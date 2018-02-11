Лучшие из лучших

11 февраля в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи завершается финал всероссийского конкурса «Лидеры России». Организаторы определили лучших управленцев страны — не сотню, как собирались, а 103.

300 финалистов конкурса собрались в Сочи 6 февраля, чтобы провести четыре дня за испытаниями, мастер-классами, дискуссиями, встречами с экспертами, нетворкингом и деловыми играми.

Участники выполнили 10 оценочных заданий: авторский кейс от наставника конкурса, бизнес-кейс, социальный кейс, деловая игра, управленческая симуляция, тест креативности, тест на знание современных технологических трендов и ряд других. За каждое выполненное задание начислялись баллы, которые затем суммировались для формирования рейтинга финалистов.

В оценочных мероприятиях и подведении итогов финала приняли участие 76 ведущих экспертов со всей России из консалтинговых и рекрутинговых компаний, индустриальных компаний и государственного сектора.

К утру 11 февраля был составлен список победителей. Затем Наблюдательный совет конкурса провел заседание, в ходе которого убедились в справедливости и прозрачности оценочных процедур. Итоговый рейтинг участников конкурса представил руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Поздравляя победителей, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил уникальность конкурса: «Главная задача, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Путин, заключалась в создании системы механизмов для выявления талантливых людей. При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при которой побеждают только те, кто обладают талантом, знаниями, мотивацией и управленческим потенциалом. Ежегодное проведение конкурса будет способствовать созданию открытой системы кадровых лифтов для управления во всех сферах нашей страны». Кириенко подчеркнул, что для победителей конкурс не завершается, поскольку им еще нужно реализовать свой потенциал — а это самое сложное испытание, которое им предстоит пройти.

Впрочем, без поощрения не остался ни один участник финала. Все 300 финалистов в соответствии с решением президента получат гранты на обучение в размере 1 млн рублей и смогут выбрать для обучения любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию. Можно потратить образовательный грант на коллег по работе или участников, которые не прошли из полуфинала в финал — хотя правила конкурса не предусматривали таких возможностей, но члены Наблюдательного совета пошли навстречу просьбам финалистов.

Однако главным призом, по признанию многих участников конкурса, является возможность получить наставника из числа ведущих российских предпринимателей и крупных чиновников и в течение года сотрудничать с ними, получать консультации и советы. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников — не только победители выбирают желаемого наставника из 68 кандидатур, но и наставники знакомятся с историями конкурсантов, чтобы до 22 февраля выбрать от одного до трех подопечных. При этом наставники выбирали подопечных не только из числа попавших в первую сотню, но и среди других финалистов, с которыми они познакомились на конкурсе.

Хотя официально последним днем конкурса «Лидеры России» является 11 февраля, финалисты вряд ли поспешат разъехаться: 12 февраля в Сочи прибудет президент России, идейный вдохновитель «Лидеров России» Владимир Путин. Пресс-служба Кремля подтвердила, что глава государства встретится с лучшими управленцами страны.

Однако и на этом ставить точку рано. Конкурс «Лидеры России» вызвал настолько живой интерес и продемонстрировал такую востребованность, что было решено сделать его ежегодным — поддержать развитие лидерского потенциала в России и обеспечить стабильную работу социальных лифтов.