В самом начале минувшей недели в Дагестане начались аресты высокопоставленных чиновников, и с тех пор республика не сходила с первых полос федеральных изданий. На выходных, наконец, рассказал о своей позиции врио главы региона Владимир Васильев.

В программе «Итоги недели» на НТВ он заявил, что что новую систему власти в республике не войдут «коррупционеры и теневики». Он рассказал, что в Дагестане много лет выстраивалась система, которая предполагала, что «можно дать взятку и подключиться к газовой трубе или к электросети».

«Мы меняем правила игры: здесь нельзя договориться, нельзя откупиться — нужно выполнять установленные законом правила, переходить в правовое поле из тени. Поэтому мы выстроим систему, в которую, как верблюд в ушко иголки, не войдут коррупционнер и теневик»,— подчеркнул Васильев.

Шамиль Исаев в Басманном суде Антон Кардашов /АГН "Москва"

Также он подтвердил догадки о том, что «зачистка» в руководстве республики происходит по прямому указанию президента Владимира Путина. «Владимир Владимирович мне поручил начинать всерьез наводить порядок, защищать людей, создавать условия, в которых люди, живущие в Дагестане, почувствуют, что жизнь становится более комфортной и, что самое главное, справедливость из слов начинает превращаться в реальность»,— сказал врио главы республики. Владимир Васильев добавил, что будут учтены все серьезные претензии граждан, и они «станут решающими в карьере чиновников».

В январе в начала работать спецкомиссия СКР, которой поручили проверять нарушения закона и проводить их расследование в уголовном порядке. По итогам проверки Генеральной прокуратуры России в возбуждено 71 уголовное дело.

В эфире канала «Россия 1» Васильев также говорил о поручении президента. «Дело пошло — президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке — я это чувствую — населения нашей республики», — сказал Васильев.

Теперь Дагестан постоянно посещают высокие гости из Москвы. На совещании в Махачкале с участием Владимира Васильева и генерального прокурора России Юрия Чайки были озвучены самые вопиющие факты. Комиссия Генпрокуратуры, начавшая проверку в республике в середине января, выявила за неполный месяц более 2,4 тысяч нарушений закона. По результатам ее работы возбуждено более 70 уголовных и 433 административных дела.

Впервые на государственном уровне начали говорить о роскошны особняках первых лиц республики и других высокопоставленных чиновников, построенные на самом берегу Каспийского моря за последние два десятилетия. Еще при первом президенте Дагестана Муху Алиеве депутаты Народного собрания большинством голосов узаконили незаконные постройки, практически перекрывшие доступ к побережью на протяжении многих километров. «Как оказалось, самые большие дома в республике — у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне,— заметил непорядок генпрокурор Чайка.— Разберитесь, на какие средства они построены…»

Генеральный прокурор Юрий Чайка kremlin.ru

Вскоре уголовные дела могут быть возбуждены даже против руководителей республиканского управления Росприроднадзора, которые допустили строительство шести неочищенных канализационных стоков в Каспийское море.

Создается впечатление, что в столице впервые узнали и о методе подбора кадров по тухумному принципу (тухум — род в Дагестане). «Необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций», — заявил Чайка.