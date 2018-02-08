Топ новостей 8 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК утвердил бюллетень для голосования — в нем восемь кандидатов, российские спортсмены успели отметиться поражением и победой на ОИ-2018, Верховный суд представил проект масштабной процессуальной реформы.

ЦИК. Элла Памфилова / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

ЦИК России, представивший сегодня избирательный бюллетень на президентских выборах, прокомментировал его оформление. В представленном варианте в списке кандидатов выделяется действующий глава государства Владимир Путин — за счет того, что краткие сведения о нем оказались самыми лаконичными. «Все четко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать», — заявила на это председатель ЦИК Элла Памфилова.

Минфин России разработал законопроект, запрещающий букмекерам принимать ставки на итоги президентских выборов и связанных с ними событий. Ведомство предложило разрешить россиянам делать ставки только «на итоги голосования, результаты выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом», которые проводятся в других странах.

Сборная России по керлингу во втором туре олимпийского турнира обыграла Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3. В первом матче пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли американцам Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона со счетом 9:3. Сразу после его завершения российских спортсменов пригласили на допинг-контроль.

Открытие Олимпиады в Корее / flickr.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказался рассматривать отстранение от Игр в Пхёнчхане шести российских спортсменов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил. Речь идет об апелляциях Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Александра Логинова, Ирины Старых, Татьяны Бородулиной и Дмитрия Васильева. Также суд сообщил, что объявит решение по апелляциям еще 45 российских спортсменов и двух тренеров 9 февраля в 11:00 по южнокорейскому времени (5:00 мск).

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, существенно упрощающий работу судей. По целому ряду дел суды в случае принятия законопроекта смогут принимать решения без мотивировочной части, а апелляции будет рассматривать один судья.

Сотрудник ГИБДД / АГН "Москва"

Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел РФ, уточняющий права инспекторов Дорожно-патрульной службы (ДПС) при общении с водителями. В документе оговариваются изменения, коснувшиеся общения на дорогах сотрудников ДПС и представителей судейского сообщества. Отныне инспектор не может отстранять судью или прокурора от управления машиной, провести освидетельствование или применить иные меры обеспечения. Представитель ДПС имеет право составить рапорт о нарушении и передать его руководителю, который передаст материалы в надзорное ведомство.

- Пили сегодня?

- Что за вопросы?! Я же судья! Конечно пил!

- Хорошей дороги! Много не сбивайте pic.twitter.com/zp8jvaOGUu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 8 февраля 2018 г.

Российское Министерство связи и массовых коммуникаций направило на согласование в Минюст два законопроекта, которые разрешат демонстрацию нацистской символики в научных, учебных и информационных целях, а также в произведениях искусства.

Колония "Полярная сова"

Анвар Масалимов, осужденный в 1991 году за убийство при отягчающих обстоятельствах, вышел на свободу из колонии «Полярная сова». 63-летний мужчина был приговорен к смертной казни, но в 1998 году указом президента России Борис Ельцина смертная казнь была заменена ему на пожизненный срок лишения свободы.

Российское военное руководство, включая министра обороны Сергея Шойгу, 8 февраля простилось с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Траурная церемония прошла на подмосковном военном аэродроме Чкаловский.

Владимир Путин / kremlin.ru

Президент Владимир Путин сегодня находится в Новосибирске, где проводит заседание Совета по науке и образованию. Во время заседания Путин рассказал, что у него нет смартфона.