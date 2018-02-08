«Газпром» теперь оценивает стоимость реализации проекта газопровода «Турецкий поток» не в 6, а в 7 млрд долларов. Об этом заявил финансовый директор компании Андрей Круглов. Также он признал, что на фазе строительства газопровода привлечение проектного финансирования маловероятно, поэтому проект будет полностью профинансирован из бюджета «Газпрома». Впрочем, уже после запуска газопровода «Газпром» рассчитывает рефинансировать часть затрат через выпуск проектных облигаций.

«Турецкий поток», напомним, — это проект строительства двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая от черноморского побережья Краснодарского края до Восточной Фракии, европейской части Турции. Этот трубопровод должен заменить украинский коридор в качестве маршрута поставки российского газа в южном направлении. Одна нитка предназначена для потребления Турции, вторая — для Балкан и Южной Европы.

«Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку», газопроводу, который должен был соединить черноморское побережье России и одну из балканских стран Евросоюза, Болгарию или Румынию. Получить разрешение на его строительство, однако, так и не удалось.

19 января «Газпром» получил разрешение турецких властей на строительство второй нитки «Турецкого потока».

Укладка трубопровода в Черном море / turkstream.info

В пятницу, 2 февраля, стало известно, что власти Турции ввели налоговые послабления на работы в рамках строительства «Турецкого потока». Налогообложению не будет подвергаться деятельность компаний, работающих в рамках проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. Также от налогов будут освобождены проектные работы и юридические услуги.

Отметим, что далеко не все приветствуют строительство нового газопровода. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в ноябре заявила, что реализация проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» усилит российское доминирование в Европе в сфере энергетики, что неизбежно приведет к угрозе безопасности для стран Европы.

«Северный поток — 2» — другой проект, который сейчас реализуется. Однако проблем возникает намного больше. Хотя власти Германии, в целом, поддерживают строительство газопровода, против выступают не только правительства стран, которые имеют выход к Балтийскому морю (Польша и республики Балтии), но и власти Европейского союза.

Дело в том, что «Северный поток — 2» в современном виде может нарушать положения т. н. «Третьего энергопакета». Его идея в том, чтобы ограничить возможность крупных энергокомпаний влиять на рынок с помощью контроля над сетями распространения. В случае с Россией он означает, что «Северный поток — 2» не может управляться компанией, которая прокачивает через него свой газ, то есть «Газпромом».

Укладка трубопровода в Черном море / turkstream.info

Конечно, обойти запрет возможно, но это связано с теми или иными издержками, которые так или иначе будут отражаться на прибыли «Газпрома».

Согласно недавно опубликованной статистике, в январе 2018 года «Газпром» сократил поставки газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 10%. А вот по итогам 2017 года «Газпром» установил рекорд по экспорту газа. Всего в страны дальнего и ближнего зарубежья за прошлый год было поставлено 179,8 млрд куб. м газа. Среди факторов, позволивших установить рекорд, в компании назвали увеличение потребления газа в Китае.