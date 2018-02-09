Американский конгресс временно перешел в круглосуточный режим работы под угрозой новой приостановки работы федерального правительства. Предыдущая трехдневная имела место 20 января. Формально остановка уже произошла, потому что сенат не уложился с принятием бюджета-2018 в установленный срок, то есть до полуночи. Фактически у конгресса еще есть время до начала рабочего дня.

Вашингтон в ночь с четверга на пятницу во второй раз за три недели столкнулся с приостановкой работы федерального правительства, пишет BBC. После полуночи, правда, сенат продолжил дискуссию и в итоге всё же принял законопроект, который теперь должен перейти к палате представителей. Срочность обусловлена надеждой, что к началу рабочего дня в пятницу все будет согласовано, и федеральное правительство продолжит работу без фактического перерыва. Это произойдет в случае, если к этому моменту бюджет будет одобрен в палате представителей и подписан президентом.

В Конгрессе Lawrence Jackson/flickr.com

Одна из поблем в том, объясняет BBC, что финансовые «ястребы» в американском парламенте недовольны этим проектом бюджета. Он предлагает выделить щедрую долю средств Пентагону, что очень понравилось тем республиканцам, которые преимущественно сосредоточены на теме национальной безопасности. Финансовые консерваторы, между тем, традиционно усматривают в щедрости неуместное увеличение государственного финансирования и начинают говорить о государственном долге. Большое значение здесь имеет внутрипартийный раскол: республиканцы принципиально разошлись во мнениях о границах допустимого.

Некоторым демократам проект бюджета тоже не нравится, но по другим причинам. С их точки зрения, в проекте слишком мало внимания уделяется теме иммиграции. В частности, там не предусмотрено никаких гарантий по защите от депортации для так называемых «мечтателей» - людей, которых в детском возрасте нелегально привезли в США родители.

Иммиграция — это еще одна большая околобюджетная тема, которая живо занимает парламент с момента предыдущей приостановки работы правительства. По итогам того эпизода, писал Bloomberg, сформировалась двухпартийная группа из 26 сенаторов, которые сосредоточены на иммиграционной проблеме. Эта группа сильно поспособствовала формированию временного компромисса, который положил конец той приостановке. Но после этого она занялась разработкой более масштабного и рискованного плана по обеспечению помощью молодых нелегальных иммигрантов.

Демонстрация иммигрантов Fibonacci Blue/flickr.com

Politico пишет, что по итогам согласования в сенате демократам есть чем гордиться. В течение десяти лет проекты бюджета только сокращали расходы на программы, посвященные среднему классу. А в этот раз в нем предусмотрено увеличение финансирования образования, инфраструктуры, борьбы с наркозависимостью и медицинских исследований. Это наводит на мысль, что некоторые представители-демократы готовы поддержать проект. Еще, как ожидается, будут демократы, которые проголосуют за него только для того, чтобы избежать приостановки работы правительства.

Начиная с 1981 г., пишет (уже в другом материале) Bloomberg, было 13 случаев приостановки, считая тот, который был в этом январе. Длительность паузы варьировалась от одного до двадцати одного дня. В 2013 г. приостановка работы правительства растянулась на семнадцать дней. До 1981 г. такой практики не существовало. Правительство продолжало работать при несогласованном бюджете, а оплачивалась эта работа уже по достижении сделки.

Такие эпизоды приостановки из-за разногласий по распределению средств, оговаривает Bloomberg, считаются неприятными, но не катастрофическими. Настоящейпроблемой была бы ситуация, в которой власть превысила лимит госдолга или не справилось с какими-либо из своих финансовых обязательств. Но такого еще не бывало.