал, что некоторые российские предприниматели начали переводить денежные средства из долларов в евро еще до публикации доклада.

При этом, например, председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что для него публикация «кремлевского доклада» ничего не изменила.