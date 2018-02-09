Несмотря на приближающиеся президентские выборы, а может быть как раз из-за них, дискуссии о повышении пенсионного возраста не останавливаются. Дело в том, что пойти на эту кране непопулярную меру руководство страны может как раз после выборов, а значит проработать реформу нужно уже сейчас.

На этот раз о проблеме говорится в докладе «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски», подготовленного экспертами РАНХиГС — государственной академии, чьи расчеты часто поступают в правительство, указывает РБК.

В документе говорится, что пенсионный возраст в России повышать необходимо: если все оставить как есть, нагрузка на экономику будет постоянно увеличиваться, а реальные пенсии будут сокращаться.

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Авторы доклада, экономисты Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, разработали четыре сценария повышения пенсионного возраста, оценив их финансовый эффект и социальные риски. Оптимальный называется вариант, когда пенсионный возраст у мужчин увеличивается до 63 лет, а у женщин до 60 лет с шагом «плюс три месяца к пенсионному возрасту» ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно.

Главный параметр любой солидарной пенсионной системы, которая предполагает выплату пенсий за счет сборов с работающих — соотношение численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы, и численности пенсионеров. В 2018 году доля населения старше действующего пенсионного возраста (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55) составит 25,5%, к 2030 году она возрастет до 28,3%, следует из среднего варианта демографического прогноза Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это означает, что уже в 2036 году работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью и дополнительно за одного пенсионера, а в дальнейшем — более чем за одного. По прогнозу Росстата убыль трудоспособного населения за период с 2017 по 2030 год составит 4 млн человек.

Не удивительно, что на этом фоне россияне так любят серые зарплаты, с которых не платятся налоги, в том числе и отчисления в Пенсионный фонд — что, в итоге, еще сильнее увеличивает нагрузку на федеральный бюджет.

Еще одна особенность российской пенсионный системы — крайне низкий пенсионный возраст. Формально он не менялся с середины 1930-х годов, когда был установлен впервые советским законодательством, но в реальности снижался. Во-первых, снижается средний трудовой стаж, после которого люди выходят на пенсию — например, за счет получения образования. Во-вторых, система досрочных пенсий привела к тому, что средний возраст выхода на пенсию снижается.

По подсчетам экономистов, для того, чтобы оставлять пенсионный возраст неизменным и при этом не сокращать пенсию, которая сейчас составляет 35% от средней зарплаты, придется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас тариф составляет 22%) или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета с 2,3% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП к 2050 году. Если ничего этого не делать, пенсия по отношению к зарплате снизится с текущих 35 до 24% к 2050 году.

Здание Пенсионного фонда в Уфе Тара-Амингу/Wikimedia Commons

И все-таки у пенсионной реформы в России есть серьезные демографические ограничения, признают эксперты. При действующем пенсионном возрасте 60 лет для мужчин ожидаемая продолжительность их жизни на пенсии составляет около 16 лет, а вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста равна 68%. При увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран (ниже уровня далеко не самых развитых европейских стран, Украины, Болгарии, Литвы или Белоруссии). У женщин ситуация получше: 92%, что современные молодые женщины доживут до 55 лет и они дольше живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет показатели России будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), до 63 лет — станут наихудшими среди развитых стран.

Эксперты подчеркивают, что в случае проведения реформы власти должны создать прозрачную схему распределения дополнительных поступлений от того, что люди будут работать дольше. «В противном случае социальное сопротивление населения будет вполне обоснованно, и не исключено, что оно станет непреодолимым барьером на пути дальнейшего реформирования всей пенсионной системы», — указывают экономисты.

Напомним, Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста не принято. Тогда он сказал, что если такое решение и будет принято, то оно не должно стать «шоковым», а само повышение должно происходить «постепенно и мягко». Ранее глава государства уверял, что пенсионный возраст в ближайшее время останется неизменным.