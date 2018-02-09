Англоязычные СМИ обсуждают судьбу президента ЮАР Джейкоба Зумы, которого осаждают коррупционные скандалы и призывы досрочно оставить президентский пост.

В ЮАР разрастается политический кризис, пишет Guardian. Власть Зумы заметно ослабла, после того как парламент решил отложить традиционное обращение президента к нации, которое должно было состояться на этой неделе. Эта чрезвычайная мера отражает конфликт в рядах правящей южноафриканской партии Африканский национальный конгресс (АНК), которая пытается произвести передачу власти, отобрав ее у действующего президента Зумы и передав его заместителю и сопернику Сирилу Рамафосе.

На самом деле второй пятилетний президентский срок Зумы заканчивается в 2019 г. Досрочная отставка позволит Рамафосе получить власть на прочных основаниях. В декабре он был избран главой АНК (вместо Зумы); с 2014 г. он был вице-президентом при Зуме. В соответствии с конституцией, он должен стать следующим президентом, если Зуму отстранят от власти досрочно.

Сирил Рамафос GovernmentZA/flickr.com

Перенос обращения (предположительно на неделю, но без указания точной даты) был представлен так, будто об этом попросил сам президент. Но это скорее декоративные меры, призванные сохранить некоторое подобие приличия. Последние события свидетельствуют о том, что пребывание Зумы на посту президента подходит к концу. Для АНК все эти события плохи тем, что портят ей репутацию и, следовательно, ведут к серьезным издержкам. Ей уже не удалось провести смену власти гладко.

Теперь вопрос в том, как будет организовано отстранение Зумы. Один сценарий заключается в том, что партия просто приказывает Зуме уйти в отставку. Этот подход чреват серьезными конституционными проблемами. Другой сценарий предполагает, что Зума оставляет свой пост «по собственному желанию», а ему за это неформально обещают защиту от коррупционных преследований (на официальном уровне такого, конечно, обещать невозможно).

Еще прошлой осенью BBC рассуждала о том, как могут сказаться на политике ЮАР события в Зимбабве, где правящая партия отстранила от власти президента Роберта Мугабе, а ему на смену пришел его бывший вице-президент. Комментатору показалось примечательным молчание АНК по поводу отставки Мугабе.

Заявления со стороны АНК появились только спустя сутки и состояли в том, что партия приветствует действия военных, участвовавших в зимбабвийском государственном перевороте, и продолжает уважать роль Мугабе в качестве «борца за свободу». В свою очередь, оппозиционная партия Демократический альянс отреагировала быстро, заявив, что переворот в Зимбабве стал победой для зимбабвийского народа, который в последние годы страдал от правления Мугабе.

Протест против Мугабе mrgarethm/flickr.com

В отличие от зимбабвийской правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз», комментировала BBC, АНК придерживается демократического принципа сменяемости власти. С того момента, как в ЮАР прекратилась власть белого меньшинства в 1994 г., в стране сменилось уже три лидера, и приближается время избрания четвертого. Но в то же время, АНК постепенно все больше начинает напоминать зимбабвийскую: она теряет авторитет в глазах просвещенного населения, которому не нравятся коррупционные истории.

Bloomberg пишет, что перспективе заменить Зуму на Рамафосу радуются инвесторы, потому что он обещает укрепить экономику, искоренить коррупцию и повысить политическую стабильность. Попытки сместить Зуму имели место и раньше, но в предыдущих случаях ему удавалось удержаться у власти. Но на этот раз, по мнению аналитиков, на которых ссылается Bloomberg, Зуме, скорее всего, придется уйти, причем в ближайшее время. Это связано с тем, что Рамафоса подошел к делу обстоятельно и добился того, чтобы большинство союзников Зумы отказались его поддерживать.