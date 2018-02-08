«Ястреб» Рогозин. Почему он останется в правительстве

«Полит.ру» публикует материал Infox.ru о вице-премьере Дмитрии Рогозине

Вице-премьер по армии и оборонной промышленности, несмотря на высокий пост, выглядит фигурой почти трагической. Патриотическая риторика, ставшая сейчас общим местом, была введена в политический обиход еще в 1992-93 годах именно его усилиями, но плоды стараний лидера КРО и «Родины» приватизировали совсем другие люди...

Рожденный в СССР

Как вы, вероятно, уже поняли из вступления, мы сегодня поговорим о Дмитрии Рогозине, самом воинственном представителе российского истеблишмента после разве что Владимира Жириновского.

Но Жириновский хотя бы никаких официальных постов не занимал, тогда как Рогозин давно из политика стал чиновником. Впрочем, мы забегаем вперед.

Дмитрий Олегович считает себя потомственным военным — он родился в 1963 году в Москве, в семье большого человека, заместителя начальника службы вооружения Министерства обороны СССР генерал-лейтенанта Олега Рогозина. Ходил в элитную школу с углубленным изучением экзотического в ту пору французского, с девятого класса занимался в Школе юного журналиста при МГУ, куда без проблем и поступил на журфак — разумеется, на престижное международное отделение. Генерал-лейтенант своего сына предпочел в армию не отдавать — советские войска как раз вошли в Афганистан, но это были в основном дети простых советских людей, элита там не гибла.

Уже на втором или третьем курсе Рогозин вступил в первый и, что редкость для нашей элиты, единственный брак. Такое постоянство, впрочем, имеет просто объяснение: Татьяна Геннадьевна — дочь высокопоставленного сотрудника Первого управления кгБ, отвечавшего за внешнюю разведку. Геннадий Серебряков был «всего лишь» полковником, но по тем, да и нынешним временам это никак не ниже армейского генерала. Говорят, Рогозин и сам хотел работать во внешней разведке и даже прошел стажировку на Кубе, но родственные связи в «конторе» не приветствовались, так что после университета Дмитрий Олегович пошел работать в Комитет молодежных организаций — туда брали детей номенклатуры, чтобы они боролись за солидарность молодежи во всем мире. Рогозин сразу попал в самый приятный сектор —США, Канады и Южной Европы. Довольно быстро он дослужился до поста завсектором международных организаций. Но времена менялись. На дворе стоял тревожный 1988 год.

Молодежь тех лет часто обнаруживала в себе бизнес-таланты, но Рогозин сделал ставку на профессиональные качества — хорошо подвешенный язык и пламенный взор. В конце 1980-х плодились не только кооперативы, но и общественные организации. Рогозин временно нашел себя в эфемерной «Партии народной свободы», ни один из руководителей которой никакого отношения к народу не имел, а вскоре не слишком скромно учредил Ассоциацию молодых политических лидеров СССР, где, разумеется, был избран президентом.

Времени на работу оставалось все меньше, финансирования молодежной работы по миру тоже не хватало, и в 1990 году «молодой политический лидер СССР» Дмитрий Рогозин покидает свое единственное до тех пор место работы и бросается в мутные воды политики слома эпох. Было ему тогда всего 26 лет.

Рядом с либералами

В конце 1990 года Рогозин, по его словам, отверг лестное предложение министра иностранных дел РСФСР Андрея Козырева стать его заместителем. Можно выдвинуть две версии этого поступка. Во-первых, еще существовал СССР, и МИД одной из его республик выглядел юридически неполноценным; случись реставрация, и сотрудников этого ведомства вполне могли прижать к ногтю. Во-вторых, в молодости, в пьянящей атмосфере свободы трудно согласиться на рутинную чиновничью работу: вполне возможно, что Рогозину грезились в то время совсем другие должности…

Так или иначе, но Рогозин постепенно становился близок к либеральной части общественности. Окончательный выбор он сделал в августе 1991 года, когда не просто пришел к Белому дому, но и благодаря прирожденным лидерским качествам взял на себя командование группой добровольцев. На тех баррикадах новоявленный командир познакомился со многими людьми, которые в ближайшее десятилетие будут окружать трон Бориса Ельцина. Ему довелось выступить с балкона сразу вслед за Ельциным, Руцким и Шеварднадзе — по его словам, случайно. Показательно, правда, что в своей речи молодой журналист ухитрился поклониться «и нашим, и вашим» — он заявил, что ГКЧП взял курс на развал Советского Союза, тогда как СССР необходимо сохранить любой ценой.

Между тем именно победа сторонников Ельцина стала точкой невозврата в процессе распада СССР. Что ж, Рогозин тогда впервые показал, что является государственником, нацеленным на консолидацию, а не распад — и эту позицию пронес через десятилетия, не виляя взглядами вслед за разнообразными партиями власти.

Существует информация о том, что Рогозин в 1992 году провел два месяца в качестве бойца-добровольца в Приднестровье, где познакомился с генералом Александром Лебедем. Однако не факт, что все было именно так: возможно, перед нами сложенная впоследствии легенда. Не настолько уж пассионарен Дмитрий Олегович, чтобы рваться непонятно куда в момент, когда столько замечательных возможностей есть в столице. Хотя с Приднестровьем Рогозин все равно связан: много лет спустя Владимир Путин назначит его спецпредставителем по этой непризнанной республике, а мстительные молдавские власти не впустят самолет с Рогозиным на посадку…

Державный оппозиционер

Помимо возможной поездки в Приднестровье, Рогозин в 1992 году был занят самоопределением: к какой из десятков политических сил примкнуть? На кого опереться, кому доверять? С идеологией он к тому моменту уже определился: государственная, умеренно националистическая — как это испокон веков было принято в русской армии.

В апреле 1992 года Рогозин участвует в сборе сил вокруг Союза возрождения России — очередной эфемерной межпартийной коалиции, не сумевшей привлечь финансирования и просуществовавшей недолго.

В марте 1993-го — более удачная попытка: принял участие в создании Конгресса русских общин, который должен был объединить русские землячества в ближнем зарубежье. Занятно, что КРО защищал права русских главным образом там, где они не сильно-то и нарушались, тогда как в Средней Азии занимались чем угодно, только не помощью соотечественникам, хотя ситуация там порой граничила с геноцидом.

Но России хватало собственных проблем — перед политическим кризисом сентября-октября 1993 года Рогозин оказался в штабе спикера Госдумы Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого. Когда последний формировал альтернативное правительство, он пригласил 29-летнего Рогозина на пост министра иностранных дел — и тот вновь, как и три года назад, отказался. Это оказалось мудрым решением: Рогозина никак не задели условные репрессии, которые последовали после краха мятежного парламента.

Конфликт 1993 года усилил оппозиционные настроения в обществе, и Конгрессу постепенно удалось привлечь под свои знамена достаточно серьезных людей. В парламентских выборах 1993 года партия не участвовала (Рогозин был в списке не сумевшего собрать подписи «Отечества»), зато два года спустя тройку федерального списка возглавляли Юрий Скоков, первый секретарь Совбеза России, известный генерал Александр Лебедь и видный экономист Сергей Глазьев («Скока у лебедя глазьев?» — спрашивали тогда остроумцы). Увы, Конгресс не набрал 5%, а Рогозин уже второй раз пролетел мимо Госдумы. Первую попытку он провалил в декабре 1993-го, проиграв в одномандатном округе Алле Гербер, что вряд ли ослабило его державный национализм.

Существенно укрепился авторитет Рогозина в 1996 году, когда его соратник по Конгрессу Александр Лебедь баллотировался в президенты России и неожиданно взял 14,7%. Более того, именно Лебедь, по сути, предрешил итог второго тура, призвав своих сторонников голосовать за Бориса Ельцина. Популярность Александра Ивановича была велика, в каком-то смысле он проложил дорогу Владимиру Путину (а программа КРО в своих принципах совпадала с тезисами «Единой России» позднего, консервативного периода), и работа Рогозина, безусловно, была отмечена в соответствующих кругах.

И уже в 1997 год Рогозин наконец попадает в Госдуму на довыборах по одномандатному округу. И в Думе он не был «говорящей кнопкой», нет — год спустя вошел, например, в комиссию по, страшно сказать, импичменту президента. В 1999 году переизбран депутатом, и вновь как одномандатник. Стал главой комитета по международным делам, а потом и руководителем делегации Госдумы при ПАСЕ — сказалось-таки международно-журналистское прошлое!

Между этими выборами вездесущий Рогозин успел поучаствовать в избирательной кампании губернатора Красноярского края Валерия Зубова, которому противостоял… Александр Лебедь, уже потерявший к тому времени расположение высшей власти. Это решение Дмитрия Олеговича многие критиковали — вполне можно было просто работать в Москве и не идти против бывшего друга и, по версии Рогозина, командира. Впрочем, Зубову поддержка Рогозина не помогла: Лебедь выиграл, а через четыре года погиб при неясных обстоятельствах перед следующими выборами, на которые шел уже в качестве жесткого критика режима.

Одновременно со всеми этими делами Рогозин занимался и своим образованием. В 1996 и 1999 годах он защитил кандидатскую и докторскую диссертации на почти родном философском факультете МГУ. Исследования эти — не бог какие ценные, но безусловно оригинальные и принадлежащие перу именно Рогозина, а не анонимных «негров». Большая редкость для современных политиков, есть чем гордиться.

Пиррова победа «Родины»

Судя по всему, примерно в эти годы перспективный 35—37-летний политик отказался от наполеоновских планов. Появление Владимира Путина, который всего на 11 лет старше, поставило крест на надеждах Рогозина в обозримом будущем возглавить страну, и он стал искать союза с лидером. Поиск этот, впрочем, был взаимным. Красноречивый политик из военной семьи со знанием языков как нельзя лучше пришелся к новому двору. КРО был отставлен в сторону, Рогозин обнаружился заместителем председателя незначительной Народной партии, но это был уже скорее показной нонконформизм, а не реальная оппозиция власти. Резкий в речах, предназначенных для внутреннего пользования, Рогозин оказался неплохим дипломатом. Уже с 2002 года Дмитрий Олегович работает спецпредставителем президента по переговорам вокруг Калининградской области (визовый режим, условия транзитного проезда) и добивается очевидных успехов.

Одновременно — новый политпроект, созданный в 2003 году избирательный блок «Родина». Программа «Родины», опять же, во многом совпадает с программой нынешней «Единой России», тогда же партия власти была значительно либеральнее, так что «Родина» критиковала ее «справа». Сенсационные 9,1% голосов на парламентских выборах 2003 года показали, что спрос на «сильную руку» в стране растет, и советники Владимира Путина, несомненно, учли этот факт при дальнейшей переориентации внутренней и внешней политики.

Реакция Кремля на нечаянный успех «родинцев» была резкой: Рогозина даже отстранили от эфира, когда надо было комментировать итоги выборов в студии Владимира Познера. Увлеченные борьбой с «Яблоком», организаторы политического процесса просто не рассматривали новообразованный блок как что-то серьезное и прозевали резкий рост симпатий населения к нему.

Учитывая одномандатников, «Родина» смогла одолеть даже ЛДПР и тем самым как бы перехватить у нее звание главных государственников и патриотов России. Кстати, это была первая российская Дума, куда вообще не прошла ни одна либеральная партия, хотя есть немало оснований полагать, что «Яблоко» все же засудили на финише. Впрочем, на общую картину «парламента — не места для дискуссий» это бы не повлияло. Вскоре в качестве руководителя фракции «Родины» Рогозин стал вице-спикером Думы.

На президентских выборах 2004 года Рогозин призывал поддержать Владимира Путина, а его товарищ по партийным проектам Сергей Глазьев выдвинул собственную кандидатуру. Получилось неловко — с тех пор отношения между соратниками испортились. Интересно, что последние годы Глазьев сам работает советником Владимира Путина и является лидером «патриотического» направления в планировании российской экономики.

После отставки с поста полпреда в 2004 году (в связи с решением всех проблем — чтобы каждого чиновника у нас так отставляли!) Рогозин сосредоточился на работе в Думе. У него вышел конфликт еще и с другим товарищем по партии — Сергеем Бабуриным, после чего фракция «Родины» к удовольствию скупившей в буфете попкорн Думы раскололась, а Бабурин отобрал у Рогозина пост вице-спикера.

В конце 2005 года «Родина» вступила в конфликт с мэром Москвы Юрием Лужковым: слишком резкий предвыборный ролик становится основанием для массированной атаки на партию — в тот момент «Единая Россия» все еще опасалась невесть откуда взявшегося конкурента! Рогозину пришлось уйти из «Родины», и постепенно партия трансформировалась в аморфную «Справедливую Россию», сменив достаточно четкие и логичные лозунги на бессмысленные пожелания в духе кота Леопольда.

Судя по всему, Рогозин был несколько растерян — из лидера пусть карманного, но заметного движения он превратился едва ли не в парию на политическом фронте. К этому времени относится последняя на данный момент фронда нашего героя: он начинает заигрывать с низовыми националистическими движениями, в первую очередь ДПНИ (Движением против нелегальной иммиграции). Тогда же он поучаствовал в организации второго «Русском марше».

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Между тем в Кремле отношение к Рогозину из злорадного постепенно менялось на сочувственное — да, перегнул палку парень, что-то о себе возомнил, слишком много голосов собрал, но сам-то по себе свой и место свое знает. В 2008 году последовала «амнистия», причем со спецэффектами: патентованный «ястреб» Рогозин внезапно становится постпредом России при НАТО и прекрасно общается с заклятыми противниками. Годы постпредства Рогозина отмечены очевидной разрядкой напряженности — существенную роль здесь сыграло, конечно, президентство Барака Обамы, но все же дипломатических способностей у Дмитрия Олеговича не отнять. Утратил он их только после 2014 года, когда попадание во все возможные санкционные списки лишило Рогозина шансов в обозримом будущем представлять Россию на сколько-нибудь высоком уровне.

В конце 2011-го готовившийся уйти в правительство президент Дмитрий Медведев назначил Рогозина вице-премьером по ВПК и национальной обороне. Уже седьмой год Дмитрий Олегович занимает эту должность, и справляется с ней хорошо. Да, многочисленные проколы Роскосмоса многие связывают именно с Рогозиным, но в то же время в 2010-е российская армия была с значительной степени перевооружена под его руководством, военный экспорт растет, а некоторые американские аналитики уже на полном серьезе называют неядерные российские войска лучшими в мире — десять лет назад о таких характеристиках и речи не было.

Семья и скандалы

Давайте напоследок заглянем в карман к вице-премьеру. Последние годы он зарабатывает 6—8 млн руб. в год, его супруга Татьяна — 4—8 млн. Имущество — доли на пятерых в большой квартире (приватизация предыдущей, чуть поменьше, по мнению Алексея Навального, принесла Рогозиным доход в 283 млн руб.), дача в пользовании, два автомобиля ГАЗ, два мотоцикла BMW, несколько машиномест. Супруга Дмитрия Олеговича пишет стихи и песни, возглавляет попечительский совет «ИНВА-Академии», работающей с детьми-инвалидами. В книге «Это "Родина" моя» бывший пресс-секретарь Рогозина охарактеризовала своего босса как «классического подкаблучника».

Сын Рогозина Алексей продолжил вслед за отцом династию вояк, не служивших в армии. Этот председатель Московской областной организации Федерации практической стрельбы РФ с апреля 2017-го работает генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»). Ранее он был заместителем руководителя Департамента имущественных отношений (того самого, где раньше работала пресловутая Евгения Васильева) Министерства обороны Российской Федерации — в общем, в отличие от большинства других сановных детей даже не пытался сделать вид, что продвигается без помощи отца.

Понятно, что в западном обществе и подобной приватизации, и карьеры молодого сына с лихвой хватило бы на непочетную отставку, но по современным российским меркам Дмитрий Рогозин выглядит приличнее большинства своих коллег. Он сам написал диссертации, его не ловили на зарубежном имуществе и безвкусных особняках. И даже расследование схемы по уводу квартиры у государства с помощью офшоров никого не поразило — подумаешь, всего лишь квартира, пусть и в несколько сотен квадратных метров.

К чести Рогозина надо сказать, что он подробно отвечает на все обвинения, а не отмалчивается и не бессмысленно хамит в ответ. Так было и с квартирным вопросом, и с контрактом на покупку пистолетов Glock у «Промтехнологий», где работал когда-то Рогозин-младший. Нельзя сказать, что оправдания вице-премьера выглядят убедительно, но он действительно следит за своей репутацией, и большинство ошибок Рогозина — это именно ошибки, а не что-то более серьезное.

Именно поэтому есть тревога за дальнейшую судьбу Дмитрия Рогозина в правительстве. Слишком прямой, слишком серьезный, слишком образованный, да просто слишком высокий — выделяется он из безликой массы чиновников, и эта масса с удовольствием раздавит его при первом удобном случае.