«Коммерсантъ» в статье «Надежды на кредит оказались радужными» пишет, что в банках собираются собирать у заемщиков биометрические данные.

«Oracle обновился для нефтяников»: компания усилила санкции против нефтегазового сектора России.

«Госдума выписала капиталу пропуск в Россию»: однократную амнистию бизнеса решено повторить.

«Ведомости»: «Эксперты Кудрина раскрыли план уже начавшейся реформы». Центр стратегических разработок рассказал об изменении судебной системы.

«Кипр не подпустил Промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам»: банку запрещено держать на иностранных корсчетах меньше $251 млн.

«SWIFT увеличила скидку для российских пользователей»: в прошлом году их трафик в системе вырос на 40%.

РБК в материале «Новый элемент платиновой группы» пишет, что Владимир Потанин и Муса Бажаев договорились о стратегическом партнерстве.

«Капитальный пересмотр»: у крымского отеля Riviera Sunrise Resort & Spa сменился владелец.

«Мошенничество пошло в рост»: страховые компании увеличили число обращений в правоохранительные органы.

«Известия»: «США хотят создать способную сдержать любую атаку ядерную мощь». Вице-президент Майкл Пенс пообещал модернизировать ядерный потенциал страны.

«Первые истребители пятого поколения поступят в войска в 2019 году»: Министерство обороны РФ купит 12 истребителей пятого поколения ПАК ФА.

«Отсутствие ОСАГО зафиксируют на камеры»: правительство расширило перечень нарушений, которые смогут администрировать регионы.

«Газета.ru» в материале «Политика Центробанка: с людьми надо помягче» пишет, что эксперты предсказывают снижение Центробанком ключевой ставки до 7,5%.

Какой курс займет новое правительство Германии в отношении России описывается в материале «Новая Германия: чем пришлось пожертвовать Меркель».

The Economist: «Партии немецкой большой коалиции достигли консенсуса» (Germany’s grand coalition parties reach a deal). Теперь немецкие социал-демократы будут решать, получит ли крупнейшая экономика ЕС новое правительство.

Bloomberg: «Акции Deutsche Bank опустились до кризисного уровня» (Deutsche Bank Shares Plunge to Crisis Level). Публикация данных о доходах немецкого центробанка в четвертом квартале привела к результату, сопоставимому с кризисом доверия в 2016 г.

The Wall Street Journal: «Меркель добилась коалиционной сделки, но трудности еще остаются» (Merkel Reaches Coalition Deal, but Hurdle Remains). Канцлер Германии Ангела Меркель добилась того, что формирование ее четвертого правительства оказалось выполнимой задачей. Но даже в случае успеха это правительство может получиться хрупким и разрозненным.

CNBC: «Конгресс рвется заключить сделку под угрозой новой приостановки работы правительства» (Congress rushes to strike a deal as it stares down another government shutdown). Верхняя палата американского парламента опасается, что из-за отсутствия единодушия может последовать новая приостановка работы правительства. Президент США Дональд Трамп сказал, что ему такая перспектива даже нравится.

BBC: «Трамп планирует военный парад в Вашингтоне» (Trump plans military parade in Washington). Президент США Дональд Трамп, по слухам, был так воодушевлен парадом во Франции, что тоже захотел устроить парад в США.

Al Jazeera: «Dow Jones восстановился после двухдневного падения» (Dow Jones recovers after two days of downturn). Американский биржевой рынок стабилизировался, но предшествующие этому дни упадка успели привести в смятение финансовые индексы по всему миру.