По данным следствия, взрыв самолета Ан-148 произошел при ударе лайнера о землю, момент падения лайнер находился в целостности. На настоящий момент на месте крушения Ан-148 удалось найти два бортовых самописца – параметрический и речевой, ящики вскроют сразу после их доставки в лабораторию.

Как сообщили в Международном Авиационном Комитете, информация об их состоянии станет известна вечером, передает ТАСС.

Следователи провели обыск в офис авиакомпании «Саратовские авиалинии». Сотрудники СК изъяли образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, данные систем слежения за самолетом, электронные записи показателей радара, сообщает РИА Новости.

Генеральный директор авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев, руководитель авиационно-технической базы и инспектор находятся в Москве и работает со следователями.

«В ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Бортовой аварийный самописец, найденный на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье / mchs.gov.ru

В связи с произошедшим была создана специальная коммиссия по ликцивидации последствий катастрофы и оказанию помощи пострадавшим, которую возглавит министр транспорта РФ Максим Соколов.

Также стало известно, что в день катастрофы самолет уже выполнил несколько рейсов. Он совершил полеты по маршрутам Пенза—Москва, Москва—Саратов, Саратов—Москва, после чего с новым экипажем, вылетел из Домодедово в Орск.

По информации «Саратовских авиалиний», cамолет был разработан и выпущен конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году. В январе 2018 года он «прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла», а также «была подтверждена летная годность самолета». Кроме того, перед вылетом рейса 6В-703 Москва—Орск 11 февраля также была проведена техническая проверка, которая не выявила отклонений на воздушном судне.

Также стало известно, что «Саратовские авиалинии» временно приостановят эксплуатацию самолетов Ан-148.

«Руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — сообщили в авиакомпании. Всего в парке авиакомпании имеется шесть самолетов Ан-148.

Между тем, Украина назначила уполномоченного представителя для участия в расследовании катастрофы.

«Уведомление о катастрофе направлено на Украину - государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции», - сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Украинская самолетостроительная компания "Антонов" / zn.ua

Ранее украинское госпредприятие «Антонов» о готовности направить своих специалистов для участия в заявило расследовании крушения.

В настоящее время в районе крушения продолжаются поисковые работы. Площадь разлета обломков самолета составляет более 30 га. В ходе поисковых работ обнаружено 410 обломков самолета, а также почти 700 фрагментов тел погибших.

В районе крушения работают 900 человек и более 100 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС. «Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме», - сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

Общие выплаты каждой семье погибших составят более 3 млн рублей. Уточняется, что более 60 пассажиров самолета были жителями Оренбургской области. Также дополнительные выплаты будут осуществляться по линии правительств Московской области, Оренбургской области, Белгородской, Саратовской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

В Саратове около 200 человек приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших пассажиров. Люди возложили цветы к самолету, установленному перед аэропортом «Саратов Центральный», cообщает ТАСС.

В связи с крушением власти Москвы приняли решение отменить все развлекательные мероприятия, которые должны были пройти в Москве 12 февраля в рамках фестиваля «Московская масленица».

Между тем, в социальной сети «ВКонтакте» появились группы, распространяющие одежду с символикой катастрофы. Как сообщили в пресс-службе «ВК», администрация соцсети уже заблокировала несколько сообществ, назвав недопустимым паразитирование на теме крушения самолета.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля. Самолет разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту самолета находился 71 человек – шесть членов экипажа и 65 пассажиров, среди которых трое детей. Никто из них не выжил.

После катастрофы «Саратовские авиалинии» на направлении между Москвой и Орском временно заменит авиакомпания «Ижавиа».