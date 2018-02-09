Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал российским спортсменам, не приглашенным Международным Олимпийским комитетом, а также спортсменам, ранее оправданным арбитражем по обвинению в применении допинга, в допуске к Олимпиаде-2018. Это, в частности, значит, что на Олимпиаде уже точно не будет ни биатлониста Антона Шипулина, ни шорт-трекиста Виктора Ана, ни других лидеров российской сборной. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразили удовлетворение этим решением.

О том, что Спортивный арбираж в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию 45 российских спортсменов и двух тренеров по поводу решения МОК, стало известно утром 9 февраля, в официальный день начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Генеральный секретарь Спортивного арбитража Мэттью Риб объявил окончательный вердикт по делам на специально созванной пресс-конференции в главном медиацентре Олимпиады.

«Процедура МОК по приглашению спортсменов не является наказанием дня них», – приводит сайт телеканала RT пояснения Риба. Он также сообщил, что арбитраж решил: комиссии МОК действовали без нарушений, а решение исполкома МОК не допускать значительную часть российских спортсменов до Игр не было дискриминационным. На вопросы журналистов Риб не ответил.

Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб на брифинге youtube.com

Телеканал также привел комментарий Джима Уолдена, адвоката Григория Родченкова – гражданина России, на показаниях которого Ричард Макларен в значительной мере строил свой доклад о существовании в России развитой системы применения допинга. В связи с этим докладом МОК и принял решение не допустить до Игр большинство российских спортсменов. «Слава богу, что CAS показал видимость своей целостности», – так высказался Уолден.

Глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску российских атлетов на Олимпиаду в Пхенчхане Николь Хевертц назвала решение Спортивного арбитража очень важным для олимпийского движения. «Мы очень удовлетворены этим решением. Оно очень важно для всего олимпийского движения, – воспроизводит слова Хевертц информационное агентство ТАСС. – Не могу вдаваться в детали, но мне понравилось то, как CAS оценил наши аргументы. Мы очень довольны.»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) охарактеризовало решение Спортивного арбитража как «приятную новость». Так, в частности, высказался на этот счет Крейг Риди, глава WADA, сообщает информационное агентство «Р-Спорт».

В заявлении WADA отмечается, что так суд поддержал «чистых» спортсменов. «Судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России, организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а он был скорее решением о приемлемости их участия», – цитирует перевод отрывка заявления информационное агентство РБК. Кроме того, в WADA отметили, что в решении суда содержалось указание на государственную допинговую систему в России.

Крейг Риди Play the Game/flickr.com

Вице-премьер Виталий Мутко, ранее занимавший должность министра спорта РФ, прокомментировал решение CAS. «Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная», – заявил он журналистам ТАСС.

Действительно, МОК принимало решение о том, кого из спортсменов приглашать на Олимпиаду, на основе 18 критериев, и «чистота» спортсмена в вопросе применения допинга была только одним из них.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина сообщила СМИ, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и другие сильнейшие российские спортсмены, которые не были допущены к Олимпиаде, выступят на альтернативных ей соревнованиях в Санкт-Петербурге и Коломне в феврале. По словам Слаутиной, в турнире также примут участие отстраненные от Олимпиады Денис Юсков и Павел Кулижников, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью телеканалу RT выразил широко распространенное в России мнение, что вся Олимпиада в Пхенчхане запомнится как ущербная, поскольку, в связи с отстранением российских спортсменов, «принцип олимпизма уже потерян». Решение Спортивного арбитража он назвал серьезным ударом, «как и все, что происходит сейчас на Олимпийских играх в отношении российской сборной».

Министр спорта Павел Колобков прямо назвал решение CAS несправедливым. По его словам, спортсмены с адвокатами сейчас изучают возможности действовать в рамках правового поля. Он также рассказал больше об альтернативных Олимпиаде турнирах, которые пройдут в Сочи, Коломне, Сыктыквкаре, Ханты-Мансийске и Санкт-Петербурге. «В ближайшее время – в феврале, марте и апреле – пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», – уточнил Колобков. По его словам, всего в турнирах примут участие около 1000 спортсменов, передает информационное агентство «Интерфакс».

Павел Колобков kremlin.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что процесс над российскими спортсменами стал подтверждением факте пребывания CAS под влиянием МОК. «Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение — то, которое нужно МОК. Тоталитарная структура», – написал он на своей официальной странице в Twitter.

В Госдуме запланировали подготовить официальное заявление в связи с решениями МОК и CAS, сообщает ТАСС со ссылкой на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«На мой взгляд, CAS поддался давлению со стороны МОК. Особенно после первого решения, когда в МОК заявили, что если CAS ещё раз пойдёт против течения, то его будут реформировать и так далее. Тут был сигнал: ещё одно такое решение и у вас будут проблемы. Я не утверждаю это, но мне так показалось. Теперь ребятам нужно не опускать руки, нанимать юристов и идти в гражданские суды», – выразил мнение спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев не исключил, что Россия серьезно займется реформированием работы WADA и МОК. «Мы будем инициировать вместе с другими странами изменения организации антидопинговой работы всего мира. Возможно, будем инициировать и принятие решения по МОК», – сказал он РИА Новости.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его оценке, решение Спортивного арбитража все же далеко от политики, и не было оснований ожидать чего-то иного.

«Все показывает, что Спортивный арбитражный суд максимально далек от политики и не пытается, как многие якобы инсайдеры «сливали», принять половинчатое решение – чтобы и вашим, и нашим, когда часть спортсменов допустят, а часть не допустят. На деле то, что было заявлено 5 декабря (и Олимпийский комитет России тогда фактически подписался под решением Международного олимпийского комитета, что все будет только по приглашению МОК осуществляться), и реализовалось. И никто ничего не переигрывал, и не очень было понятно, почему кто-то ждал, что переиграют.

Искать здесь политический заговор абсолютно бессмысленно: Спортивный арбитражный суд подтвердил, что у МОК существуют правила и МОК волен по этим правилам приглашать спортсменов. Никакого нарушения чего бы то ни было здесь Спортивным арбитражным судом не установлено. То есть ситуация очень простая: можно оспорить твой недопуск на Олимпиаду, но нельзя оспорить твое неприглашение. Собственно, на этом и базировалось озвученное утром 9 февраля решение.

И все эти наши высказывания, что теперь мы сами будет добиваться реформирования МОК и WADA, – это лукавство. В любом случае в России государство должно уйти из сферы массового спорта. Ну, и обвинения в допинге же никто не снял. Россия сейчас начала говорить о том, что раз 28 спортсменов оправданы, то, значит, мы чисты. Но никто нас «чистыми» не объявляет, никто бана с нас не снимает. По нескольким спортсменам – по 11, если не ошибаюсь – обвинения подтверждены, по трем вопрос еще будет решаться после Олимпиады. Поэтому очень сложно говорить о том, что тут имеет место какая-то политика.

Нет, допинговая система в России существует, это очевидно и признано на самом высшем политическом уровне. Другое дело, что сам МОК обвинения в том, что допинговая государственная система существует, снял и не стал искать с ним доказательств – потому что, по большому счету, нет ясности, что считать государственной системой допинга», – сказал Николай Яременко.