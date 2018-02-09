100 СЛОВ. Месси сыграет за Альфу

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заключил контракт с Альфа-банком и стал лицом компании на 2018 год. Ранее банк получил статус «официального европейского банка чемпионата мира». А в прошлом году стало известно, что главный редактор Sports.ru и один из самых популярных видеоблогеров Юрий Дудь стал амбассадором Альфа-банка до конца 2018 года.

Отрадно, что банки так сражаются за клиента — правда, привлечение известных футболистов и журналистов может свидетельствовать о том, что другие инструменты конкуренции, такие как снижение тарифов и улучшение сервиса, уже не работают.

Осталось только понять, что стало причиной резкого улучшения банковского сервиса: грамотное регулирование или технологический прорыв последних лет?