В воскресенье 11 февраля в районе деревни Степановское в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Он выполнял рейс по маршруту Москва — Орск. На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли. Полный список опубликован на официальном сайте подмосковного главка МЧС.

«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб», — заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Он отметил, что основные поисковые работы на месте крушения могут быть завершены в течение недели.

Обстановка на месте крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Пресс-служба МЧС России

На борту Ан-148 помимо взрослых находились трое детей. Старшему из них, как пишет телеграм-канал Mash, исполнилось 17 лет. Еще одному подростку было 12 лет, погибшей девочке — пять.

Родственникам погибших выплатят до 4 млн рублей. От компании «Альфа-Страхование» поступят 2,025 млн рублей компенсации. Еще по миллиону выплатят власти Московской и Оренбургской областей.

Кроме того чиновники Оренбургской области перечислят свой однодневный заработок родным погибших.

В Оренбургской области сегодня объявлен траур по погибшим в катастрофе.

По поручению президента России Владимира Путина создана спецкомиссия для установления причин авиакатастрофы. Сам он отменил поездку в Сочи, запланированную на 12 февраля.

«Глава государства выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате крушения пассажирского самолета в Московской области», — сообщает сайт Кремля.

Соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выражают представители разных стран.

«Потрясены ужасной новостью о крушении самолета под Москвой. Скорбим о жертвах катастрофы вместе с жителями России, соболезнуем родным и близким», — написал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в своем твиттере.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, отметив, что глубоко опечален известием о крушении пассажирского самолета в Подмосковье.

США выразили соболезнования семьям погибших и всем россиянам, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 14:21, однако через семь минут после взлета исчез с экранов радаров. Скорость самолета в тот момент составляла 614 км/ч, высота — 990 метров. Такие данные приводит портал Flightradar. Борт перестал отвечать диспетчерам и подавать какие-либо сигналы.

Обломки самолета разлетелись на километр, чудом не упав на жилые дома в Раменском районе. Жители Степановского стали свидетелями катастрофы.

Крушение засняла камера видеонаблюдения во дворе жилого дома.

«Родственники мне позвонили и рассказали. Они слышали звук турбин, потом громкий хлопок, все тряслось вокруг. Мой брат и его кум пошли в сторону крушения, увидели обломки самолета, но дальше не пошли. Самолет упал примерно в 2 км от жилой деревни и в нескольких сотнях метров от дачных и огородных участков. Там большое поле кукурузное и лес», — рассказал РБК житель Подмосковья Антон Оськин.

Сразу после аварии к месту прибыли сотрудники МЧС России и Следственного комитета. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие рассматривает различные версии причин катастрофы, включая теракт (т. н. синайский вариант), техническую неисправность, обледенение и ошибку пилотов. На месте крушения уже найден бортовой самописец. При этом в авиакомпании подчеркивают, что командир судна был опытным.

«Общий налет пилота Валерия Губанова составлял 5 тысяч часов, на самолетах данного типа — порядка 2,8 тысячи часов», — сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на представителей «Саратовских авиалиний».

Как сообщил источник RNS, перед вылетом Ан-148 не проходил в Домодедово обработку противообледенительной жидкостью. По его словам, такое решение принял командир воздушного судна. Агентству «Интерфакс» в оперативном штабе подтвердили, что версия крушения самолета из-за обледенения проверяется.

В пресс-службе «Саратовских авиалиний» рассказали, что 11 февраля самолет уже успел совершить несколько рейсов. В январе 2018 года воздушное судно прошло проверку C-check, в ходе которой были тщательно проинспектированы агрегаты двигателя, планера и крыла.

Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что самолет упал после хлопка и вспышки, напоминавших взрыв одного из двигателей. Однако эксперты просят не торопиться с выводами и предположениями.

«Это современный самолет. Все современные самолеты отвечают всем самым строгим требованиям безопасности. Тем более он производился уже на территории России, это значит, что воздушное судно отвечает всем сертификационным требованиям на данный вид самолета. Я говорю о двигателях, системах, безопасности и надежности. И те самые 8 лет эксплуатации для данного самолета — это всего ничего», — сказал изданию «Взгляд-инфо» летчик-испытатель Анатолий Кнышев.

Упавший накануне самолет — второй разбившийся Ан-148 за последние несколько лет. Предыдущая трагедия произошла в марте 2011 года, во время учебно-тренировочного полета. Тот борт упал неподалеку от села Гарбузово Алексеевского района Белгородской области. Тогда погибли шесть человек, включая двоих стажеров-пилотов из Мьянмы. Предполагалось, что самолет будет отправлен в эту страну. Тогда причиной трагедии стала несогласованность действий экипажа, из-за чего была превышена максимальная скорость воздушного судна, и пилоты потеряли управление.

«Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК "Россия". Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. В 2015-2017 годах находился на хранении из-за отсутствия запчастей», — сообщает ТАСС, уточняя, что парк «Саратовских авиалиний» машина пополнила только год назад.

На месте крушения работают более тясячи спасателей и сотрудников Росгвардии, а также следователи.

Группировка МЧС к сегодняшнему утру была увеличена до 779 человек. В помощь уже находящимся на месте росгвардейцам были направлены еще около 350 военнослужащих софринской бригады оперативного назначения.

Полеты по маршруту Москва — Орск в ближайшее время планируется передать авиакомпании «Аэрофлот» или «Россия».