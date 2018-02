Топ новостей 7 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня SpaceX запустила сверхтяжелую ракету, СМИ узнали о возможном голосовании Путина в Крыму на выборах президента, а в Кремле заявили о получении списка желающих вернуться в РФ бизнесменов.

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Она не долетит до Марса, а продолжит двигаться к астероидному поясу. Во время запуска часть первой ступени ракеты не смогла сесть на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане и разбилась, так как у ускорителя сработал только один из трех двигателей из-за нехватки топлива.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK