Топ новостей 9 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня прошла церемония открытия Олимпийских игр в Южной Корее, в которой россияне участвовали под нейтральным флагом, экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет колонии‍, а Сенат США одобрил бюджет после очередного шатдауна.

Спортивный арбитраж отклонил апелляции всех 47 россиян, не допущенных к Олимпиаде. В WADA это решение назвали «приятной новостью», заявив, что суд поддержал «чистых» от употребления допинга спортсменов. Виталий Мутко заявил, что решение другим быть не могло. В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и призвали поддержать спортсменов. Сегодня же состоялось открытие Зимних игр. Спортсмены из РФ участвовали в нем под нейтральным флагом.

Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток на сумму более 500 млн рублей и легализации незаконно полученных доходов.

Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет, в том числе и краткосрочный законопроект о госфинансировании, после очередного шатдауна. Предполагалось, что бюджет будет принят накануне: республиканцы и демократы заключили двухлетнюю сделку, призванную «покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов».

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!

Senator Rand Paul of #Kentucky, @RandPaul



"Of course I voted to add $2 trillion in debt to the citizens of the USA, but that was for my rich #Republican donors and friends. You can't expect me to vote for a budget that includes spending for #healthcare, #schools, and kids." pic.twitter.com/mew7790haD