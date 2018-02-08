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08 февраля 2018, 11:48
бизнес Дмитрий Рогозин Максим Орешкин Минэкономразвития
Симон Жаворонков

День экономики

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил министру экономического развития Максиму Орешкину обращением в правоохранительные органы из-за нарушений, которые его ведомство допустило в сфере поддержки малого бизнеса. Об этом, как передает РИА Новости, спикер заявил в среду на правительственном часе.

До этого зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова сообщила, что Минэкономразвития «недобросовестно» выбирает претендентов из малого бизнеса для господдержки.

«[Имело место] предоставление о финансовой поддержке четырем ООО, учредитель у них один и тот же. Двадцать два зарегистрировано малых предприятия непосредственно перед предоставлением финансовой помощи. Одни и те же предприниматели год от года, круг практически не расширяется», — объяснила Чистова.

 
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Зампред СП добавила, что замечания были предоставлены Орешкину заранее, но министр не стал освещать их в ходе своего выступления на правительственном часе. «Мы за собой оставляем право, в том числе такие полномочия есть и у профильного комитета, направить такую информацию в правоохранительные органы», — сказал спикер.

Сам Орешкин позднее заявил, что история с поддержкой четырех компаний произошла в 2016 году, то есть при прошлом министре Алексее Улюкаеве, который сейчас приговорен к восьми годам лишения свободы. Он отметил: «В министерстве было много скелетов в шкафах, мы их потихонечку выгребаем и зачищаем, но сразу со всем справиться невозможно».

Впрочем, спор с министром Орешкиным — не единственное, чем занималась Дума в среду. Почти одновременно в первом и втором чтении был принят инициированный Владимиром Путиным пакет законопроектов о возобновлении амнистии капиталов. Новый акт «прощения» объявлен вторым этапом кампании 2016 года, которая, правда, тогда заявлялась как однократная, но была проигнорирована бизнесом.

Официальных данных по итогам кампании не публиковалось. Лишь министр финансов Антон Силуанов сообщил недавно, что в рамках амнистии было подано 7,2 тысяч деклараций. Сумма раскрытых активов, по которой можно было бы судить об успешности акции, не называется. Бизнес-омбудсмен Борис Титов характеризовал кампанию как «провалившуюся».

За два года качество государственного управления в России не слишком повысилась, так что стимулов возвращать капиталы в страну, казалось бы, прибавиться не должно. Теперь считается, что деньги будут возвращаться в России потому, что за рубежом им хуже, чем в России.

 
Александр Шохин на форуме «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства»
rspp.ru

Между тем бизнес-сообщество обсуждает сейчас не очередную амнистию, а перспективы и первые итоги реформы контрольно-надзорной деятельности. «Коммерсантъ» пишет, что это была главная тема на встрече бизнес-сообщества и регуляторов в рамках «Недели российского бизнеса» под эгидой РСПП. Несмотря на снижение числа плановых проверок на 30%, бизнес жалуется на административную нагрузку и призывает власти оперативнее реагировать на предложения предпринимателей. Правительство, в свою очередь, планирует заняться пересмотром обязательных требований, реформой КоАП, цифровизацией и приемом отчетности в режиме «одного окна».

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