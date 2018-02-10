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10 февраля 2018, 11:59
армия МЧС
Катерина Норсеева

Кому мать родна

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фото: pikabu.ru

МЧС России опубликовало доклад (.pdf), в котором эксперты ведомства просчитали и проанализировали наиболее вероятные, по их мнению, сценарии войны и конфликтов с нашей страной. 

«Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений», — говорится в документе. 

По данным ведомства, в современных условиях противник будет стараться уничтожить пункты управления, стратегически важные объекты, инфраструктуру, необходимую для жизнеобеспечения и координации. В документе также сказано, что вероятнее всего, речь не будет идти о массированных атаках или применении оружия массового поражения, хотя точечные удары возможны, а вместе с ними и химическое и радиоактивное загрязнение, пожары и затопления. 

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — отмечается в научно-методическом труде министерства.

Напомним, что ранее о вероятности войны стали говорить и в Европе, в частности, прогнозируя конфликт между Россией и странами Запада. Об этом сообщалось в докладе под названием «К краю и обратно?», опубликованном перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Выдержки из документа обнародовало британское издание Express. Авторы доклада назвали факторами риска несоблюдение соглашений о контроле за вооружением, развертывание дополнительных сил и рост напряжения вокруг военных учений.

«В этом тяжелом положении ошибки, просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — сказано в докладе.

Однако отечественные эксперты назвали его крайне маловероятным. Москва не заинтересована в конфликтах.

«Мысль, что Россия будет воевать с Европейским союзом, — это уже какая-то степень безумия. Я думаю, что европейские политики больше опасаются, что на территории Европы может произойти конфликт не между Европой и Россией, а между США и Россией. Скорее всего, беспокойство вызывает размещение на территории Европы американских войск и наши ответные действия. Некая угроза действительно существует, но здесь вопрос в том, кого европейские политики считают виновным», — сказал политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik

Иностранные аналитики также уверены, что заявления о грядущих войнах, в том числе с участием России или КНДР, необоснованны. В интервью газете «Труд» эксперт по геополитическим сценариям Джульетто Кьеза уточнил, что напряженность между Россией и США будет снята, если внутренние американские проблемы будут решены. Речь идет о противостоянии политических элит.

«Отношения между США и Россией будут зависеть от того, кто победит в той борьбе, которая идет внутри американского государства. Для Путина нет никакой выгоды в обострении противостояния с Соединенными Штатами. Если победит Трамп, думаю, что он будет придерживаться своей предвыборной программы и заново строить отношения с Москвой. Вот все, что можно сказать сейчас», — отметил эксперт. 

Интересно, что и на форуме в швейцарском Давосе также поднималась тема войн и применения ядерного оружия. 

«Около 93% членов Всемирного экономического форума в Давосе считают, что политические и экономические конфликты между странами усилятся в этом году. 79% экспертов убеждены, что будет расти и угроза военных конфликтов. А 78% ждут, что большие державы будут втянуты в региональные битвы. Поэтому не удивительно, что две трети членов всемирного экономического форума делают мрачный вывод, что в 2018 году мир будет более рискованным и опасным, чем годом ранее», — сообщала Financial Times.

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