В столице прошел съезд РСПП. Время выбрано удобное: до выборов осталось чуть больше месяца, отказывать в просьбах главе государства в такое время неудобно, так что можно, хотя бы на время, «перетянуть одеяло» на себя.

Съезд РСПП, конечно, запомнится анекдотом про изнасилование тракториста (обычно Владимир Путин сам любит ставить публику в тупик своеобразными шутками, а на этот раз выслушал историю, рассказанную миллиардером Владимиром Лисиным). Но все же внимательные наблюдатели заметили несколько куда более интересных вещей.

Например, глава РСПП Александр Шохин по итогам закрытой встречи членов бюро организации с президентом рассказал, что бизнес обсудил с Владимиром Путиным «внутреннюю амнистию капитала».

Александр Шохин на съезде РСПП / kremlin.ru

«Не надо, как говорится, чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретные формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством», — рассказал Шохин.

Он отметил, что помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, а также министры финансов и экономического развития получили поручение обсудить с бизнесом, «есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах».

Доклад США по санкциям также обсуждался, но «мимоходом», сказал Шохин. «Исходили из уже прозвучавшей оценки, что "кремлевский список" — это документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения этой темы особенно и не было», — указал он.

А вот глава АФК «Система» Владимир Евтушенков призвал бизнесменов помнить о негативном влиянии санкций, которые может ввести Минфин США против предпринимателей из «кремлевского списка». Об этом он заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РБК.

«Санкции — это серьезная удавка», — напомнил он, отметив, что бизнесменам в любом случае придется вырабатывать позицию, «как с этим жить дальше». «Шапкозакидательства здесь быть не должно, что это ерунда и нам море по колено. Это коснется всех», — подчеркнул Евтушенков. По его словам, любые «сделки на Западе» от этого пострадают. «Никто ж не покупает на свои деньги», — сказал глава АФК «Система».

Владимир Путин на съезде РСПП / kremlin.ru

Сам Владимир Путин на съезде РСПП пообещал, что в послании Федеральному собранию затронет тему создания условий для ведения бизнеса в России. Правда, дату послания так и не навал.

«Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру», — отметил президент. «Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию», — заявил он.

При этом он пообещал устранить препятствия развитию экономики. «Настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено», — сказал президент. В ближайшее время правительство, в первую очередь Минфин, Минэкономразвития, а также Центробанк, «еще поработают как следует» с крупными предприятиями, а также с объединениями среднего и малого бизнеса, добавил он.