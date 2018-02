«Коммерсантъ» в статье «Механизм естественного выбора» описывает, что будет происходить с правительством и администрацией президента до и после президентских выборов.

«Сирийские отряды попали под недружественный огонь»: США заявили об уничтожении более ста бойцов сил, лояльных Башару Асаду.

«Роботы измерят метры»: Сбербанк оценит недвижимость с помощью нейронной сети.

«Ведомости»: «Лионель Месси​ ​стал лицом Альфа-банка на 2018 год». Условия его контракта в банке не уточняют.

«Близкий к Сулейману Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке "Возрождения"»: Bonum Capital представит своих кандидатов в новый состав совета директоров банка.

«Зачистка в Дагестане может стать предвыборным антикоррупционным проектом Кремля»: в республике продолжаются следственные действия.

РБК: «Откуда исходит угроза миру». Эксперты Мюнхенской конференции назвали глобальные вызовы 2018 года.

«Новая кредитная история»: ЦБ рекомендовал банкам привязывать проценты по займам к ключевой ставке.

«Операторы сливают билборды»: крупнейшие игроки рынка наружной рекламы задумались об объединении бизнеса.

«Известия» материал посвященной в честь 95-летней годовщины отечественной гражданской авиации поместили под заголовком «На чем лететь навстречу веку».

Что стоит за беспорядками в красноярском центре содержания мигрантов описывается в статье «Почем бунт лиха».

«Игры рассудят»: олимпийские атлеты из России начинают борьбу за медали вопреки беспрецедентным санкциям.

«Газета.ru» в материале «Погромы редакций: Украине затыкают рот» описывает, как преследуют журналистов на Украине.

«Мировое правительство: кто его возглавит». ЕАЭС в будущем может стать не Большой Евразией, а Большой Азией.

The Economist: «Правительство игнорирует турецкий верховный суд» (Turkey’s highest court is ignored by the government). Новый вираж старых репрессий в Турции.

Bloomberg: «Итальянская политика тревожным образом обратилась к расовой тематике» ( Italian Politics Takes a Worrisome Turn on Race). За месяц до выборов в Италии всеобщее внимание сосредоточилось на теме иммиграции.

The Wall Sreet Journal: «Банк Англии намекнул на ускорение повышения ставок, вызвав рост стерлинга» (BOE Signals Faster Interest Rate Rises, Boosting Sterling). Банк Англии заявил, что повышение ставок в Британии будет происходить быстрее, чем ожидалось в прошлом году.

The Washington Post: «Военные парады — для самолюбования и власти. Конечно, Трамп такого хочет» (Military parades are about ego and power. Of course Trump wants one). Один сенатор заявил, что парад, который хочет провести президент США Дональд Трамп, — это «пошлость и признак слабости».

The Telegraph: «Джордж Сорос, человек, который "сорвал Банк Англии", поддерживает тайный заговор с целью помешать Brexit’у" (George Soros, the man who 'broke the Bank of England', backing secret plot to thwart Brexit). Миллиардер Джордж Сорос, также известный как «человек, сорвавший Банк Англии» [отсылка к песне «Человек, сорвавший банк в Монте-Карло»], поддерживает кампанию, направленную на то, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС.

Reuters: «ЕС может задействовать блокирующие правила, если США выйдут из иранской сделки» (EU could impose blocking regulations if U.S. pulls out of Iran deal). ЕС может принять особые меры, чтобы защитить свои компании, имеющие связи с Ираном, если США выйдут из ядерной сделки, заключенной с Ираном в 2015 г., и попытаются возобновить санкции.