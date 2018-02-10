70 дел для Дагестана

По результатам проверок, проведенных специальной комиссией Генпрокуратуры в Дагестане было возбуждено около 450 административных дел и свыше 70 уголовных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Как заявил на сегодняшнем совещании в Махачкале заместитель генпрокурора Иван Сыдорук, 71 уголовное преступление, среди которых два убийства и три преступления террористического характера, намеренно не регистрировались полицией для улучшения показателей.

«Если посмотреть на цифры официальной статистики, то в республике отмечена тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Однако это не отражает истинного положения дел», — подчеркнул Сыдорук (цитата ТАСС).

По словам замгенпрокурора, для повышения раскрываемости в Дагестане «в первую очередь регистрируются очевидные преступления, остальные любым путем пытаются скрыть».

Отсюда и массовые отказы в возбуждении уголовных дел, совершенные «при попустительстве руководства следственных органов и органов дознания», считает прокурор.

Комиссия Генпрокуратуры рекомендовала отменить 199 таких постановлений об отказе в возбуждении дела.

В целом по результатам работы комиссии в республике за неполный месяц было выявлено 2 431 нарушение закона.

Комиссия из 38 прокуроров под руководством Сыдорука прибыла в республику в середине января. Тогда же в Дагестане начались и первые задержания местных чиновников.

Сегодня к главе комиссии присоединился Юрий Чайка — генеральный прокурор прилетел в Дагестан, чтобы лично представить нового руководителя республиканской прокуратуры Дениса Попова.

Попов последние годы работал прокурором Хакасии, до этого был заместителем прокурора Тульской области.

Сам он родом из Екатеринбурга, но карьеру начинал в Москве.

В 17 лет, по данным «Хакасия Инфо», он устроился регистратором в одну из столичных поликлиник. Впоследствии работал тренером и руководителем атлетической секции подросткового клуба «Стимул». В 2000 году окончил Российскую правовую академию Минюста и был назначен на должность следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры. В последующие годы не спеша поднимался по карьерной лестнице.

Его предшественник на посту прокурора Дагестана Рамазан Шахнавазов, занимавший этот пост с 2013 года, еще в ноябре 2017-го хотел уйти в отставку. Однако лишился должности только после Нового года: в январе он ушел в отпуск, а после сразу уволился.

На следующий день, 1 февраля, парламент Дагестана согласовал кандидатуру его преемника. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», новый закон о согласовании прокурора был принят депутатами за полчаса до рассмотрения представления Генпрокуратуры.

Юрий Чайка, прилетевший сегодня в Махачкалу, напутствовал дагестанских прокуроров на новые следственные действия.

«Как оказалось, самые большие дома в республике — должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения, и на какие средства они построены», — заявил генпрокурор.

Он призвал подчиненных также отслеживать и пресекать кумовство на госслужбе и ситуации, когда руководители госорганов участвуют в бизнесе.