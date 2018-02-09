Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Григория Явлинского, сооснователя партии «Яблоко». ЦИК также обнародовал сведения о доходах кандидата.

Регистрация Явлинского состоялась после проверки подписей в его поддержку, которые были сданы в ЦИК. В его подписях ЦИК обнаружил только 1,07% брака, сообщает газета «Коммерсантъ». Это заметно меньше, чем у зарегистрированных в тот же день, 7 февраля, кандидата от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова (4,35% недействительных подписей) и Сергея Бабурина (кандидат от партии «Российский общенародный союз»; среди сданных в его поддержку подписей ЦИК выявил 3,18% недействительных).

Согласно представленной Явлинским декларации, общая сумма его доходов за шесть лет составила 23,02 миллиона рублей. Среди основных источников дохода названа зарплата, полученная в Законодательном собрание Петербурга, Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», общественной организации «Эпицентр», Йельским университете, институте «Рамат Гани», а также доходы от вкладов и пенсия.

Как пишет газета «Ведомости», Явлинский имеет 16 счетов в банках; на этих счетах лежат около 59,9 миллиона рублей. Доходы его жены Елены Смотряевой за шесть лет составили 2,58 миллиона рублей, полученных пенсии, вкладов и сдачи имущества в аренду. В собственности Смотряевой находятся две квартиры в Москве площадью 76,6 и 57,2 квадратных метров. У нее открыто в банках шесть счетов на сумму около 3,4 миллиона рублей.

Григорий Явлинский / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Напомним, Явлинский уже дважды принимал участие в президентских выборах: в 1996 и 2000 годах. Наилучший результат, 7,3% голосов, он показал на выборах в 1996 году. В последние годы Явлинский не заявлял о президентских амбициях.

Побеседовать с «Полит.ру» об особенностях кампании Григория Явлинского согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его мнению, ставка «Яблока» на Явлинского не оправдывает себя в смысле результативности выборов, поскольку этот политик многими воспринимается уже только как фигура из прошлого.

Константин Калачев

«Думаю, что «Яблоко» действительно станет идеологической партией лишь тогда, когда переживет своего лидера и основателя. Пока, несмотря на декларацию социально-либеральных принципов, «Яблоко» – больше партия лидерская, вождистская, нежели идеологическая. Ну, или, скажем так, вождистско-идеологическая. А Григорий Алексеевич Явлинский значительной частью избирателей воспринимается как человек из далекого прошлого.

Мне приходилось сталкиваться с ним в начале 1990-х, и те черты характера, которые сейчас не позволяют ему отказаться от монопольного движения, проявлялись уже тогда, в 1993 году и позже. И, как мне кажется, ставка на Григория Алексеевича себя абсолютно не оправдывает – если только не читать, что результатом этого должно быть сохранение полного контроля над политической партией «Яблоко».

У «Яблока» с 1993 год были взлеты и падения, но последнее время были одни сплошные падения, и если мы посмотрим на результаты социологических исследований, то увидим, что среди идеологических партий «Яблоко» имеет самый высокий антирейтинг. В этом оно сравнимо разве что с ЛДПР. Что касается Явлинского, то его президентский рейтинг, по самым разным исследованиям, находится где-то в пределах 1%. Возникает вопрос: зачем тогда идти на выборы?

Понятно, что «Яблоко», не получив 3% голосов на выборах в Госдуму, лишилось госфинансирования. Понятно, что хочется сейчас получить больше 3%, тем более, что партия, чей кандидат получит больше 3% голосов, получит финансовую поддержку государства. А самое главное – что хочется доказать, что Григорий Алексеевич может быть интеллектуальным «паровозом» и что собственно у «Яблока» как партии Явлинского есть будущее, а то, что произошло на выборах в Госдуму, – это недоразумение либо злой умысел. Как обычно сами «яблочники» объясняют, это был результат махинации, фальсификаций и кражи голосов. Ну, и тому подобного.

Я думаю, что у «Яблока» никто ничего на думских выборах не украл. И предполагаю, что неспособность партии приспособиться к современным реалиям превращает «Яблоко» в некое подобие секты – секты поклонников Явлинского. Кстати, общение с людьми из «Яблока» очень напоминает общение с сектантами: они часто агрессивны, даже озлобленны и очень уперты.

АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Думаю, «Яблоко» на этот раз упустило возможность реинкарнации, перезагрузки. Пожалуй, самым логичным и правильным было бы выдвигать на выборы президента того, кто больше всех раскручен. С моей точки зрения это, наверное, госпожа Ширшина (Галина Ширшина, бывший мэр Петрозаводска, советник председателя партии «Яблоко» – прим. ред.). но можно было сделать ставку и на какие-то другие фигуры: например, на протестном электорате можно было выдвинуть Шлосберга (Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии «Яблоко» – прим. ред.). Собственно, выдвижение любого человека, начиная от Шлосберга, через Слабунову (Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко» – прим. ред.) и доходя до Рыжкова (Владимир Рыжков, доверенное лицо Явлинского и сопредседатель его выборного штаба на выборах 2018 года – прим. ред.), было бы более интересным решением, чем выдвижение Явлинского, который совершенно очевидно как современный политик не воспринимается и живет былыми заслугами. Этим заслугам уже практически 28 лет, если вспоминать, когда Явлинский подал в отставку со своей командой ушел из правительства России. То есть программе, которую он тогда предлагал, уже больше четверти века.

Так вот, я думаю, что агония «Яблока» будет продолжаться еще достаточно долго. Расчет Явлинского на этот раз – на то, что его будут выбирать, как меньшее из зол. Что люди, протестно настроенные, не найдя ни одного действительно независимого демократического кандидата, отдадут голоса ему. Но надежда эта вряд ли оправдается. Понятно, что канализация протеста может происходить и в сторону «Яблока»: это доказывают результаты выборов в Москве. Даже если вспомнить последние выборы в Госдуму, то и там в Москве «Яблоко» получало приличный результат. Но, думаю, так получалось за неимением лучшего. Мне кажется, те люди, которые голосуют за «Яблоко», голосуют так просто потому, что, по их мнению, больше голосовать не за кого. Однако в этот раз внимание от Явлинского отвлекают и Грудинин, и Собчак. Примерно на той же поляне, с некоторыми оговорками, находится и Титов. И я полагаю, что у Григория Алексеевича шансы весьма невелики.

Работа штаба по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Б.Титова / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Конечно, он может сейчас вспоминать о том, как ему отказали в участии в выборах в 2012 году; может говорить, что он сейчас – единственный реальный оппозиционный политик среди восьмерки кандидатов. Говорить можно что угодно. Но сам Явлинский – глубоко архаичен, и даже когда он говорит правильные вещи, они не воспринимаются. Потому что он – тень Явлинского образца 1993 года. А самое интересное будет, если в этот раз он наберет не больше 1,5% голосов. Какие выводы тогда сделает партия? Ну, я скептик, и думаю, что, скорее всего, никаких.

Успехом для Явлинского было бы набрать больше 3%, но столько он не наберет. По моему глубокому убеждению, быть умным для политика еще недостаточно. Считаю, что у Явлинского отсутствуют некоторые необходимые для успешного политика качества – и, самое главное, он любит себя в политике больше, чем что бы то ни было еще. Иначе я не могу понять, почему он так действует. Если человек понимает, что сам становится тормозом для организации, которую он создал, он может отойти в сторону, стать моральным лидером, идеологом, почетным председателем и дать дорогу другим. Сделать ставку на них, причем ставку электоральную, а не эмоциональную, просчитать возможности. Но такое ощущение, что Явлинский боится любой конкуренции – и именно из-за этого коридор возможностей ограничен.

Что касается стратегии, которая могла бы принести ему больше голосов, то думаю, что тут никакая стратегия уже не поможет. Вызвать огонь на себя у него не получится. А предложить что-то новое – тем более. То, что он говорит, он говорил уже долгие годы. Да, там много правильного, но это уже не работает. Сделать какой-то оригинальный шаг – например, отказаться от участия в выборах, заявить, что они – недемократические, и сняться? Этого он сделать тоже не может. Он движется по инерции, уж не знаю, будучи заложником каких обстоятельств. И пока большую часть времени «Яблоко» тратит на борьбу с Навальным, а не на что-либо еще. Дискуссия с Навальным, по-моему, – главное, чем они занимаются. Все остальное побоку.

А.Навальный / АГН "Москва"

Для меня вообще странно то состояние, в которое пришло «Яблоко», – с учетом того, что оно получало от государства весьма приличные деньги. Тех средств, которые «Яблоко» получало из бюджета до последних выборов в Госдуму, вполне достаточно для того, чтобы иметь дееспособную структуру, чтобы присутствовать в информационном пространстве, чтобы создавать собственные инструменты коммуникации, чтобы формировать тренды и быть на виду. Но про «Яблоко» мы слышали от случая к случаю. Есть, конечно, его локальные успехи – в том случае, если франшиза попадает в хорошие руки. Ну да, есть региональные отделения «Яблока», которые можно считать сильными. Но это исключение, а не правило. Более того, голос этих людей

Вот есть тот же самый Шлосберг. Хороший он, плохой, продвинутый, непродвинутый – в любом случае, это что-то новое. Это могло бы сыграть. Более того, если бы «Яблоко», скажем, выступило с инициативой выдвижения Ширшиной (ну, или Слабуновой) еще до заявления Собчак, они стали бы первой партией, которая привлекала бы к себе внимание уже самим фактом выдвижения кандидата-женщины. То есть можно было подумать, что это даст некоторое преимущество: мол, у всех будут мужчины, давайте мы выдвинем женщину. Это можно было бы раскручивать, и Собчак выглядела бы вторично. Уж не знаю, чего партии не хватает – умения просчитывать на три хода вперед или просто желания, если, допустим, все просчитано и все устраивает… Но, во всяком случае, мы видим агонию «Яблока» и Явлинского как политика», – сказал Константин Калачев.