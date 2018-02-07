Топ новостей 7 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня SpaceX запустила сверхтяжелую ракету, СМИ узнали о возможном голосовании Путина в Крыму на выборах президента, а в Кремле заявили о получении списка желающих вернуться в РФ бизнесменов.

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Она не долетит до Марса, а продолжит двигаться к астероидному поясу. Во время запуска часть первой ступени ракеты не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась, так как у ускорителя сработал только один из трех двигателей из-за нехватки топлива.

On the rocket LZ Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Фев 6, 2018 в 3:23 PST

по-моему не тот саундрек к полету подобрали. этот лучше pic.twitter.com/kXRD4sdUc5 — Шаурмашенька (@shaurmashenka) 6 февраля 2018 г.

В.Путин на церемонии возложения цветов в Севастополе / kremlin.ru

Владимир Путин впервые может проголосовать на выборах президента РФ не в Москве, а в Севастополе, куда у него запланирована предвыборная поездка. По другим данным, 18 марта Путин вернутся в Москву и проголосует как обычно. В Кремле заявили, что по закону президент может проголосовать где угодно.

Украина намерена поднять в ПАСЕ вопрос о "незаконности избрания президента РФ" в Крыму. Но от ПАСЕ здесь ничего не зависит. С тем же успехом Киев может обратиться в Международную ассоциацию баскетбола. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 февраля 2018 г.

Дмитрий Песков и Владимир Путин

В Кремле накануне вечером получили от Бориса Титова список уехавших из России предпринимателей, которые готовы вернуться домой. На проработку списка потребуется время, пояснили в АП. Ранее Титов назвал фамилии из списка. В нем - экс-замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов, директор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев и совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов и другие.

В переданном Путину списке российских «бизнесменов», которые просят вернуться назад в Россию, но находятся под уголовным преследованием, оказалась фамилия экс-замминистра сельского хозяйства России Бажанова, похитившего кредит в 1.1 млрд руб, выделенный на нужды госкомпании. pic.twitter.com/Dj2D2QTHUv — Shumanov Ilya (@veloshum) 7 февраля 2018 г.

Флаги Израиля и Польши в Освенциме / pixabay.com

Президент Польши подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает штраф и тюремный срок до трех лет за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков во время Второй мировой войны, а также за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. Называть «польскими» лагеря смерти, созданные нацистами, также запрещено.

Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца и блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель подписали договор коалиционного правительства. Так, СДПГ возглавят минфин, минтруд и МИД, а блок Меркель получил минэкономики и минобороны.

А.Гамидов, врио председателя правительства Дагестана / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Обыски с выемкой документов сегодня проходят практически во всех структурах дагестанской власти в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. На постах дорожно-патрульной службы Дагестана полностью заменен личный состав, а республиканским чиновникам запрещено покидать страну вплоть до завершения работы комиссии по расследованию коррупции в регионе. Вместо задержанного 5 февраля в Махачкале исполняющего обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова на эту должность одобрен министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Обыски ведутся во всех министерствах и ведомствах Дагестана...Беглые чиновники на лошадях пытаются уйти в горы в сторону Финляндии, отстреливаясь из золотых парабеллумов и рассыпая за собой бриллианты, чтобы сбить со следа пограничных собак...Мы следим за событиями.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 7 февраля 2018 г.

Племянник главы Ингушетии Хасан Евкуров найден мертвым в станице Троицкой. Причиной смерти, предположительно, стало огнестрельное ранение вследствие неосторожного обращения с оружием: Евкуров чистил свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило, пуля попала в голову, мужчина скончался на месте.

Москва 24 11:43

«Племянник главы Ингушетии Евкурова погиб во время чистки ружья.»

Может племянник и погиб во время чистки ружья, но остается только один неясный вопрос: кто же застрелил племянника Евкурова? — ПСП (@MastersGor) 7 февраля 2018 г.

Центробанк предложил создать сквозной идентификатор гражданина, который поможет операционисту найти полную информацию о конкретном жителе страны. Сам потребитель не будет видеть собственный идентификатор, так он будет представлять собой технологическую связку на уровне разных систем.

В России может появиться единый идентификатор гражданина https://t.co/WEeK4ojC4Q И нас из-под многих колпаков переместят под один, универсальный. Впрочем, в развитых странах везде так... — Сергей Александрович (@Neprofessional) 7 февраля 2018 г.

Андрей Барышев / Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев от Челябинской области предложил Госдуме законопроект о возврате к летнему времени. Он заявил, что принятие проекта закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью,а сейчас от россиян поступают жалобы на систему времяисчисления.

- А ты точно депутат Госдумы?

- Да!

- А скажи что-нибудь по-депутатски..

- Пора возвращать летнее время..

- Прикольно! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 февраля 2018 г.

Для дезориентации предполагаемого противника, в Госдуме предложили опять перейти на летнее время.

Нападёт, допустим, враг: на дворе зима, а время летнее! — Михаил Бах (@Mikhail_Bakh) 7 февраля 2018 г.

Символ ЧМ по футболу 2018 / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

В период чемпионата мира по футболу российские авиакомпании могут не справиться с нагрузкой, и Росавиация предложила привлечь к авиаперевозкам по стране иностранные компании. «Мы предложили исключительно на время проведения чемпионата разрешить иностранным перевозчикам каботаж для перевозки своих болельщиков и сборных команд. Сейчас это решение за правительством», — заявили в ведомстве.