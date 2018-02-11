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11 февраля 2018, 12:00
Елена Сычева

Золотая жила

Покупки в интернет магазине
Покупки в интернет магазине
pixabay.com

Жители России с каждым годом все больше и больше заказывают товаров в международных интернет-магазинах. Только в 2017 году в страну пришло 300 млн посылок. Больше, чем в 2016-м в два раза, прогноз на 2018-й — еще одно двукратное увеличение по сравнению с предыдущим годом.   

«Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернет-торговли. За 2017 год — порядка 275 млн посылок по "Почте России", и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300 млн входящих бандеролей по трансграничной торговле — это огромный объем», — сказал ТАСС первый заместитель главы Федеральной таможенной службы  РФ Руслан Давыдов, уточнив, что 90% посылок — товары из Китая. 

Больше всего товаров идут через два российских аэропорта — московское Внуково и екатеринбургское Кольцово.

«В 2017 году служба международного почтового обмена аэропорта приняла и обработала 43,4 млн международных направлений. Это в два раза больше, чем в 2016-м. В общей сложности уральцы заказали так много товаров из Китая, что они поместились только в 126 грузовых самолетов», — сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на данные пресс-службы уральского аэропорта. 

Надо напомнить, что российские власти пытаются придумать, как обезопасить собственных производителей и не потерять в налогах. Пока что решения нет. В конце декабря бизнес-объединения из РФ обратились с открытым письмом в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева, попросив ускорить процесс введения таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость для заграничных интернет-продавцов.  

«По прогнозам экспертов, объем безналоговой торговли в 2017 году достигнет 420 млрд рублей, из которых бюджет России не получит совершенно никаких поступлений», — говорилось в открытом письме.

Законодатели тревогу крупного бизнеса вполне разделяют, поскольку беспошлинная торговля — удар по бюджету страны. 

«Мы в 2017 году потеряли примерно 130 млрд рублей. Если мы будем также продолжать, то к 2020 году туда уйдет примерно 3 трлн рублей. Можно посчитать, сколько мы потеряем тогда. Более того, мы нанесем удар по собственному бизнесу», — цитирует «Интерфакс» выступление главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова на Гайдаровском форуме. 

В настоящее время рассматривается несколько вариантов, как взимать налоги с производителей товаров, которые приезжают в Россию из иностранных магазинов. Возможно, что первое время отчисления НДС будут в добровольном порядке.

«То же самое было с налогом на электронные услуги, на первых порах он взимался в добровольном порядке. И практика показала, что это работает. Есть и другие варианты решения этого вопроса – например, через таможенное регулирование. Но мы считаем, что налогообложение таких покупок более продуктивный и системный вариант», — пояснил «Газете.ру» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

Какое из ведомств будет собирать деньги — налоговая или таможенная служба — пока не решено. Скорее всего, это будет ФНС. Производители или ритейлеры будут самостоятельно регистрироваться и переводить по 18% от каждого платежа из РФ в бюджет страны. Те же, кто откажется от добровольной регистрации обрекут на это своих покупателей — отчислять НДС придется уже им. Примерно такой же порядок был принят в Евросоюзе. Там он, правда, пока не работает — практику введут с 2020 года. 

«Регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по "зеленому коридору". Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору», и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить», — сказал «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров . 

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