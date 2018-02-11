После секвенирования генома Чеддерского человека – самого старого полного скелета Homosapiens, найденного в Британии – оказалось, что у него была черная кожа и голубые глаза.

Еще до XIX века недалеко от ущелья Чеддер в графстве Сомерсет была известна небольшая пещера под названием Песчаная Дыра. В 1870-х – 1890-х годах местный житель Ричард Гоф провел там раскопки и обнаружил, что пещера значительно протяженнее, чем казалось. Просто значительные подземные пространства были забиты наносами, которые принесли туда периодически затапливающие пещеру наводнения. Ряд подземных залов расчистили, провели туда электричество и стали пускать туристов. Пещера теперь стала называться пещерой Гофа (Gough's Cave). Сейчас часть пещеры открыта для публики, также она используется для созревания знаменитого местного сыра. Но большая часть пещеры заполнена водой, поэтому доступна лишь аквалангистам.

Один из подземных залов пещеры Гофа

Чеддерские сыры созревают в пещере

Расчистка пещеры продолжилась в 1900-х годах. В ходе исследования пещеры там обнаружились костные останки животных и людей. Человеческих останков было не так много. Несколько фрагментов, принадлежащих пяти – семи людям, в том числе одному ребенку около трех лет и двум подросткам. Кости сохранили следы обработки каменными орудиями, по которым можно было догадаться, что с них срезали мясо, грызли их и вскрывали, добираясь до костного мозга. Некоторые черепа обработаны так, чтобы сделать из них что-то вроде чаш. Особый интерес представляют собой зигзагообразные насечки на одной из костей рук. Подобные детали заставляют исследователей подозревать, что каннибализм, практиковавшийся в пещере Гофа, носил ритуальный характер.

Кость руки с зигзагообразными насечками

Часть черепа со следами обработки. Возможно, использовалось в качестве сосуда

Один из «жезлов начальника»

Каменные орудия из пещеры Гофа (Seligman, Parsonos 1914)

Из останков животных там были найдены кости медведей, гиен, зубров, носорогов, туров, диких лошадей и гигантских оленей. Помимо останков были найдены орудия из камня и кости, в том числе так называемые «жезлы начальника» (подробнее об этом типе палеолитических артефактов можно прочитать в специальном очерке). К сожалению, многие из найденных орудий не дошли до нас, и лишь некоторые из них были зарисованы.

Самая значительная находка была сделана в 1903 году, когда расчищали одно ответвление в северной части пещеры. Там оказался в значительной мере сохранившийся человеческий скелет: череп с нижней челюстью, ребра, одна лопаточная кость, большая часть позвоночника, тазовые кости, бедренные, большие и малые берцовые кости обеих ног, отдельные кости правой стопы, все длинные кости рук и некоторые кости кистей. Сейчас этот скелет известен как Чеддерский человек. Рост его составлял примерно 165 сантиметров. На момент смерти Чеддерскому человеку было чуть больше двдацати лет. Повреждения на черепе заставляют подозревать, что он был убит, но есть возможность, что они были получены посмертно. Пока даже неясно, умер ли он в пещере, или же был принесен туда и похоронен после смерти. Уже упоминавшиеся наводнения уничтожили какие-либо следы погребального ритуала, если те и были.

Останки Чеддерского человека хранятся в Музее естественной истории в Лондоне. Изначально считалось, что его возраст составляет от 40 до 80 тысяч лет, но уточненные данные радиоуглеродного датирования позволили установить, что Чеддерскому человеку около 9100 лет. Костные останки со следами каннибализма старше Чеддерского человека, им около 14 700 лет.

Сотрудники Музея естественной истории и Университетского колледжа Лондона взяли образец костной ткани Чеддерского человека из так называемой каменистой части височной кости. Это самая плотная кость, поэтому она дает больше шансов получить неповрежденную древнюю ДНК. При секвенировании генома ученые обратили внимание на ряд генов, определяющих внешние признаки. Полученные ими результаты использовали нидерландские специалисты по лицевой реконструкции братья Адри и Альфонс Кеннис (Adrie and Alfons Kennis). В отличие от предшествующих попыток восстановить облик Чеддерского человека, когда он изображался кареглазым, русоволосый и со светлой кожей, на этот раз оказалось, что имел темную кожу и волосы, но при этом глаза его были голубые. К тому же выяснилось, что у него еще не было гена, позволяющего современным европейцам переваривать лактозу.

Нынешняя реконструкция Чеддерского человека и ее авторы

Предшествующая реконструкция

Следует сказать, что подобный облик европейца эпохи палеолита не стал большим сюрпризом для ученых. В предшествующие годы были получен и другие свидетельства того, что жители Европы той поры были темнокожими и голубоглазыми. В 2014 году журнал Nature опубликовал статью международной группы ученых, посвященную расшифровке генома человека, жившего семь тысяч лет назад на территории современной Испании. ДНК была выделена из скелета мужчины, найденного в 2006 году в пещере Ла Бранья-Аринтеро. В результате ученым удалось определить, что он имел темный цвет кожи и голубые глаза. Подобная внешность подтверждается и другим исследованием, в котором рассматривались геномы европейцев, которые жили 7,5–8 тысяч лет назад на территории Германии, Люксембурга и Швеции.

Светлая кожа современных европеоидов служит приспособлением для синтеза необходимого организму витамина D. Он образуется в эпидермисе кожи под действием ультрафиолетового солнечного излучения. Карлес Лалуеса-Фокс (Carles Lalueza-Fox) из Института эволюционной биологии в Барселоне, ведущий автор исследования испанских находок, полагает, что в эпоху охоты и собирательства люди получали большее количество витамина D из мясной и рыбной пищи. Когда же европейцы позднее перешли к земледелию, доля мяса и рыбы в рационе уменьшилась, и светлая кожа стала адаптацией к новым условиям жизни.