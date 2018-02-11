Госсовет будет обсуждать ситуацию, к которой привела внутренняя политика некоторых регионов России. Речь идет о так называемом экономическом сепаратизме. Согласно докладу рабочей группы, в ряде субъектов страны отмечаются проявления протекционизма.

«Это ведет к развитию тенденций экономического сепаратизма в регионах, что является угрозой для экономической целостности и национальной безопасности государства», — пишет РБК со ссылкой на документ, подготовленный специалистами Федеральной антимонопольной службы.

В ФАС обеспокоены ситуацией, когда региональные власти поддерживают местных производителей и создают условия, в которых другие производители ограничены в инструментах входа на локальные рынки, тогда как «своим» даются преференции. Например, необоснованные субсидии выдаются тем предприятиям, которые зарегистрированы в «домашнем» регионе, а остальным отказывают даже во ввозе продукции.

Действительно, например, в Свердловской области вот уже несколько лет действует программа «Покупай наше, местное!».

«Мы просим торговые сети брать продукцию наших производителей, на общих основаниях и просим своих производителей на этикетках размещать наклейки, надписи о том, что продукт произведен в области. Наша задача, чтобы местная продукция наравне со всеми была представлена в продаже. Покупатели должны знать и узнавать местных производителей», — цитирует «Коммерсант» пресс-службу местного министерства АПК.

Аналогичные программы действуют в Курганской (там товары на полках магазинов маркируют знаком «Зауральское качество») и Тюменской областях (проект «Покупаем тюменское!»).

Осенью 2017 года в Пермском крае решили возродить программу «Покупай пермское!», которая работала с 2009 по 2011 годы.

«Когда несколько лет назад мы начинали этот проект, то ориентировали его преимущественно на продовольственные товары, но со временем пришло понимание, что он должен охватывать все предприятия, которые работают в Пермском крае, платят здесь налоги и создают новые рабочие места», — рассказала «Российской газете» вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

Ряд экспертов отмечают, что речь идет не столько о проявлениях «регионального сепаратизма», сколько о попытке защитить бюджет на местах от перераспределения «доноры-реципиенты».

«Бюджетное состояние подавляющего большинства регионов — это большие накопленные долги, у 30 регионов дефицит бюджета. Федералы урезали процентный пункт налога на прибыль, перераспределили в свою пользу часть акцизов. Регионы пытаются подобрать деньги в бюджет. Не называйте это сепаратизмом, называйте это правилами игры в сложившихся условиях, и не регионы создали эти правила игры», — пояснила РБК директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Ранее в эфире ОТР Зубаревич также отмечала, что «Российская Федерация — страна с чудовищно неравномерно развитой налоговой базой».

«Это значит, что в одних регионах вы можете собрать какие-то налоги, и даже очень много, а в других — шиш», — сказала она в ходе телепрограммы «Правда».

Напомним, что в начале декабря 2017-го на большой пресс-конференции президента Владимир Путин ответил утвердительно на вопрос журналиста из Уфы о необходимости реформы, которая бы дала возможность регионам получать больше средств от собранных налогов.

«Да, я так считаю. Но сейчас не буду говорить вам, какие предлагаются решения. Хотя и не буду скрывать, что эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе еще раз к этому возвращались: и по дорожному строительству, и по доходам регионов говорили», — говорил тогда глава государства.