В Германии завершились коалиционные переговоры между правым блоком канцлера Ангелы Меркель, куда входят партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, и социал-демократами. По итогам переговоров был опубликован план, отражающий достигнутый консенсус. Это повышает шансы на формирование нового правительства.

Спустя незаурядно долгий срок — четыре с половиной месяца — после выборов у Германии наконец появилась надежда сформировать правительство, пишет The Economist. Правый блок Меркель и левоцентристские социал-демократы по итогам переговоров объявили о том, что они подготовили совместный план для новой большой коалиции. Этот план был опубликован в виде документа в 177 страниц и представляет собой основание, на котором должна строится политика немецкого правительства в течение ближайших четырех лет.

Мартин Шульц SPD Schleswig-Holstein/flickr.com

Социал-демократы в процессе переговоров добивались того, чтобы их предполагаемые коалиционные партнеры согласились принять некоторые их требования, как-то: ограничение использования краткосрочных трудовых контрактов; равенство между государственным и частным медицинским страхованием; и смягчение иммиграционной политики в случае воссоединения семей.

Уступки правых по трудовым договорам стали наиболее значительным достижением социал-демократов. В соответствии с их требованиями, компании, штат которых насчитывает менее 250 сотрудников, имеют право принимать на работу не более пяти человек на краткосрочных условиях. Для компаний, у которых штат от 250 человек, должен быть установлен лимит не более 2%. По двум остальным пунктам достижения были не очень значительными.

Более убедительных успехов социал-демократы добились при распределении министерских ролей. Социал-демократа Олафа Шольца определили на пост министра финансов и вице-канцлера. Бывший конкурент Меркель на выборах Мартин Шульц должен стать министром иностранных дел. И то, и другое, как ожидается, весьма на руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, потому что взгляды немецких социал-демократов на ситуацию в еврозоне близки к позиции нынешнего французского политического мейнстрима.

Олаф Шольц Holger Rings/flickr.com

В новом распределении министров, комментирует автор, можно усмотреть некоторое преимущество для повестки Макрона, но делать на этом основании какие-либо прогнозы преждевременно, тем более что в коалиционном плане по поводу общеевропейских дел сказано загадочно мало. Ожидать от социал-демократов каких-либо принципиально отличных от мейнстримного консенсуса решений тоже не имеет смысла.

В любом случае, создание коалиционного плана — это еще не конец бесправительственного периода. Теперь социал-демократы, насчитывающие порядка 464 тысяч участников, должны будут окончательно решить, хотят ли они, чтобы их партия участвовала в этой коалиции. Решение будет принято путем голосования и станет известно 4 марта. Предсказать результат трудно, потому что в партии на этот счет имеются сильные расхождения во взглядах.

Financial Times пишет, что партия Меркель по итогам публикации плана начала выражать недовольство тем, что социал-демократам сделали слишком много уступок. Меркель долгое время была главным двигателем немецкой политики в Европе, но теперь две ключевые позиции отведены представителям другой партии. Это, скорее всего, означает, что у социал-демократов теперь будет больше власти в этой области.

Между тем, у Меркель было мало пространства для маневров после неудачной попытки образовать коалицию с либералами. Восстановление коалиции со старыми партнерами было ее единственным шансом остаться канцлером на четвертый срок и избежать ситуации, в котором ей пришлось бы возглавлять миноритарное правительство.