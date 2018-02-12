Компания ​«Газпром нефть» создаст свой собственный резервный фонд. На это решение, как пишут «Ведомости», повлияло то, что с февраля 2017 года в России «фактически начало действовать новое бюджетное правило», согласно которому все дополнительные доходы, образующиеся при превышении цены нефти $40 за баррель, направляются в резервы.

По словам представителя «Газпром нефти», на которого ссылается издание, утверждая бизнес-план на следующие три года, компания исходила из прогнозных макропараметров, которые были определены на этот период Минэкономразвития. Согласно им баррель нефти Urals в ближайшие три года будет стоить в среднем 43,8 доллара, при этом за доллар будут давать 64,2 рубля. Остальные дополнительные доходы в нефтяной компании решили направлять в «фонд бюджетного правила». Из него «Газпром нефть» «может расплачиваться с кредиторами, платить дивиденды и финансировать инвестпрограмму», пояснил представитель компании, не уточнив, сколько именно средств​ решено направить в новый фонд, а также насколько он должен быть заполнен, перед тем как компания начнет его использовать.

Приобское месторождение gazprom.ru

В 2017 году «Газпром нефть», как пишут «Ведомости», добыла 89,75 млн т нефтяного эквивалента, выручка компании при этом составила 2 трлн руб., а чистая прибыль оценивалась в 253 млрд руб.

Интересно, что собственное бюджетное правило, по данным «Ведомостей», разработала не только «Газпром нефть», но и ее материнская компания «Газпром» — причем оно уже используется для расчета бюджета движения денежных средств. При этом отчисления в резервный фонд в «Газпроме» рассчитываются по «более сложной формуле», которая учитывает не только цены на энергоресурсы и курсы валют, но и инфляцию, процентные ставки (Mosprime и Libor, то есть рублевые и валютные) и даже метеопрогноз по странам экспорта. Все эти показатели напрямую влияют на объемы экспортных поставок. На формирование бюджета компании в целом подобное правило, как подчеркнул представитель «Газпрома», впервые собираются распространить в 2018 году.

Кто еще из экспортеров использует подобный подход, на данный момент не известно, пишет газета. Представители крупнейших нефтяных компаний комментировать изданию эту информацию не стали. В «Норникеле» газете заявили, что в компании практику «фонда бюджетного правила» не применяют, представитель UC Rusal, в свою очередь, сообщил, что компания не планирует использовать сверхдоходы для создания фонда.

День инвестора "Газпрома" gazprom.ru

За 2016 год «Газпром нефть» нарастила чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) до 200,2 млрд руб. (рост в 1,8 раза). Дивиденды компании за 2016 год составили 50,64 млрд руб. (10,68 руб. на одну обыкновенную акцию).

В ноябре 2017 года стало известно, что «Газпром нефть» решила направить на дивиденды чуть меньше, 47,4 млрд рублей, или 10 рублей на одну акцию.