Выборы президента состоятся чуть более, чем через пять недель — самое время начать активную подготовку и организацию наблюдателей на участках для голосования. Кандидаты в президенты, общественные организации и движения, как ни странно, готовы договариваться и объединять усилия — хотя в «обычной жизни» представить их совместные действия невозможно. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Для примера можно взять Алексея Навального, который в последнее время активно критикует Григория Явлинского и даже обвиняет того в фальсификации собранных подписей. Его сторонникам это не мешает договаривать с «Яблоком» — вполне вероятно, что представители Навального будут представлять на участках кандидата Григория Явлинского. Также с Навальным готов сотрудничать «Левый фронт».

Еще среди удивительных вариантов сотрудничества — движения «Голос», «Гражданин наблюдатель» и «Сонар» с одной стороны и региональные общественные палаты с другой.

Движение "Голос" проводит тренинг для тренеров наблюдателей Александр Мусин / «Голос»

В действующем законе о выборах президента говорится, что наблюдателей могут назначать зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица и выдвинувшие их партии, а также «субъекты общественного контроля»: федеральная и региональные общественные палаты. Помимо этого на избирательных участках могут журналисты, получившие аккредитацию в Центризбиркоме и работающие в зарегистрированном СМИ по договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов, то есть до октября включительно.

«В конце прошлого года через партнерские СМИ мы набрали людей, которые смогут наблюдать на участках как журналисты»,— рассказал «Коммерсанту» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, речь идет о 2–3 тысячах человек. Но в начале января «Голос» призвал кандидатов и партии, «которые заинтересованы в честных и свободных выборах», предоставить представителям движения статусы члена избиркома с правом совещательного голоса или наблюдателя на выборах. Мельконьянц сообщил, что уже готовы дать направления кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский. Но «Голос» готов сотрудничать и с другими кандидатами.

Отдельно готовят наблюдателей в Москве. Здесь Дмитрий Гудков, который в сентябре собирается выдвигаться в мэры, планирует таким образом создать костяк своей команды, которая поможет ему проконтролировать соблюдение закона на выборах мэра. В столице Гудков сотрудничает не только с Навальным и «наблюдательскими» организациями, но даже с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Дмитрий Гудков рассчитывает привлечь 7 тысяч наблюдателей, чтобы покрыть все 3,5 тысячи избирательных участков в столице. При этом Алексей Навальный в рамках своей концепции активного бойкота выборов намерен мобилизовать для наблюдения 100 тысяч человек — это примерно соответствует числу участков по всей стране.

Тренинг наблюдателей в штабе Навального 2018.navalny.com

КПРФ традиционно самостоятельно занимается организацией наблюдения — благо разветвленная сеть отделений позволяет привлекать к этому членов партии. По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, сейчас через предвыборный сайт Павла Грудинина уже получено более 10 тысяч обращений от потенциальных наблюдателей. Вдобавок, не исключено, что ресурсами КПРФ будет пользоваться «Левый фронт» — об этом говорят как лидер движения Сергей Удальцов, так и в самой КПРФ.

Также наблюдение собирается организовать Общественная палата России. Для этого ведутся переговоры с Ассоциацией юристов России, Российским союзом молодежи и Российским союзом сельской молодежи. Об этом «Коммерсанту», рассказал член ОП Александр Точенов.