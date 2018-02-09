Суд Южно-Сахалинска признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денег. Судья Елена Поликина полностью согласилась с требованиями гособвинителя и приговорила Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 500 млн рублей. Учитывая время, которое он провел в СИЗО, срок окончится в 2028 году.

Другие фигуранты дела получили более мягкие приговоры. Бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу 171 млн рублей за взятки (прокуратура требовала 300 млн рублей штрафа), бывший областной вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии и штраф в размере 4 млн рублей, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов был признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы. Борисов частично признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Хорошавина и его бывших подчиненных обвиняли в получении взяток и легализации денег (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 Уголовного кодекса). Общая сумма взяток, по данным следствия, составила 522 млн рублей. Также обвинение прежде настаивало на том, что бывший губернатор Сахалина создал преступную группу для получения денег от бизнесменов.

Адвокаты двух осужденных, Карепкина и Икрамова, уже заявили «Интерфаксу», что будут обжаловать приговор суда.​ «Вина моего подзащитного не доказана. Будем обжаловать и добиваться правды», — сообщал адвокат Карепкина Игорь Янчук. «Необоснованным» такой приговор назвал и защитник Икрамова Юрий Сюзюмов.​ «Мы намерены идти до конца, до Европейского суда готовы дойти», — заявлял он.​ Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова покинула здание суда без общения с журналистами.

Напомним, губернатора Сахалина Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года. Тогда его подозревали его в получении взятки в размере 60 млн рублей. Но после обыска в доме и офисе губернатора в Следственном комитете заявляли, у Хорошавина были обнаружены «крупная сумма» в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы, телефоны и ювелирные украшения. После этого счета и имущество бывшего губернатора примерно на миллиард рублей были арестованы, а позже переданы в государственную собственность. Хорошавин пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Хорошавин свою вину не признал. Когда он выступал с последним словом, он назвал прокуроров «молодыми и даже юными» людьми, которые «в своем служебном рвении» потребовали «практически крайних сроков». До этого в ходе судебных заседаний экс-чиновник также просил суд оправдать его, утверждая, что доказательства его вины отсутствуют, а обвинение «выстроено на домыслах и предположениях».

Андрей Икрамов на суде называл дело против него «большим обманом и фальсификацией реальных событий». «Мне мерзко стоять на этом месте из-за людей, которые придумали этот большой обман», — подчеркивал экс-советник губернатора.

Николай Борисов, который частично признал свою вину, заявил, что у него не было умысла «на получение взятки и тем более на ее вымогательство». «Я был исключительно посредником», — заверил он суд. Также он заверил, что раскаивается.

Хорошавин стал первым из целой серии губернаторов, против которых начали вести уголовные дела за коррупцию. Его задержали 4 марта 2015, а уже 19 сентября того же года был задержан глава Коми Вячеслав Гайзер и еще 20 его подчиненных.

24 июня 2016 года в столице при получении денег был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Его в начале февраля приговорили к восьми годам лишения свободы.

В апреле 2017 года от должности был отстранен и по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей задержан глава Марий Эл Леонид Маркелов. В настоящее время он находится в СИЗО. Также в апреле 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева. Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас Соловьев находится под домашним арестом.