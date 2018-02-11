Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал большое интервью американской газете The Washington Post. В числе прочего речь зашла о поставках российского вооружения в разные страны. Теоретически предприятие из РФ готово продавать зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» и американцам.

«С-400 — не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Те, кто имеет намерения напасть на эту страну, подумают дважды», — сказал Сергей Чемезов в интервью газете.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, господин Чемезов подчеркнул, что С-400 действительно считается одной из самых востребованных в мире, поскольку «политическая ситуация в мире напряженная, каждая страна пытается обеспечить ее безопасность».

«Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами — конечно, конкурируем. Но, согласно моей информации, наша система лучше», — добавил Сергей Чемезов.

Действительно, военные эксперты считают, что российский комплекс по некоторым показателям превосходит американский аналог ЗРК Patriot.

«Другие страны, по крайней мере серийно, пока такие комплексы не производят. Есть попытка итальянцев с французами сделать комплекс, схожий по характеристикам с С-400, но пока реально выбор на этом рынке существует между американским и русским предложением», — сказал RT издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов.

Сергей Чемезов не стал раскрывать список государств, которые ведут переговоры с РФ и «Ростехом» о поставке С-400, однако уточнил, что среди интересующихся «Триумфом» есть и Саудовская Аравия. Ранее также сообщалось, что у России есть контракты на поставку системы С-400 в Китай. По данным ТАСС, комплекс ушел в Поднебесную в середине января 2018 года.

Также в конце прошлого года российские ЗРС приобрела Турция. Четыре дивизиона С-400 обошлись республике в 2,5 миллиарда долларов. При этом 55% от стоимости — это российский кредит, выданный туркам. Поставки начнутся только в марте 2020 года. Сделка вызвала недовольство стран НАТО. Турции даже пригрозили, что она не сможет стать частью объединенной системы ПВО Североатлантического альянса.

«Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения»», — сообщил глава Военного комитета НАТО Петр Павел изданию Defense News.

В российском МИДе, комментируя ситуацию, подчеркнули, что страна будет продавать оружие всем, кто этого пожелает.

«Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке», — сказал РИА Новости руководитель отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кирилл Логвинов.

В стадии переговоров российская сторона находится и с Индией — там также рассматривают возможность покупки ЗРС.

«Насколько мне известно, переговоры находятся на самой заключительной стадии. Эта информация поступила ко мне из министерства обороны страны. Подписания контрактных документов можно ожидать со дня на день», — сообщил на этой неделе РИА Новости посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Напомним, что зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» был разработан концерном «Алмаз-Антей» для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

«Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии», — напоминает «Интерфакс».