Ребрендинг «Единой России», о котором еще в январе 2018 года говорил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, выводит на передний план такое хорошо известное в российской политике лицо, как Константин Костин.

Напомним, партия наметила план по своему обновлению, а реализацию его планирует начать после выборов президента весной 2018 года. Ожидается, что она проведет заседание высшего и генсоветов, на котором примет к исполнению предвыборную программу Владимира Путина и тогда же начнет мероприятия по своему ребрендингу.

В частности, отмечает газета «Коммерсантъ», изменен будет устав партии: в нем зафиксируют идеологию ЕР. Новую редакцию устава утвердит съезд партии, который может состояться осенью. Подготовкой реформы займутся экспертный совет и политуправление, которое 6 февраля создала партия.

Совещание ЕР er.ru

При этом формулировки для фиксируемой в уставе идеологии будут опираться на исследования так называемого «путинского большинства», которые, в частности, проводит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, советник первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Костин уже приглашен в экспертный совет. Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов размышляет об ожидающей Костина работе.

«Последние изменения в системе руководства партии «Единая Россия» выводят дискуссию о партии и политической системе в целом на новый уровень, поскольку проект перезапускается. Само это решение неслучайно и, наверное, даже ожидаемо. Однако в этой связи возникает целый ряд вопросов, ответы на которые мы надеемся получить в самое ближайшее время.

Наиболее важной, как мне кажется, историей в этом отношении из числа тех, что произошли в последние две-три недели, стала попытка запуска так называемой «экспертной линейки» – некоторой панели экспертов-политологов, которые должны работать с партией. Не сказать, что это новость: в разное время разные мои коллеги писали для разных руководителей партии разные бумаги. Однако сейчас в силу особенностей политического момента (и, что очень важно, в силу некоторого бэкграунда взаимодействия нынешнего состава внутриполитического блока администрации с партией) это приобретает особый смысл и значимость.

Важно это хотя бы потому, что фамилии, называемые в числе значимых для экспертного совета специалистов, известны и уважаемы. Это Михаил Виноградов, Оксана Гаман-Голутвина, Евгений Минченко (куда уж без него!), Виталий Иванов, Ростислав Туровский – и целый ряд других уважаемых и даже маститых политологов и околополиттехнологов. Однако самое главное заключается в том, что координатором этого рода деятельности вроде бы как назначен (или скоро будет назначен) Константин Костин.

Круглый стол «Путинское большинство» civilfund.ru

Костина не надо представлять: это очень опытный человек, который в разные годы при разных руководителях имел свою всегда значимую роль на политическом поле. Однако выведение его в таком качестве в новом составе партии свидетельствует о том, что работа предполагается серьезная, комплексная и, что очень важно, содержательная. И вот здесь, вокруг ее содержания, возникает некое облако не то чтобы недоумения, но очень серьезных вопросительных знаков.

Что такое партия в современных условиях? Что такое партия после многочисленных перезапусков и обновлений? Чем она должна быть и как должна управляться в соответствии с теми смыслами, которые будут воспроизводиться новым составом экспертного совета, экспертной «линейки»? Ответов на это пока ни у кого нет. Возможно, они есть у Константина Костина и его ближайших коллег. Тем интереснее будет посмотреть, что же начнет происходить – уже, наверное, в ходе ближайшего избирательного цикла, который завершится выборами в сентябре этого года.

Политическая система любой страны в современных условиях партийна. «Единая Россия» – очень мощный организационный и, отчасти, административно-организационный ресурс, слишком мощный, чтобы можно было его игнорировать. И опыт использования этого ресурса всегда говорил о том, что он был с некоторой инерцией и некоторым скрипом разворачиваем в любую требуемую власти сторону.

Так ли будет на этот раз, посмотрим. Возможно ли (скажем очень плохим русским языком) влить партийное «божоле нуво» в старые меха, увидим. В любом случае, в этой части работы нас ожидает что-то содержательное, интересное и уж точно не мертвое. А по этому за многие годы мы успели соскучиться. Удачи всем тем, кто будет реализовывать этот проект», – сказал Василий Измайлов.