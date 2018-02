Все российские издания пишут про крушения самолета, который летел из Москвы в Орск. «Коммерсантъ» поместил материл под заголовком «Полет продлился четыре минуты», «Ведомости» разместили статью «В катастрофе с Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек», РБК — «Падение на взлете», «Известия» — «Домой не вернулись», а «Газета.ru» — «Ан-148 потерпел крушение».

«Коммерсантъ»: «Хакеры атаковали рынок труда». Спрос на специалистов по кибербезопасности превышает предложение

«Сенаторов пристроят на Петровке»: УДП расширяет площади для органов власти.

«Ведомости»: «Соратники Романа Абрамовича инвестировали в добычу минтая и сельди на Сахалине». Это самые популярные и доходные виды промысла на Дальнем Востоке.

«Школьные каникулы могут перенести для развития курортов Северного Кавказа»: правительство России готовит эксперимент по введению гибкого графика школьных каникул.

РБК: «Регионы закрывают границы». ФАС заявила о возвращении «экономического сепаратизма».

«Антикоррупционный ресурс»: как громкие уголовные дела могут повлиять на президентскую кампанию.

«Известия»: «Китайцы нравятся россиянам больше». Граждане России по-прежнему негативно относятся к США, Евросоюзу и Украине.

«Шкурный интерес»: бурятские чиновники хотят отменить запрет на убийство байкальской нерпы.

«Газета.ru» в материале «Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"» пишет, что в Роскосмосе назвали причину отмены запуска ракеты «Союз-2.1а».

The Economist: «У мегабогачей есть амбициозные планы по улучшению мира» (The mega-rich have ambitious plans to improve the world). Здесь следует задуматься о том, повод это для радости или для тревоги.

Bloomberg: «Российский самолет с 71 человеком на борту разбился недалеко от Москвы» (Russian Aircraft With 71 People Aboard Crashes Near Moscow). В Московской области потерпел крушение российский самолет. Следствие утверждает, что выживших нет.

The Wall Street Jouurnal: «Израиль пообещал еще агрессивнее противостоять иранской военной экспансии» (Israel Vows More Aggression to Stop Iran’s Military Expansion). Противостояние между Израилем и Ираном грозит открытием нового фронта в сирийской войне.

The Telegraph: «Мишель Барнье рискует уходом Британии, опасаются государства ЕС» (Michel Barnier is risking a UK walkout, EU states fear). Главный переговорщик ЕС по отделению Британии Мишель Барнье начал высказываться в адрес Британии в более жестком тоне, в результате чего некоторые страны ЕС опасаются срыва сделки.

BBC: «Израиль выдал Ирану предупреждение после ударов в Сирии» (Israel warns Iran after strikes in Syria). Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил ударами по иранским и сирийским силам, если будет такая необходимость.

Al Jazeera: «Палестинская сделка Трампа — это транзакция в сфере недвижимости» (Trump's Palestine deal is a real estate transaction). США стремятся оттеснить палестинцев на Северный Синай и передать часть Западного побережья Израилю.