Президентский совет по культуре и искусству начал работу над законопроектом, который выведет учреждения культуры из-под закона о госзакупках — это должно исключить в будущем ситуации, подобные делу режиссера Кирилла Серебрянникова.

Область культуры, безусловно, требует особого отношения и специального государственного регулирования. Как и атомная энергетика. Как и строительство метро. Как и продажа шаурмы.

Вообще государственное управление — это, помимо прочего, искусство создания универсальных правил, которые в каждом конкретном случае будут работать прозрачно и понятно для всех участников процесса. Иначе в какой-то момент придется объяснять, почему отношение к деятелям культуры отличается от отношения к строителям метро. Или, что хуже, начнут выяснять, кто стране нужнее.