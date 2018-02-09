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09 февраля 2018, 18:00

Топ новостей 9 февраля

Олимпийская символика
Олимпийская символика

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня прошла церемония открытия Олимпийских игр в Южной Корее, в которой россияне участвовали под нейтральным флагом, экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет колонии‍, а Сенат США одобрил бюджет после очередного шатдауна.

Спортивный арбитраж отклонил апелляции россиян к МОК

Спортивный арбитраж отклонил апелляции всех 47 россиян, не допущенных к Олимпиаде. В WADA это решение назвали «приятной новостью», заявив, что суд поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов. Виталий Мутко заявил, что решение другим быть не могло. В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и призвали поддержать спортсменов. Сегодня же состоялось открытие Зимних игр. Спортсмены из РФ участвовали в нем под нейтральным флагом.

 

Мы, спортсмены Сборной России 🇷🇺 и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до игр, но есть другие Российские спортсмены, которым надо сконцентрировать на своём деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случаи это Олимпийские Игры, главный старт четырёхлетия. Мы в вас верим !!! А у нас, не допущенных до игр, будут новые старты, где мы покажем на что способны. 💪🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #веримвкоманду #спортбезполитики🚫 #внадежденалучшее

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) Фев 9, 2018 в 2:38 PST

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет колонии‍

Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток на сумму более 500 млн рублей и легализации незаконно полученных доходов.

Сенат США принял федеральный бюджет

 
Здание Сената США / pixabay.com

Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет, в том числе и краткосрочный законопроект о госфинансировании, после очередного шатдауна. Предполагалось, что бюджет будет принят накануне: республиканцы и демократы заключили двухлетнюю сделку, призванную «покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов».

Путин выразил надежду на отход Запада от политики санкций

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин отметил, что из-за нарастания в мире конкуренции церемониться ни с кем не станут. Он подчеркнул, что антироссийские санкции, очевидно, носят не конъюнктурный характер и сохранятся на какую-то перспективу. Путин предположил, что странам Запада надоест политика введения санкций, и отношения с РФ нормализуются. 

Зарубежные инвесторы отказались вкладываться в «Турецкий поток»

 
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Босфоре / turkstream.info

Зарубежные банки и инвесторы отказались вкладывать средства в строительство «Турецкого потока», и теперь его придется финансировать «Газпрому». Часть денег планируется вернуть после ввода в эксплуатацию за счет выпуска проектных облигаций.

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5%

Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых, так как ожидания по инфляции остаются на устойчиво низком уровне, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.

СМИ узнали о планах собрать 110 тысяч сторонников Путина перед выборами

 
Работа штаба В.Путина / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Источники в Кремле рассказали о планах по проведению в Москве митинга в поддержку Владимира Путина. Митинг может пройти в конце февраля или самом начале марта. В качестве места проведения акции рассматриваются Васильевский спуск, Поклонная гора и стадион «Лужники». В нем планируется участие около 100 тысяч человек.

Госдума узаконила амнистию капиталов

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о проведении в России с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года налоговой амнистии. Декларантам предлагается амнистировать счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, при условии их открытия о 1 января 2018 года. Россияне, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, смогут повторно ее предоставить во втором этапе.

Эксперты РАНХиГС выбрали оптимальный сценарий повышения пенсионного возраста

 
Ярмарка вакансий для пенсионеров

Экономисты РАНХиГС предложили четыре сценария повышения пенсионного возраста в России. Оптимальным они сами считают «увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин с шагом "плюс три месяца к пенсионному возрасту" ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно».

Сотрудники Российского ядерного центра в Сарове попались на майнинге криптовалют

 
Ферма для майнинга

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове попались на использовании мощностей рабочего суперкомпьютера для майнинга криптовалют. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

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