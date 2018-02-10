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10 февраля 2018, 15:00
Ким Чен Ын КНДР Южная Корея
Елена Сычева

Единая Корея

Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
фото: www.eastrussia.ru

Северокорейская делегация, отправленная в Южную Корею на Олимпиаду, встретилась с президентом Мун Чжэ Ином. Как сообщает японское агентство Kyodo, главой представителей КНДР была назначена сестра лидера государства Ким Чен Ына — Ким Йо Чжон. Она отвечает за пропаганду и агитацию в стране. Уточняется, что это был первый в истории визит члена семьи Кимов в Южную Корею с момента распада единого государства в 1948 году. Кроме того, в состав официальной делегации вошла и председатель парламента КНДР Ким Юн Нам. 

Представители Севера и Юга встречались в президентском дворце в Сеуле, где для гостей был приготовлен обед, а после отправились смотреть игру объединенной женской сборной по хоккею против национальной команды Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи. 

Об итогах переговоров, которые прошли Мун Чжэ Ином и посланниками лидера КНДР, не сообщается, однако сестра Ким Чен Ына пригласила президента соседнего государства нанести ответный визит в Пхеньян. Причем, как уточняет агентство Yonhap, сделать это «в кратчайшие сроки». 

В Южной Корее согласились с предложением северных соседей, правда, попросили сначала создать для этого условия. Какие, пока не уточняется. 

«Давайте сделаем это при создании необходимых условий в будущем», — заявили в администрации президента Мун Чжэ Ина. 

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены из КНДР и Южной Кореи вместе вышли на парад во время церемонии открытия Игр. Белый флаг с изображением Корейского полуострова несли вдвоем бобслеист из Южной Кореи Юн Чжон Вон и северокорейская хоккеистка Чун Гум Хванг. Решение отправить атлетов в Пхенчхан лидер Северной Кореи Ким Чен Ын озвучивал в новогоднем послании к своему народу, а уже в начале января Сеул и Пхеньян начали переговоры о нормализации отношений. Первым шагом было решение о выступлении единой команды на Олимпиаде. 

Как сообщают спортивные издания, накануне в Пхенчхане были приняты особые меры безопасности в связи с выступлением объединенной команды Севера и Юга. Местные жители даже ожидали протестов негативно настроенных сограждан. 

«Главные объекты вчера вечером и впрямь были оцеплены сотнями полицейских до того момента, пока делегация из Пхеньяна не покинула концерт в галерее искусств. Здесь же, прямо напротив ледового дворца, состоялся и правительственный митинг: молодежная организация раздавала белые флаги объединенной Кореи и распевала союзные песни», — пишет «Чемпионат». 

Издание уточняет, что Олимпиада действительно сблизила две страны, что вызвало раздражение со стороны некоторых государств. Портал напоминает, что за день до церемонии открытия Игр вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не позволит Пхеньяну «украсть Олимпиаду» и предостерег мир об опасности действий, предпринимаемых нынешним главой Южной Кореи Чжэ Ин Муном, который взял курс на воссоединение с КНДР и приостановил размещение элементов противоракетной обороны США на своей территории.

Ранее стало известно о намерениях премьер-министра Японии Синдзо Абэ попросить США возобновить совместные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve с Южной Кореей сразу после Игр в Пхенчхане. Об этом ранее сообщало агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники. В ответ на это глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на «опасные игры» США на Корейском полуострове, которые, как считают в КНДР, могут привести к ядерной катастрофе.

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