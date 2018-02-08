Еврокомиссия обнародовала планы расширения Евросоюза на Западных Балканах. Согласно документу, первыми в ЕС смогут вступить Черногория и Сербия, как достигшие наибольшего прогресса в приведении себя в соответствие с требованиями ЕС, с затем Албания, Македония, Косово, Босния и Герцеговина.

Стратегия ЕС в отношении расширения, которое может стать крупнейщим за два десятка лет существования Евросоюза, была обнародована 6 февраля. На сессии Европарламента в этот день ее представил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает информационное агентство РБК. Между тем о вступлении Турции в ЕС речь по-прежнему не идет.

Йоханнес Хан OPEN DAYS/flickr.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, Турция безусловно отрицательно отреагирует на складывающуюся картину, а Европа может получить много проблем в связи с подобным расширением. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту евроскептицизма, который замедляет процессы расширения ЕС, полагает политолог.

«Турция понимает, что ее не возьмут в Евросоюз, потому что там требуется консенсус, а здесь консенсуса не будет. Кстати, будет непростая ситуация с обеспечением консенсуса и при приеме стран с Балкан, потому что будут протесты со стороны евроскептиков. Мол, зачем нам брать к себе еще несколько стран со слабыми экономиками, тянуть их? Кто будет за это платить?

Но Турция сейчас находится в таком положении... В ней все больше усиливается антиевропейская, исламистская риторика: турки все больше вспоминают про времена Османской империи. Там сейчас, надо сказать, идет очень интересная дискуссия на тему того, кто виноват в том, что Турция потеряла земли, которые входили в состав империи. И президент Эрдоган уже фактически обвиняет в этом правительство Ататюрка в том числе. Упрекает его в том, что они согласились с новыми границами в 1923 году.

Портрет Ататюрка на школе Travel Aficionado/flickr.com

Соответственно, если до этого в Турции был консенсус относительно того, что Ататюрк был великим и, в общем, безупречным правителем, то теперь уже Эрдоган говорит, что тут еще надо посмотреть, так ли это. И кто вообще виноват, и какие именно решения принимались, насколько они были выгодны для Турции. Усиливается риторика именно такого рода.



С другой стороны, Турция – член Североатлантического блока, НАТО. Выходить оттуда она не собирается. У нее исторически сложились отношения с Европой; там работает большое количество турок, которые присылают домой валюту. И Турция не хочет, чтобы все это пересмотрели. А если рвать с Европой, то может произойти много тектонических сдвигов.

Плюс не очень реализовались планы Эрдогана на доминирование в исламском мире, на возврат хотя бы с неформальной роли халифа, главы всех мусульман. Или, по крайней мере, всех мусульман-суннитов. Понятно, что формализовать это невозможно, но турецкий султан исторически одновременно считался и халифом, то есть имел не только светскую, но и духовную власть.

И, кстати, ликвидировав султанат, Ататюрк некоторое время терпел халифат. Он на какое-то время оставил за последним правителем из Османской династии духовные прерогативы. Потом он и их отобрал.

Арабская весна thekirbster/flickr.com

С этим у Турции сейчас не получилось. Потому что Эрдоган является сторонником политического ислама, а для политического ислама появился очень серьезный шанс во время "арабской весны". Но этот шанс использовать не удалось в связи с целым рядом факторов – и с настроением элит, и с настроением общества, и с противодействием со стороны, например, Саудовской Аравии, которая опасается просто исламизма. Она опасается, что это затронет ее самое и что ее религиозные проповедники скажут: "А к чему нам такое количество принцев, многие из которые ведут отнюдь не благочестивую жизнь? Зачем нам это надо, может, нам стоит тоже установить исламитский режим?"

Поэтому Эрдогану осуществить этот замысел не очень получилось. Мы видим, что египетский президент-исламист был свергнут – к огромному неудовольствию Эрдогана. В Тунисе исламисты являются лишь одной из политических сил, не более того. Они не доминируют. Если мы говорим про ситуацию в Сирии, то мы видим, с какими сложностями и там Эрдоган сталкивается. Они связаны и с курдами, и с Америкой, да и с Россией отношения на самом деле очень непростые. В каких-то вопросах там удается добиться договоренностей, в каких-то – нет.

Словом, какой-то доминирующей роли в исламском мире у Эрдогана тоже не получилось. А раз так, то надо маневрировать, надо с кем-то договариваться. Включая и то соображение, что нельзя рвать полностью с Европейским союзом. Поэтому в Турции, конечно, включение в ЕС балканских стран воспримут негативно. Но большого разрыва, думаю, не случится», – сказал Алексей Макаркин.

Федерика Могерини на встрече с лидерами Западных Балкан European External Action/flickr.com

Ранее он объяснил, что в настоящее время в Евросоюзе наряду с евроскептицизмом существует и стремление к расширению. Оно, по словам эксперта, особенно отчетливо стало проявляться после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон предложил концепцию «Европы на разных скоростях».

«Эта идея парадоксальным образом ведет не к сокращению Евросоюза, а, напротив, к его увеличению. То есть Макрон предлагал использовать разные подходы к разным участникам ЕС, сделать их более дифференцированными. Чтобы подход, например, к Франции и Германии отличался от подхода к странам Центральной Европы уже на уровне критериев», – уточнил Алексей Макаркин.