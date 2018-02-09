9 февраля началась Зимняя Олимпиада в Южной Корее. Политические англоязычные СМИ в связи с этим больше всего интересуются темами России и Северной Кореи.

Британская Guardian рассказывает читателям, на что надо обращать внимание на этих играх. Первая достопримечательность — это совместная корейская женская команда по хоккею. В ней будут участвовать и северокорейские, и южнокорейские спортсменки. Это автор считает большим миротворческим достижением. Команда, по его мнению, скорее всего, проиграет: участницы едва ли смогут сыграться с учетом того, что у них есть даже терминологические расхождения. Но это мелочи по сравнению с тем, что Север и Юг впервые за 70 лет согласились сделать что-либо вместе. На таком фоне меркнут даже коррупционные и допинговые скандалы, омрачавшие в последние годы международную спортивную жизнь.

Команда Объединенной Кореи / flickr.com

На втором месте автор расположил победы британских атлетов, которые планируют взять на Олимпиаде от пяти до десяти медали и тем самым превзойти свой сочинский результат, когда они получили четыре медали.

На третьем месте оказалась тема России. Вопрос о том, не лучше ли было совсем отлучить российских спортсменов от участия в этой Олимпиаде, постоянно обсуждался на подходах к Играм и неизбежно будет то и дело всплывать и в течение последующих двух недель. А если российские атлеты возьмут порядка 8-10 медалей, то следует ожидать еще более драматичного негодования со стороны других стран.

Politico написал, что эта Олимпиада могла бы помочь в преодолении корейского кризиса. Здесь авторы вспоминают о том, что олимпийские игры с самого начала своего существования носили миротворческий характер, потому что ради них временно прекращались все военные действия. Нынешняя ситуация на Корейском полуострове очень похожа на исконную. В течение года там нарастала напряженность, но теперь и Север, и Юг сошлись на том, чтобы на этот период прекратить эскалацию конфликта.

В связи с этим можно ожидать, что в течение ближайших двух недель КНДР не будет проводить ядерные испытания, а Южная Корея и США воздержатся от проведения совместных военных учений. Конечно, таких жестов недостаточно для настоящего примирения. Значительную роль в нем должны сыграть США, а они мало пытаются способствовать урегулированию кризиса. Администрация президента США Дональда Трампа взяла категоричный тон и настаивает, что пока КНДР представляет угрозу для США никаких уступок ей не полагается. Правда, в рамках этой риторики иногда проскальзывают высказывания о том, что дипломатическое решение конфликта, конечно, очень желательно.

Церемония открытия Олимпийских Игр 2018 / flickr.com

Наиболее показательным будет дальнейшее развитие событий. США в сотрудничестве с Китаем и Южной Кореей могли бы выработать расширенную версию перемирия, которая бы позволила продлить договоренность, действующую во время игр. Недостаток этого сценария в том, что, в сущности, такие договоренности уже бывали, и КНДР их рано или поздно нарушала.

Что касается России, то, как и отмечали в Guardian, рассуждения сейчас в основном касаются правомерности решения допустить российских атлетов к участию, пусть и без государственной символики. По этому поводу Politico написал, что карательная мера больше похожа на необременительную условность. С одной стороны, Международный олимпийский комитет сделал жест, осуждающий использование допинга, а с другой стороны, ничего особенного не изменилось за счет оговорки, что атлеты, которых в этом не уличили, могут участвовать. Антидопинговые деятели продолжают утверждать, что нельзя было допускать никаких атлетов из страны, где использование допинга поощрялось на государственном уровне.