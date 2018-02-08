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08 февраля 2018, 15:40
допинг Олимпийские игры Россия
Ольга Зайцева

Первое олимпийское поражение

Корея. Соревнования по керлингу
Корея. Соревнования по керлингу
YouTube.com

Российские спортсмены начали олимпийские выступления с поражения: участвовавшая в предваряющих официальное открытие Олимпиады соревнованиях пара керлингистов из России проиграла американцам. Пока неясна ситуация с россиянами, подавшими иск в Спортивный арбитраж в Лозанне в связи с недопуском их к Играм.

Действительно, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли американцам со счетом 3:9, сообщила Федерация керлинга России. Сами спортсмены объяснили свое поражение тем, что встречались с американской парой один раз, к тому же «не почувствовали лед», и в результате игра не получилась.

«Вначале было волнение, но потом прошло. Случился град ошибок, который ничем не объяснить. Сейчас проведем работу над ошибками, обсудим игровые моменты, чтобы улучшить нашу игру», – говорили они журналистам. А тренер российской команды по керлингу Василий Гудин, утверждавший, что игра соперников не была блестящей и «позволяла исправиться», выразил надежду, что к матчу с Норвегией, намеченному на вечер 8 февраля, спортсмены восстановятся.

 
Анастасия Брызгалова / worldcurling.org

Всего в соревнования по керлингу по круговой системе встретятся восемь команд, а бороться за медали продолжат в плей-офф четыре лучшие команды.

В целом поражение в первом же состязании россияне не приняли близко к сердцу, и не только потому, что керлинг пока не входит в число самых популярных в стране видов спорта: все понимают, что на сборную, выступающую не под российским, а под белым олимпийским флагом, уже в силу самих условий выступления оказывается значительное психологическое давление. Это давление ощущается, несмотря на то, что российским спортсменам, даже безоговорочно допущенным Международным олимпийским комитетом к соревнованиям, пришлось в конце 2017 года сдать в полтора раза больше проб на допинг, чем у чаще всех проверявшейся сборной Германии.

К тому же пока неясно, что ждет российских атлетов, которые не получили приглашения от МОК, но через Спортивный арбитражный суд в Лозанне добились снятия обвинений в использовании допинга: МОК подчеркнул, что само по себе снятие обвинений еще не означает, что они смогут выступить на Олимпиаде 2018 года.

В результате 47 спортсменов обратились в арбитраж, открывший специальную выездную панель, с новым, уже коллективным иском – о признании за ними их права на участие в Зимних Играх в Пхенчхане. Ожидается, что решение по этому поводу арбитраж вынесет утром 9 февраля, передает газета «Коммерсантъ». Как подчеркивал в беседе с «Полит.ру» спортивный юрист Михаил Прокопец, если арбитраж примет положительное решение, МОК уже не сможет это игнорировать.

 
Олимпиада в Корее 2018 / flickr.com

В то же время по информации интернет-издания Inside the Games, иски будут удовлетворены частично: поехать на Олимпиаду смогут не все спортсмены, которые пытаются обжаловать вердикт МОК.

Между тем в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий денежную компенсацию спортсменам, необоснованно отстраненным от участия в Олимпиаде или Паралимпиаде. Как сообщает информационное агентство ТАСС, документ предлагает разовую выплату размером с десятикратный среднемесячный заработок атлета. Порядок выплат должно будет установить правительство.

Автор документа, представитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (фракция ЛДПР), пояснил, что целью законопроекта является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы». 

В России, тем не менее, намерены внимательно следить за Олимпиадой, и если поначалу российские телеканалы проявляли готовность отказаться от трансляций в случае ущемления прав россиян выступать на Олимпиаде, то 8 февраля стало известно, что трансляции соревнований можно будет без проблем смотреть в интернете: Олимпийские игры 2018 года покажут крупнейшие интернет-компании «Яндекс» и Mail.ru Group. 

 
Спортсмены в Олимпийской деревне. Корея 2018 / flickr.com

Как пишет газета «Ведомости», компания «Телеспорт», которая купила у МОК права на трансляцию Олимпиады в России, напрямую договорилась с этими онлайн-площадками о показах и каждый день будет передавать им около 100 часов видеоматериалов. Это определенное новшество: ранее легально Олимпиаду в интернете показывали только телеканалы на своих сайтах.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», начиная с 9 февраля на главной странице «Яндекса» можно будет смотреть одновременно до восьми экранов с трансляциями. При этом и сами трансляции, и расписание, и результаты соревнований, и общий медальный зачет Олимпиады будут доступны с компьютеров и мобильных устройств на территории России: на главной странице поисковика, в мобильном приложении и на странице результатов поиска.

За Играми также можно будет следить на «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в разделе «Спорт Mail.Ru». При этом Mail.Ru обязуется публиковать результаты соревнований, видео- и фотоматериалы из Кореи.

Телеканалы также будут показывать состязания – Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ» договорились о распределении трансляций следующим образом: церемонию открытия, на которой не будет национальной символики России, покажет «Матч ТВ», а закрытие, где спортсмены, согласно заверениям представителей МОК, смогут идти под российским флагом, – Первый канал.

«России 1» досталась трансляция хоккейного матча между Россией и США и первая гонка по биатлону.

Зимняя Олимпиада проходит в Пхенчхане (Южная Корея); официально она длится с 9 по 25 февраля. 

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