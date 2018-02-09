Топ новостей 9 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня прошла церемония открытия Олимпийских игр в Южной Корее, в которой россияне участвовали под нейтральным флагом, экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет колонии‍, а Сенат США одобрил бюджет после очередного шатдауна.

Спортивный арбитраж отклонил апелляции всех 47 россиян, не допущенных к Олимпиаде. В WADA это решение назвали «приятной новостью», заявив, что суд поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов. Виталий Мутко заявил, что решение другим быть не могло. В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и призвали поддержать спортсменов. Сегодня же состоялось открытие Зимних игр. Спортсмены из РФ участвовали в нем под нейтральным флагом.

Демограф, заместитель руководителя Экспертного центра Всемирного русского народного собора Владимир Тимаков: МОК считает русских низшей расой, которая не должна выигрывать у англосаксов и европейцев — Pavel Pryanikov (@netovetz) 9 февраля 2018 г.

Россия прошла долгий закономерный путь от "вежливых людей" без знаков отличия в Крыму, до "вежливых спортсменов" непонятно какой страны на Олимпиаде... — деревня Счастливое (@willi_rusland) 9 февраля 2018 г.

Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток на сумму более 500 млн рублей и легализации незаконно полученных доходов.

Бывший глава Сахалина поразил следователей любовью к роскоши — недруги за бугром (@Lndcalling) 9 февраля 2018 г.

Здание Сената США / pixabay.com

Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет, в том числе и краткосрочный законопроект о госфинансировании, после очередного шатдауна. Предполагалось, что бюджет будет принят накануне: республиканцы и демократы заключили двухлетнюю сделку, призванную «покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов».

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2018 г.

Senator Rand Paul of #Kentucky, @RandPaul



"Of course I voted to add $2 trillion in debt to the citizens of the USA, but that was for my rich #Republican donors and friends. You can't expect me to vote for a budget that includes spending for #healthcare, #schools, and kids." pic.twitter.com/mew7790haD — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 9 февраля 2018 г.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин отметил, что из-за нарастания в мире конкуренции церемониться ни с кем не станут. Он подчеркнул, что антироссийские санкции, очевидно, носят не конъюнктурный характер и сохранятся на какую-то перспективу. Путин предположил, что странам Запада надоест политика введения санкций, и отношения с РФ нормализуются.

Олигарх Владимир Лисин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал Путину анекдот про изнасилование тракториста.



Кажется, деду анек понравился pic.twitter.com/zo1KBixtik — Лентач (@oldLentach) 9 февраля 2018 г.

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Босфоре / turkstream.info

Зарубежные банки и инвесторы отказались вкладывать средства в строительство «Турецкого потока», и теперь его придется финансировать «Газпрому». Часть денег планируется вернуть после ввода в эксплуатацию за счет выпуска проектных облигаций.

Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых, так как ожидания по инфляции остаются на устойчиво низком уровне, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.

Рубль отыграл часть падения к доллару и евро после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5%\\ТАСС — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 9 февраля 2018 г.

Работа штаба В.Путина / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Источники в Кремле рассказали о планах по проведению в Москве митинга в поддержку Владимира Путина. Митинг может пройти в конце февраля или самом начале марта. В качестве места проведения акции рассматриваются Васильевский спуск, Поклонная гора и стадион «Лужники». В нем планируется участие около 100 тысяч человек.

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. Декларантам предлагается амнистировать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, при условии их открытия о 1 января 2018 года. Россияне, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, смогут повторно ее предоставить во втором этапе.

Ярмарка вакансий для пенсионеров

Экономисты РАНХиГС предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России. Оптимальным они сами считают «увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно».

К середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, предупреждают экономисты РАНХиГС. Однако повышение пенсионного возраста снижает шансы россиян не только дожить до пенсии, но и найти работуhttps://t.co/I65x1QX98E pic.twitter.com/OJ3oZJ0dMe — РБК (@ru_rbc) 9 февраля 2018 г.

Ферма для майнинга

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове попались на использовании мощностей рабочего суперкомпьютера для майнинга криптовалют. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.