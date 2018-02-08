Опубликован бюллетень на выборах 2018 года. Бросается в глаза деталь: у семерых кандидатов «регалии» занимают шесть, семь или даже восемь строчек, у Путина же всего полторы. При этом указано все, что требует законодательство: место работы, место жительства, субъект выдвижения.

Кто-то даже жалуется: якобы избиратель принимает решение о том, за кого голосовать, изучая краткую информацию о кандидатах в бюллетене. Конечно, россияне не настолько глупы, но проблема в том, что многие действительно уверены, что без дополнительных подсказок люди запутаются, а потому в уставы партий вписывают и аббревиатуру, и полное название, и еще что-нибудь. А оттуда все эти многострочные формулировки качуют в бюллетени.