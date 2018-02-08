Судебная система РФ: предложения по совершенствованию

Концепцию совершенствования судебной системы в России обнародовали эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Доклад экспертов был подготовлен в феврале 2018 года. Реформа судебной системы в России в настоящее время уже идет.

В рабочую группу по разработке предложений для совершенствования судебной системы Российской Федерации входили: Вадим Волков (выступил координатором), доктор социологических наук, научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, член рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ; Игорь Цветков, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ им. Ломоносова; Лидия Воскобитова, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина; Анна Смола, кандидат юридических наук, советник АБ "Бартолиус"; Кирилл Титаев, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге; Тимур Бочаров, научный сотрудни Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге; Арина Дмитриева, научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Эксперты приводят перечень выявленных путем ряда эмпирических исследований проблем судебной системы. В их числе отмечены:

- существенное снижение качества судопроизводства из-за высокой нагрузки на судей;

- низкое качество отбора в судейском корпусе, непрозрачность процедуры назначения судей;

- избыточное влияние председателей судов и организационная зависимость судей;

- неопределенность оснований для дисциплинарной ответственности судей;

- избыточная репрессивность и слабый контроль над обвинением ("обвинительный уклон"системы).

В соответствии с этими проблемами эксперты предлагают конкретные меры трех категорий:

- направленные на повышение качества кадров;

- направленные на снятие организационных ограничений и укрепление независимости судей;

- направленные на снижение нагрузки и рационализацию процесса.

Доклад в формате pdf полностью можно посмотреть тут.